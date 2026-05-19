El abono casero que las suculentas necesitan una vez al mes y que casi nadie usa

Las suculentas, conocidas por su increíble resistencia y belleza, requieren cuidados específicos para mantenerse saludables y lucir espectaculares.
Un aspecto fundamental en su cuidado es la nutrición, y, aunque algunas personas optan por fertilizantes químicos, existe un abono casero orgánico, económico y fácil de preparar que responde perfectamente a sus necesidades.
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El valor de los abonos orgánicos en plantas como las suculentas
De acuerdo con el Manual de Abonos Orgánicos de la Universidad Veracruzana, los abonos orgánicos ofrecen la ventaja de nutrir el sustrato de manera equilibrada, promueven la vida microbiana en el suelo y mejoran la estructura de la planta, factores esenciales para las suculentas, que necesitan mayor drenaje pero también cierta nutrición regular.
De acuerdo con el manual de la institución, estos abonos permiten reciclar residuos orgánicos, siguiendo los principios de la agroecología para un manejo sustentable de recursos y evitando la utilización de insumos sintéticos costosos y contaminantes.
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El uso de abonos orgánicos propicia un ciclo de aprovechamiento y autogeneración de recursos en el hogar, transformando residuos que antes se considerarían basura en insumos de alto valor nutricional.
Así, al emplear abonos caseros, no solo se beneficia a las plantas sino también al ambiente y a la economía familiar al no gastar en abonos comerciales, según la Universidad Veracruzana.
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¿Por qué el té de composta es ideal para suculentas?
El té de composta es un extracto acuoso de composta o lombricomposta, rico en microorganismos benéficos (bacterias y hongos), minerales solubles y nutrientes esenciales.
Al aplicarlo, se mejora la salud del sustrato y se estimula el desarrollo radicular, proceso mediante el cual la planta expande sus raíces, haciendo que las suculentas crezcan más vigorosas, tengan colores intensos y florezcan con mayor facilidad.
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Este abono es especialmente útil en macetas, donde el espacio y los nutrientes disponibles se agotan con rapidez.
El té de composta proporciona elementos nutricionales de fácil asimilación para las raíces de las suculentas sin sobrecargar el sustrato ni provocar acumulación de sales, algo fundamental ya que estas plantas son muy sensibles al exceso de fertilización.
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Receta casera: cómo preparar té de composta para tus suculentas
Preparar té de composta en casa con la receta recomendada en el Manual de Abonos Orgánicos de la Universidad Veracruzana es un proceso sencillo y no requiere equipo especializado:
Materiales:
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- 2 kg de composta, bocashi o lombricomposta (moderadamente madura)
- 20 litros de agua (preferentemente sin cloro)
- Una tela fina (manta) para formar una bolsa
- Un balde grande con tapa
- (Opcional) Bomba para pecera para airear, pero puede hacerse sin ella
Procedimiento:
1. Poner la composta en la tela y cerrar formando una bolsa
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2. Colocar la bolsa dentro del balde y agregar el agua
3. Dejar reposar la mezcla por 24 a 36 horas. Si se tiene bomba para pecera, la institución recomienda activarla para oxigenar el agua y potenciar el desarrollo microbiano; si no, se debe mover la mezcla varias veces al día con un palo
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4. Pasado el tiempo de maceración, retirar la bolsa y filtrar el líquido restante
Aplicación:
Regar las suculentas con el té puro o diluido con el doble de agua si es que se desea más suave.
De acuerdo con la Universidad Veracruzana, basta con aplicar una pequeña cantidad en la base de cada planta, una vez al mes durante la temporada de crecimiento (primavera y verano).
Consejos adicionales para el cuidado y abonado de suculentas
Los especialistas no recomiendan aplicar abono durante el invierno, cuando las suculentas están en reposo.
También, sugieren evitar saturar el sustrato con exceso de té de composta para no generar pudrición.
El té de composta debe usarse fresco, pues los microorganismos comienzan a morir si se quedan sin oxígeno.
El uso mensual de este abono es una estrategia sostenible y eficaz que suma esfuerzos para la clave del éxito en suculentas: buen drenaje, riego moderado y un abono suave y natural rico en nutrientes como el té de composta.
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