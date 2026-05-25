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EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 25 de mayo: “No hay imputación”, dice sobre comparecencia de Maru Campos

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum abordará los siguientes temas durante la conferencia matutina:

  • Comparecencia de Maru Campos ante la FGR: El tema escaló este fin de semana luego de que se confirmó que la Fiscalía General de la República citó a la panista en calidad de testigo para declarar sobre el operativo donde participaron presuntos agentes de la CIA en Chihuahua. Sheinbaum probablemente insistirá en que “no hay persecución política”, sino una investigación sobre posibles violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.
  • Acuerdo comercial México UE: La cumbre entre México y la Unión Europea concluyó este fin de semana con un renovado acuerdo comercial y cooperación estratégica. Debido a la cercanía de la revisión del T-MEC, Sheinbaum podría destacar que México busca diversificar relaciones económicas sin romper con Norteamérica.
  • Reforma judicial y electoral: El fin de semana también estuvo marcado por el debate sobre los ajustes que el Gobierno federal busca hacer a la reforma judicial y al sistema electoral rumbo a 2027 y 2028. Entre los temas destacan cambios a la elección de jueces, filtros contra candidatos ligados al crimen organizado y modificaciones al INE.

En pocas líneas:

14:15 hsHoy

“No hay imputación”, dice Sheinbaum sobre comparecencia de Maru Campos

La mandataria aclaró que las entrevistas que la Fiscalía General de la República (FGR) realizará a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, forman parte de los procedimientos de investigación y no representan una imputación en su contra.

14:01 hsHoy

Cátedras de la Diáspora Mexicana

La Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), presenta el programa de vinculación internacional Cátedras de la Diáspora Mexicana:

  • Es un programa dirigido a personas investigadoras mexicanas que residen en el exterior y que desean mantener un vínculo con México a través de actividades académicas de formación o de investigación.
13:52 hsHoy

Enlace en Baja California Sur

Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, encabezó la inauguración del paso a desnivel “Glorieta de las Mujeres Libres”, una obra histórica para la movilidad en la entidad.

13:45 hsHoy

César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presenta Quién es Quién en los Precios.

Profeco reporta disminución en el precio del diésel y mayor cumplimiento de gasolineras

13:42 hsHoy

Arranca la conferencia matutina

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