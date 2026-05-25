EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 25 de mayo: “No hay imputación”, dice sobre comparecencia de Maru Campos

La presidenta Claudia Sheinbaum abordará los siguientes temas durante la conferencia matutina:

Comparecencia de Maru Campos ante la FGR: El tema escaló este fin de semana luego de que se confirmó que la Fiscalía General de la República citó a la panista en calidad de testigo para declarar sobre el operativo donde participaron presuntos agentes de la CIA en Chihuahua. Sheinbaum probablemente insistirá en que “no hay persecución política”, sino una investigación sobre posibles violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

Acuerdo comercial México UE: La cumbre entre México y la Unión Europea concluyó este fin de semana con un renovado acuerdo comercial y cooperación estratégica. Debido a la cercanía de la revisión del T-MEC, Sheinbaum podría destacar que México busca diversificar relaciones económicas sin romper con Norteamérica.