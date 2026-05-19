México

El abono casero que las suculentas necesitan una vez al mes y que casi nadie usa

La receta fácil que transforma el aspecto de las suculentas y cuida el ambiente al reciclar desechos sin gastar de más

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Maceta de cerámica con una suculenta verde en primer plano sobre una mesa de madera. Al fondo, una ventana grande con cortinas y jardín exterior, iluminada por el sol.
Preparar abono orgánico en casa ayuda a transformar desechos cotidianos en nutrientes para tus plantas sin afectar tu presupuesto.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las suculentas, conocidas por su increíble resistencia y belleza, requieren cuidados específicos para mantenerse saludables y lucir espectaculares.

Un aspecto fundamental en su cuidado es la nutrición, y, aunque algunas personas optan por fertilizantes químicos, existe un abono casero orgánico, económico y fácil de preparar que responde perfectamente a sus necesidades.

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Una mano coloca una cáscara de palta llena de tierra en una maceta grande con una planta, mientras otras cáscaras similares ya están en la tierra alrededor
Aplicar abono casero una vez al mes favorece el crecimiento y la coloración de las suculentas, especialmente durante primavera y verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de los abonos orgánicos en plantas como las suculentas

De acuerdo con el Manual de Abonos Orgánicos de la Universidad Veracruzana, los abonos orgánicos ofrecen la ventaja de nutrir el sustrato de manera equilibrada, promueven la vida microbiana en el suelo y mejoran la estructura de la planta, factores esenciales para las suculentas, que necesitan mayor drenaje pero también cierta nutrición regular.

De acuerdo con el manual de la institución, estos abonos permiten reciclar residuos orgánicos, siguiendo los principios de la agroecología para un manejo sustentable de recursos y evitando la utilización de insumos sintéticos costosos y contaminantes.

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Cuidado de plantas suculentas
Utilizar abonos orgánicos permite reducir la dependencia de fertilizantes sintéticos, que pueden dañar el ambiente. (Imagen Ilustrativa Freepik)

El uso de abonos orgánicos propicia un ciclo de aprovechamiento y autogeneración de recursos en el hogar, transformando residuos que antes se considerarían basura en insumos de alto valor nutricional.

Así, al emplear abonos caseros, no solo se beneficia a las plantas sino también al ambiente y a la economía familiar al no gastar en abonos comerciales, según la Universidad Veracruzana.

¿Por qué el té de composta es ideal para suculentas?

El té de composta es un extracto acuoso de composta o lombricomposta, rico en microorganismos benéficos (bacterias y hongos), minerales solubles y nutrientes esenciales.

Al aplicarlo, se mejora la salud del sustrato y se estimula el desarrollo radicular, proceso mediante el cual la planta expande sus raíces, haciendo que las suculentas crezcan más vigorosas, tengan colores intensos y florezcan con mayor facilidad.

Este abono es especialmente útil en macetas, donde el espacio y los nutrientes disponibles se agotan con rapidez.

Cuidado de plantas suculentas
El método sugerido por la Universidad Veracruzana no necesita equipo especializado: solo composta, agua y una tela fina. (Imagen Ilustrativa Freepik)

El té de composta proporciona elementos nutricionales de fácil asimilación para las raíces de las suculentas sin sobrecargar el sustrato ni provocar acumulación de sales, algo fundamental ya que estas plantas son muy sensibles al exceso de fertilización.

Receta casera: cómo preparar té de composta para tus suculentas

Preparar té de composta en casa con la receta recomendada en el Manual de Abonos Orgánicos de la Universidad Veracruzana es un proceso sencillo y no requiere equipo especializado:

Materiales:

  • 2 kg de composta, bocashi o lombricomposta (moderadamente madura)
  • 20 litros de agua (preferentemente sin cloro)
  • Una tela fina (manta) para formar una bolsa
  • Un balde grande con tapa
  • (Opcional) Bomba para pecera para airear, pero puede hacerse sin ella

Procedimiento:

1. Poner la composta en la tela y cerrar formando una bolsa

2. Colocar la bolsa dentro del balde y agregar el agua

3. Dejar reposar la mezcla por 24 a 36 horas. Si se tiene bomba para pecera, la institución recomienda activarla para oxigenar el agua y potenciar el desarrollo microbiano; si no, se debe mover la mezcla varias veces al día con un palo

4. Pasado el tiempo de maceración, retirar la bolsa y filtrar el líquido restante

Infografía detallada que muestra los ingredientes y procedimientos para hacer té de composta orgánico y casero, un abono propuesto por la Universidad Veracruzana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Infografía detallada que muestra los ingredientes y procedimientos para hacer té de composta orgánico y casero, un abono propuesto por la Universidad Veracruzana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicación:

Regar las suculentas con el té puro o diluido con el doble de agua si es que se desea más suave.

De acuerdo con la Universidad Veracruzana, basta con aplicar una pequeña cantidad en la base de cada planta, una vez al mes durante la temporada de crecimiento (primavera y verano).

Vista horizontal de cinco suculentas en macetas de terracota y piedra, colocadas sobre un patio de piedra con fondo de ladrillo, iluminadas por el sol.
El té de composta debe aplicarse fresco para asegurar la presencia de microorganismos benéficos en el riego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos adicionales para el cuidado y abonado de suculentas

Los especialistas no recomiendan aplicar abono durante el invierno, cuando las suculentas están en reposo.

También, sugieren evitar saturar el sustrato con exceso de té de composta para no generar pudrición.

El té de composta debe usarse fresco, pues los microorganismos comienzan a morir si se quedan sin oxígeno.

El uso mensual de este abono es una estrategia sostenible y eficaz que suma esfuerzos para la clave del éxito en suculentas: buen drenaje, riego moderado y un abono suave y natural rico en nutrientes como el té de composta.

Tres plantas suculentas en macetas de terracota sobre una mesa de madera en una sala de estar luminosa. Un sofá beige y una estantería de madera están al fondo.
El té de composta aporta microorganismos que fortalece el sistema de raíces de las suculentas y mejora la estructura del sustrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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