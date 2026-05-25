EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de mayo: detienen en Comitán, Chiapas, a presunto integrante del Cártel de Sinaloa con armas largas y chalecos tácticos

12:51 hsHoy
Detienen en Comitán, Chiapas, a presunto integrante del Cártel de Sinaloa con armas largas y chalecos tácticos
Un hombre de nacionalidad guatemalteca identificado como Ronaldo “N” fue detenido en Comitán de Domínguez, Chiapas, tras una persecución encabezada por fuerzas federales y estatales. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, al momento de su captura le aseguraron dos armas largas tipo AR-15 y AK-47 con cargadores abastecidos, cuatro chalecos balísticos y una camioneta Honda CRV modelo 2025. Las autoridades señalaron que el detenido presuntamente afirmó pertenecer al Cártel de Sinaloa y quedó a disposición del Ministerio Público por posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.