¿Qué tipos de jazmines hay y cuáles tienen perfumes más fuertes?

El jazmín es apreciado por su fragancia intensa y su capacidad de adaptación a diferentes entornos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jazmín es una de las plantas ornamentales más apreciadas por su aroma, su floración y su capacidad de adaptarse a diferentes entornos, desde jardines extensos hasta balcones urbanos.

Existen más de doscientas especies de jazmines que se distribuyen por regiones templadas y tropicales de Europa, Asia y África.

Sus flores, de fragancia inconfundible, han motivado la selección y el cultivo de numerosas variedades, algunas de las cuales destacan por su resistencia, otras por la potencia de su perfume y varias por su facilidad para prosperar en espacios reducidos.

La popularidad del jazmín se explica tanto por su valor ornamental como por su uso en la industria del perfume y la medicina tradicional.

Cuáles son los tipos de jazmines que existen

El género Jasminum, conocido comúnmente como jazmín, agrupa una gran diversidad de especies y variedades con características botánicas muy diferenciadas. Jasminum sambac, Jasminum grandiflorum y Jasminum officinale figuran entre las más cultivadas en el mundo. Jasminum sambac, originario del sur de Asia, es el popular jazmín árabe, de flores blancas y fragancia potente.

Más de doscientas especies de jazmines se distribuyen por regiones templadas y tropicales del mundo (Freepik)

Jasminum grandiflorum se reconoce por sus flores grandes y su uso en la industria perfumera. Jasminum officinale, también llamado jazmín común o jazmín de los poetas, es frecuente en jardines de Europa y Asia.

A esta lista se suman especies como Jasminum polyanthum, valorado por su crecimiento vigoroso y floración abundante, y Jasminum nudiflorum, conocido como jazmín de invierno, que florece en meses fríos con flores amarillas.

Existen otras variantes como Jasminum humile (jazmín italiano), Jasminum fluminense y Jasminum multiflorum, cada una adaptada a condiciones específicas de clima y suelo. Las diferencias entre estas especies abarcan porte (arbustivo o trepador), color de la flor y duración de la floración.

Qué especies de jazmín tienen perfumes más fuertes

La selección de un jazmín suele guiarse por la intensidad y la calidad de su aroma. Las especies con fragancia más intensa son Jasminum sambac, Jasminum grandiflorum y Jasminum officinale.

Jasminum sambac, Jasminum grandiflorum y Jasminum officinale son reconocidos por su perfume destacado (Freepik)

Jasminum sambac produce una fragancia dulce y penetrante, persistente a lo largo del día, que la ha convertido en la favorita para la producción de aceites esenciales y perfumes en Asia.

Por su parte, Jasminum grandiflorum ofrece un perfume floral con matices frutales, muy utilizado en la elaboración de fragancias de alta gama. Jasminum officinale despliega un aroma suave, pero constante, que resulta agradable tanto en jardines amplios como en espacios interiores. Otras especies, como Jasminum polyanthum, presentan aromas menos potentes, aunque igual de agradables, adaptados a quienes buscan un perfume más discreto.

Cómo cultivar un jazmín en casa

El cultivo doméstico de jazmines requiere atender a varios factores clave para asegurar su desarrollo y floración. La Royal Horticultural Society recomienda ubicar el jazmín en un lugar con abundante luz solar, protegido de vientos y con temperatura moderada.

El suelo debe ser fértil, bien drenado y con pH neutro o ligeramente ácido. El riego debe ser regular, evitando el exceso de agua que puede provocar daños en las raíces.

La variedad Jasminum nudiflorum destaca por su resistencia al frío y su floración en invierno (Freepik)

La poda resulta fundamental para mantener la forma de la planta y estimular la producción de flores. Se aconseja realizarla tras la floración, retirando ramas secas y recortando los tallos más largos.

La fertilización mensual con productos ricos en potasio favorece floraciones más abundantes. La propagación por esquejes semileñosos en verano o por acodo en otoño permite reproducir la planta sin dificultad.

En ambientes interiores o balcones, es importante controlar la humedad ambiental y evitar la exposición a corrientes de aire frío. Las variedades trepadoras requieren soportes como tutores o enrejados para crecer en vertical.

Cuáles son los jazmines más resistentes

La adaptabilidad del jazmín a diferentes condiciones climáticas depende de la especie seleccionada. Se suele identificar a Jasminum nudiflorum, Jasminum officinale y Jasminum humile como las especies más resistentes. Jasminum nudiflorum, conocido como jazmín de invierno, soporta temperaturas de hasta -15 °C y se caracteriza por su floración en meses fríos.

El jazmín es valorado tanto en la industria del perfume como en la medicina tradicional y la jardinería (Freepik)

Jasminum officinale tolera hasta -18 °C y prospera en una amplia variedad de suelos, lo que lo convierte en una opción versátil para jardines en zonas con inviernos rigurosos. Jasminum humile, o jazmín italiano, resiste periodos de sequía una vez establecido y mantiene una floración prolongada durante el verano. Estos jazmines se recomiendan para quienes buscan plantas de bajo mantenimiento y alta durabilidad.

Qué tipo de jazmín puede crecer en un balcón

El cultivo en espacios reducidos, como balcones y terrazas, exige elegir especies de porte compacto y fácil manejo. Jasminum sambac, Jasminum officinale, Jasminum humile y Jasminum nudiflorum se adaptan bien a macetas y jardineras.

En estos espacios, la exposición solar resulta clave para estimular la floración. El jazmín estrella (Trachelospermum jasminoides), aunque no pertenece al género Jasminum, destaca por su resistencia y la intensidad de su aroma. Esta especie, de crecimiento moderado y floración blanca, puede cultivarse en macetas y prospera tanto a pleno sol como en sombra parcial, según el clima.

Algunas especies de jazmín pueden prosperar en balcones y macetas gracias a su porte compacto

La elección del jazmín apropiado para un balcón depende de la cantidad de luz disponible, el espacio y la facilidad para proporcionar soportes si se trata de variedades trepadoras.

Los cuidados que necesitan los jazmines

Los cuidados básicos del jazmín se centran en el manejo de la luz, el riego y la poda. Se recomienda ubicar las plantas en lugares soleados, con al menos seis horas de luz directa al día. El sustrato debe permanecer húmedo, sin encharcamientos, y los riegos deben espaciarse durante el invierno.

La fertilización regular, el control de plagas como pulgones y ácaros y la poda tras la floración son prácticas esenciales para mantener la salud y el vigor de la planta. Las variedades trepadoras requieren soportes adecuados para un crecimiento ordenado.

En interiores, es conveniente aumentar la humedad ambiental y evitar el contacto directo con calefactores o aires acondicionados.

La propagación por esquejes en primavera y verano permite multiplicar las plantas con facilidad. La observación periódica ayuda a detectar y corregir a tiempo cualquier problema de salud en la planta.