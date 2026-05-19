Cómo proteger tus plantas de exterior ante el calor extremo y las tormentas: así puedes evitar que mueran

Cambios bruscos de temperatura y lluvias intensas afectan la salud de plantas y cultivos en espacios domésticos y agrícolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas de exterior enfrentan desafíos cada vez más duros debido a los cambios bruscos del clima. La alternancia entre calor extremo durante el día y lluvias intensas por la tarde puede causar daños severos tanto en jardines domésticos como en áreas agrícolas.

Un manejo adecuado del riego es esencial para la supervivencia de las plantas en estas condiciones.

PUBLICIDAD

Además, se recomienda comprobar la humedad del sustrato a varios centímetros de profundidad antes de regar nuevamente, ya que el exceso de agua favorece la aparición de hongos y la pudrición de raíces.

Estrategias para mitigar el estrés térmico

Durante las olas de calor, la fisiología de la planta experimenta una serie de respuestas defensivas. El cierre de los estomas, que busca reducir la pérdida de agua, también limita el intercambio gaseoso y puede frenar la fotosíntesis.

PUBLICIDAD

Cuando la temperatura ambiente supera los 40 ℃, se producen daños irreversibles en proteínas y enzimas vegetales, desencadenando procesos de estrés oxidativo y quemaduras foliares.

Los síntomas más comunes incluyen manchas pálidas, áreas necróticas en hojas y frutos, caída prematura de flores o frutos y deshidratación general.

PUBLICIDAD

Para evitar que las plantas mueran por calor extremo o tormentas, se aconseja protegerlas mediante barreras físicas y mejorar las condiciones del entorno inmediato.

Un método eficaz es colocar una capa de acolchado sobre la tierra, utilizando materiales como corteza, grava o piedras pequeñas.

PUBLICIDAD

Esta cobertura actúa como aislante térmico y reduce la evaporación, además de proteger las raíces del impacto directo de la lluvia, según recomiendan extensiones universitarias y centros de investigación agrícola.

La elección del material de acolchado dependerá del tipo de planta y del clima local, pero la clave es mantener una capa uniforme de entre cinco y diez centímetros de grosor, evitando el contacto directo con el tallo para prevenir la asfixia radicular.

PUBLICIDAD

La infografía ilustra cómo el calor extremo afecta la fisiología de las plantas, mostrando respuestas defensivas, daños celulares irreversibles, síntomas visibles y medidas de protección recomendadas para su supervivencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prácticas de riego y drenaje para evitar daños

De acuerdo con el Instituto de Ciencias Agrícolas y Alimentarias de la Universidad de Florida (UF/IFAS), el riego superficial frecuente puede ser contraproducente, ya que fomenta el desarrollo de raíces poco profundas y vulnerables.

En cambio, un riego profundo y menos frecuente promueve raíces más fuertes y resistentes. Se sugiere aportar el equivalente a 2.5 centímetros de agua por semana, ajustando la frecuencia durante periodos de altas temperaturas.

PUBLICIDAD

El sistemas de riego por goteo resultan más eficientes, ya que entregan el agua directamente en la zona radicular y evitan mojar el follaje, reduciendo así el riesgo de enfermedades fúngicas.

En macetas, la situación es aún más delicada. Los recipientes expuestos al sol se desecan rápidamente y pueden requerir más de un riego diario.

PUBLICIDAD

Para mitigar este efecto, es útil trasladar las macetas a lugares sombreados y utilizar recipientes de colores claros o materiales no porosos.

El uso de hidrogeles en el sustrato ayuda a mantener la humedad estable, aportando una reserva de agua accesible para la planta en los momentos críticos.

PUBLICIDAD

Según la Oregon State University, el drenaje adecuado es otro aspecto clave. Después de lluvias intensas, si el agua permanece estancada más de 24 horas, indica que el suelo carece de la porosidad necesaria.

