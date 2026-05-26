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Efraín Juárez fuera de Pumas: qué se sabe de la supuesta salida del técnico mexicano y las ofertas que tendría en Europa

El entrenador pasó de la gloria e ilusión a un escenario triste y desolador al perder la final en la cancha del Olímpico Universitario, por lo que analizaría su futuro

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Efraín Juárez dejaría a Pumas luego de perder la final (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Efraín Juárez dejaría a Pumas luego de perder la final (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Se termina la película, luego de que Pumas cayó ante Cruz Azul en la final del Clausura 2026, la afición y los jugadores se quedaron con el grito ahogado de festejar el octavo título de la institución. Pero, la derrota trajo una ola de especulaciones sobres lo que se avecina para el conjunto del Pedregal.

Efraín Juárez estaría en posibilidades de salir del club universitario. La noche del lunes 25 de mayo trascendió el reporte de el estratega ya no seguiría al frente del conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que su etapa con los auriazules estaría terminada.

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De acuerdo con el reciente reporte de Alejandro Gómez vía As Claro en W Deportes, Efraín habría tomado la decisión de dejar la dirección técnica a partir de este momento. Sin un anuncio oficial hasta el momento, en redes sociales se viralizó esta declaración en donde se afirmó que el estratega ya estaría fuera de la institución.

¿Efraín Juárez se va de Pumas?

¿Efraín Juárez se va de Pumas? (REUTERS/Henry Romero)
¿Efraín Juárez se va de Pumas? (REUTERS/Henry Romero)

A lo largo de la tarde surgieron diferentes versiones sobre el futuro del técnico, y es que, hasta el momento Efraín Juárez no ha emitido alguna postura al respecto. Durante su visita a Cantera la tarde de este lunes 25 de mayo, el ex futbolista evitó a la prensa y tras salir de las instalaciones de Pumas siguió de frente, evitó dar alguna declaración.

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El cuerpo técnico de Pumas se concentró en Cantera, junto a sus jugadores dialogaron sobre lo sucedido en Ciudad Universitaria al dejar escapar la octava, de acuerdo con reportes de ESPN, el mensaje fue de unión. Aunque Efraín Juárez se mostró triste por la derrota, no habría dado pistas de una posible salida.

Desde que empezó la liguilla del Clausura 2026, se filtró que Efraín Juárez tendría algunas ofertas de trabajo en el futbol europeo, así que en cuanto perdió la final en la Liga MX estas versiones se reforzaron.

El periodista Fabrizio Domínguez fue quien adelantó que en el Girona generaría interés, incluso en el futbol de Bélgica tendría posibilidades. Pero hasta el momento no se tiene alguna información oficial sobre acercamientos de los clubes con Juárez.

Pumas quiere que Efraín Juárez se quede en la institución (Luz Coello/ Infobae México)
Pumas quiere que Efraín Juárez se quede en la institución (Luz Coello/ Infobae México)

Pumas quiere que Efraín Juárez se quede en la institución

Hasta el corte de información de las 22:00 horas, Efraín Juárez se mantiene como director técnico. Las últimas noticias que surgieron fue que Efraín mantienen un contrato vigente hasta diciembre, la directiva buscaría que el entrenador se mantenga en la institución, pero conocen de las ofertas que recibió su estratega; no solo en Europa lo buscarían, sino que también en la MLS. En próximos días se sentarán a replantear los objetivos del equipo así como la decisión que pudiera tomar Efraín Juárez, de acuerdo con Adriana Maldonado de ESPN.

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