Tienes 56 o 58 años y cotizaste en el ISSSTE: esto es lo que cambia para tu jubilación en 2026

El objetivo es garantizar la viabilidad financiera y la equidad en el acceso a las pensiones de los trabajadores del Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, la jubilación para quienes cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) presenta cambios clave para quienes tienen 56 o 58 años y desean tramitar su pensión.

Las modificaciones fueron establecidas a través de un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Gobierno Federal.

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El objetivo es garantizar la viabilidad financiera y la equidad en el acceso a las pensiones de los trabajadores del Estado.

Nuevos requisitos de edad y cotización

El ISSSTE exige 30 años de cotización para hombres y 28 años para mujeres. Este régimen solo aplica para quienes estaban trabajando antes del 1 de abril de 2007 y optaron por no cambiarse al sistema de cuentas individuales. (Freepik)

Desde 2026, la edad mínima para jubilarse conforme al Artículo Décimo Transitorio es de 58 años para hombres y 56 años para mujeres, siempre que se acrediten los años de servicio necesarios.

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El ISSSTE exige 30 años de cotización para hombres y 28 años para mujeres. Este régimen solo aplica para quienes estaban trabajando antes del 1 de abril de 2007 y optaron por no cambiarse al sistema de cuentas individuales.

Quienes cumplen los años de servicio pero no la edad mínima, no pueden acceder a la pensión por jubilación. El sistema verifica de manera automática estos requisitos en el expediente electrónico y en las ventanillas de prestaciones económicas del ISSSTE.

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Es fundamental revisar el historial laboral y confirmar que no existan inconsistencias en los periodos cotizados.

El monto de la pensión corresponde al 100% del sueldo básico del último año laborado para quienes cumplen con los requisitos en 2026. Si falta edad o años de servicio, el ISSSTE recomienda esperar o considerar la pensión por edad y tiempo de servicios.

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Tabla progresiva y reducción de edad en próximos años

La reducción de edad no aplica para la pensión por cesantía en edad avanzada, que mantiene los requisitos de 60 años para hombres y 58 para mujeres, con al menos 15 años cotizados. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El decreto presidencial establece una tabla de reducción gradual en la edad mínima para jubilarse. En 2026 y 2027, los hombres podrán jubilarse a los 58 y las mujeres a los 56 años.

A partir de 2028, la edad disminuirá cada dos o tres años, hasta llegar a 55 años para hombres y 53 para mujeres en 2034. Esta progresividad busca reconocer el derecho a una jubilación justa y evitar desequilibrios en el sistema.

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La reducción de edad no aplica para la pensión por cesantía en edad avanzada, que mantiene los requisitos de 60 años para hombres y 58 para mujeres, con al menos 15 años cotizados.

En la modalidad de jubilación por edad y tiempo de servicios, el porcentaje de la pensión varía conforme a los años laborados, comenzando con el 50% del sueldo para quienes tienen 15 años de servicio y aumentando hasta el 100% con 30 años (hombres) o 28 años (mujeres).

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Trámite y documentación oficial

El proceso inicia solicitando la Hoja de Datos de Servicios en las ventanillas del ISSSTE o a través del portal de PENSIONISSSTE. Es indispensable que los años laborados estén correctamente registrados; cualquier inconsistencia puede retrasar o impedir el trámite.

La documentación requerida incluye identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP, estado de cuenta bancario y la hoja de servicios.

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La validación de derechos se realiza de forma presencial y en línea. Si el trabajador ya solicitó los “Bonos de Pensión” del ISSSTE, no podrá jubilarse anticipadamente bajo el Décimo Transitorio.

Las autoridades exhortan a no usar gestores externos y a realizar el trámite solo por canales oficiales para evitar fraudes y agilizar el proceso. No existen excepciones fuera de la tabla establecida en el decreto presidencial.

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Herramientas digitales y orientación

El Gobierno Federal recomienda el uso del Simulador de Pensión en el portal de PENSIONISSSTE. Este servicio permite calcular la fecha estimada de jubilación y el monto aproximado. Para dudas, el ISSSTE ofrece atención presencial en delegaciones y orientación telefónica nacional.