En estos casos, la instalación de zanjas de drenaje, la nivelación del terreno o la creación de caballones puede impedir la asfixia radicular y evitar la proliferación de hongos como Phytophthora o Pythium, patógenos responsables de la muerte súbita de plantas aparentemente bien regadas.

Protección ante tormentas y vientos fuertes

La preparación frente a tormentas intensas requiere acciones preventivas. La poda estructural y el diseño de árboles con un tronco central dominante reducen el riesgo de fracturas bajo ráfagas de viento.

Las ramas muertas, enfermas o mal adheridas deben eliminarse periódicamente para evitar que se conviertan en proyectiles.

Técnicos del UF/IFAS insisten en que el desmochado drástico de árboles maduros está contraindicado, ya que debilita la estructura y provoca brotes que se desprenden fácilmente en futuros eventos.

En jardines domésticos, es recomendable retirar o asegurar objetos sueltos y proteger las plantas delicadas con cobertores temporales, como lonas, canastos o estructuras rígidas ancladas al suelo.

Esta medida evita no solo el daño directo por granizo o viento, sino que también impide que los propios cobertores se conviertan en peligros durante la tormenta.

Para cultivos comerciales y frutales, la instalación de mallas antigranizo fabricadas con polietileno de alta densidad es una solución ampliamente validada.

Estas redes deben ser resistentes, estar correctamente tensadas y ancladas, y contar con tratamiento UV para soportar la exposición prolongada.

El diseño de la estructura debe facilitar la evacuación del granizo para evitar el colapso bajo el peso acumulado.

Ilustración detallada de prácticas clave para proteger plantas y cultivos de los efectos del mal riego, drenaje deficiente y fenómenos meteorológicos extremos como tormentas y granizo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuperación y cuidados posteriores a eventos extremos

Una vez pasado el evento climático, la prioridad es el triaje del área afectada. Especialistas de instituciones académicas y agronómicas indican que se deben retirar hojas y ramas dañadas, podar las partes rotas con herramientas desinfectadas y corregir la posición de plantas volcadas mediante tutores.

Si la zona ha sufrido inundaciones con agua salina, es fundamental realizar riegos profundos con agua dulce para lixiviar las sales acumuladas y evitar la desecación osmótica.

Durante los días siguientes, es importante observar las señales de recuperación. Hojas amarillas, manchas marrones, puntas secas y caída de hojas pueden ser síntomas de estrés, pero no siempre indican daño irreversible.

Mejorar el drenaje, retirar restos orgánicos y evitar cambios bruscos de ubicación o manejo suele ser suficiente para que las plantas se recuperen, como advierten los equipos técnicos de instituciones académicas y agronómicas.

Microclima, sombreado y nutrición inteligente

En condiciones de calor extremo, la creación de sombra parcial mediante mallas o coberturas ligeras ayuda a reducir la temperatura ambiente hasta en cinco grados, sin afectar negativamente la fotosíntesis.

Es esencial que la malla no toque el follaje y que exista una adecuada circulación de aire para evitar la acumulación de calor y la aparición de enfermedades, señalan especialistas del UF/IFAS.

Expertos de la Universidad de Illinois y la Kansas State University señalan que la aplicación de fertilizantes deben suspenderse durante el estrés térmico, especialmente los productos ricos en nitrógeno, ya que inducen un crecimiento desproporcionado y debilitan la resistencia de la planta.

En su lugar, el uso preventivo de bioestimulantes puede fortalecer las paredes celulares y mejorar la tolerancia al calor y la sequía.

Esta infografía detalla los pasos esenciales para la recuperación de jardines y cultivos después de fenómenos climáticos severos, incluyendo acciones inmediatas y cuidados posteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resiliencia de las plantas de exterior depende de un enfoque integral, basado en la anticipación y la gestión técnica de riego, sombra, drenaje y poda.

La adopción de estas estrategias, validadas por la investigación científica y la experiencia profesional, permite mantener jardines y cultivos vigorosos frente a los retos impredecibles del clima actual.