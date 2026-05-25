Por qué tus suculentas se ponen blandas aunque no las riegues de más

Una suculenta blanda con riego adecuado es señal de revisar el entorno, no de agregar más agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las suculentas son conocidas por su resistencia y su capacidad para almacenar agua en tallos, hojas o raíces, lo que les permite sobrevivir en ambientes áridos.

Según la Revista Cactáceas y Suculentas Mexicanas, publicación del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta capacidad de almacenamiento es precisamente lo que hace tan desconcertante un problema común: suculentas blandas y que pierden firmeza sin haberlas regado en exceso.

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El suceso puede resultar frustrante, pero la respuesta suele estar más allá del riego y relacionada con otros aspectos del entorno y las interacciones biológicas.

La humedad atrapada debajo de una maceta puede generar hongos que ablandan la planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No solo es culpa del agua: otras causas de la blandura en suculentas

Cuando se piensa en suculentas blandas, la primera sospecha recae en el exceso de agua o la podredumbre de raíces.

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Hay factores menos evidentes que pueden estar afectando la salud y la textura de las plantas. Una causa poco conocida es el efecto de otros organismos vegetales sobre las suculentas.

Existen plantas, como algunas especies del género Tillandsia, que pueden establecerse sobre suculentas y otras cactáceas. Si bien muchas tillandsias son epífitas —utilizan otras plantas solo como soporte—, algunas actúan como parásitas estructurales y afectan la fisiología de la suculenta.

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Una tillandsia sobre la suculenta puede parecer decorativa, pero con el tiempo compite por luz y debilita sus tejidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el tiempo, la competencia por la luz, el espacio y la interferencia con la fotosíntesis puede debilitar a la suculenta y hacer que sus tejidos pierdan firmeza.

Cuando la superficie de la suculenta se daña por el roce constante de una epífita o por la acumulación de humedad en zonas de contacto, pueden aparecer lesiones y deshidratación localizada.

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Esta situación abre la puerta a infecciones y acelera la pérdida de humedad almacenada, lo que vuelve blanda a la planta. Si la infestación de epífitas es intensa, puede alterarse el desarrollo de la suculenta y volverla más susceptible a otros problemas.

El sustrato y la ventilación importan tanto como el riego para mantener firmes a las suculentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés ambiental y sus efectos en las suculentas

Otro factor que incide en la salud de las suculentas es el estrés ambiental provocado por cambios bruscos de temperatura, exposición excesiva al sol o falta de nutrientes en el sustrato.

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Si una suculenta crece en condiciones inadecuadas, puede comenzar a extraer recursos de sus propias reservas de agua para sobrevivir, lo que reduce la firmeza de sus tejidos y los vuelve blandos.

Un cambio brusco de temperatura puede obligar a la suculenta a consumir sus propias reservas de agua y perder firmeza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una exposición intensa y continua al sol aumenta la transpiración y acelera la deshidratación. Un sustrato pobre en minerales, por su parte, impide que la planta forme células firmes y saludables, y produce una decadencia progresiva en la textura del tejido.

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En ambientes interiores, la falta de circulación de aire y la humedad atrapada cerca de las hojas —debajo de bandejas o macetas— favorece la aparición de hongos microscópicos que dañan la piel de la planta. La descomposición superficial, aunque no llegue a pudrir la raíz, puede ablandar notablemente a la suculenta.

Parasitismo: cuando otras plantas afectan a las suculentas

En la naturaleza, y a veces en jardines y colecciones domésticas, las suculentas pueden verse afectadas directa o indirectamente por plantas parásitas.

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Retirar a tiempo las plantas que crecen sobre las suculentas puede evitar daños estructurales difíciles de revertir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma publicación de la UNAM distingue dos tipos: las parásitas haustoriales, que se conectan a los tejidos del hospedero para sustraer agua y nutrientes, y las parásitas estructurales, que comprometen la integridad física de la planta.

La presencia de estas plantas puede causar, con el tiempo, disminución del crecimiento, reducción en la producción de hojas o flores, y pérdida de rigidez en los tejidos. La planta debilitada, incapaz de almacenar agua con eficiencia, se muestra blanda incluso cuando la frecuencia de riego es la adecuada.

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Qué hacer si las suculentas se ablandan

Para prevenir el ablandamiento, conviene observar el entorno con atención: verificar si hay tillandsias u otras plantas parásitas establecidas sobre o entre las plantas; comprobar que la circulación de aire sea suficiente y que la exposición solar corresponda a la especie.

Esta infografía detalla métodos para prevenir el ablandamiento en suculentas y cómo restaurar su firmeza, abordando causas como parásitos y estrés ambiental con pasos prácticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sustrato debe drenar bien y aportar los nutrientes necesarios. Si se detectan plantas que crecen sobre las suculentas, la institución recomienda retirarlas con cuidado.

Cuando la blandura proviene de daños por parásitas o estrés ambiental, mejorar las condiciones de cultivo es el primer paso para restaurar la firmeza de los tejidos.