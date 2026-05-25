México

Tienes 56 o 58 años y cotizaste en el ISSSTE: esto es lo que cambia para tu jubilación en 2026

Solo quienes estaban inscritos antes del 1 de abril de 2007 podrán acogerse al cambio; de no cumplir la edad o los años de servicio, la pensión no aplica, advierte el instituto en lineamientos oficiales

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Una mujer rubia y una mujer de cabello gris, ambas con traje de oficina, se inclinan sobre una mesa de madera para revisar documentos, uno de ellos con el logo del ISSSTE.
El objetivo es garantizar la viabilidad financiera y la equidad en el acceso a las pensiones de los trabajadores del Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, la jubilación para quienes cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) presenta cambios clave para quienes tienen 56 o 58 años y desean tramitar su pensión.

Las modificaciones fueron establecidas a través de un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Gobierno Federal.

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El objetivo es garantizar la viabilidad financiera y la equidad en el acceso a las pensiones de los trabajadores del Estado.

Nuevos requisitos de edad y cotización

Dos personas mayores revisan la documentación para tramitar la jubilación. (Freepik)
El ISSSTE exige 30 años de cotización para hombres y 28 años para mujeres. Este régimen solo aplica para quienes estaban trabajando antes del 1 de abril de 2007 y optaron por no cambiarse al sistema de cuentas individuales. (Freepik)

Desde 2026, la edad mínima para jubilarse conforme al Artículo Décimo Transitorio es de 58 años para hombres y 56 años para mujeres, siempre que se acrediten los años de servicio necesarios.

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El ISSSTE exige 30 años de cotización para hombres y 28 años para mujeres. Este régimen solo aplica para quienes estaban trabajando antes del 1 de abril de 2007 y optaron por no cambiarse al sistema de cuentas individuales.

Quienes cumplen los años de servicio pero no la edad mínima, no pueden acceder a la pensión por jubilación. El sistema verifica de manera automática estos requisitos en el expediente electrónico y en las ventanillas de prestaciones económicas del ISSSTE.

Es fundamental revisar el historial laboral y confirmar que no existan inconsistencias en los periodos cotizados.

El monto de la pensión corresponde al 100% del sueldo básico del último año laborado para quienes cumplen con los requisitos en 2026. Si falta edad o años de servicio, el ISSSTE recomienda esperar o considerar la pensión por edad y tiempo de servicios.

Tabla progresiva y reducción de edad en próximos años

La reducción de edad no aplica para la pensión por cesantía en edad avanzada, que mantiene los requisitos de 60 años para hombres y 58 para mujeres, con al menos 15 años cotizados. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
La reducción de edad no aplica para la pensión por cesantía en edad avanzada, que mantiene los requisitos de 60 años para hombres y 58 para mujeres, con al menos 15 años cotizados. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El decreto presidencial establece una tabla de reducción gradual en la edad mínima para jubilarse. En 2026 y 2027, los hombres podrán jubilarse a los 58 y las mujeres a los 56 años.

A partir de 2028, la edad disminuirá cada dos o tres años, hasta llegar a 55 años para hombres y 53 para mujeres en 2034. Esta progresividad busca reconocer el derecho a una jubilación justa y evitar desequilibrios en el sistema.

La reducción de edad no aplica para la pensión por cesantía en edad avanzada, que mantiene los requisitos de 60 años para hombres y 58 para mujeres, con al menos 15 años cotizados.

En la modalidad de jubilación por edad y tiempo de servicios, el porcentaje de la pensión varía conforme a los años laborados, comenzando con el 50% del sueldo para quienes tienen 15 años de servicio y aumentando hasta el 100% con 30 años (hombres) o 28 años (mujeres).

Trámite y documentación oficial

El proceso inicia solicitando la Hoja de Datos de Servicios en las ventanillas del ISSSTE o a través del portal de PENSIONISSSTE. Es indispensable que los años laborados estén correctamente registrados; cualquier inconsistencia puede retrasar o impedir el trámite.

La documentación requerida incluye identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP, estado de cuenta bancario y la hoja de servicios.

La validación de derechos se realiza de forma presencial y en línea. Si el trabajador ya solicitó los “Bonos de Pensión” del ISSSTE, no podrá jubilarse anticipadamente bajo el Décimo Transitorio.

Las autoridades exhortan a no usar gestores externos y a realizar el trámite solo por canales oficiales para evitar fraudes y agilizar el proceso. No existen excepciones fuera de la tabla establecida en el decreto presidencial.

Herramientas digitales y orientación

El Gobierno Federal recomienda el uso del Simulador de Pensión en el portal de PENSIONISSSTE. Este servicio permite calcular la fecha estimada de jubilación y el monto aproximado. Para dudas, el ISSSTE ofrece atención presencial en delegaciones y orientación telefónica nacional.

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