El error de riego que mata a la lengua de suegra aunque sea casi inmortal

Evitar el riego excesivo es importante para conservar la lengua de suegra sana y libre de hongos en ambientes húmedos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sansevieria trifasciata, conocida en México como lengua de suegra o lengua de tigre, figura entre las plantas de interior más resistentes por su capacidad para tolerar la sequía y la falta de cuidados, aunque no sobrevive al exceso de agua ni a bajas temperaturas.

Esta suculenta, originaria de África, Asia y Nueva Guinea, se popularizó en los hogares mexicanos desde la década de 1930 y actualmente se consolida como una opción habitual en jardines y departamentos, indica la técnica en botánica María Belén Acosta.

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Las hojas blandas o con manchas suelen indicar problemas de humedad y requieren ajustar la frecuencia de riego de inmediato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exceso de agua en el riego: Principal amenaza de la lengua de suegra

Aunque la lengua de suegra soporta lapsos prolongados sin agua, el exceso de riego representa su principal amenaza. De acuerdo con la experta, cuando la cantidad de agua sobrepasa la capacidad de drenaje del sustrato, pueden desarrollarse hongos que debilitan e incluso matan la planta.

Los especialistas advierten que el mayor riesgo para la lengua de suegra es el encharcamiento, ya que la humedad constante propicia infecciones por hongos y raíces podridas.

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La poda oportuna de hojas caídas ayuda a mantener la planta libre de enfermedades y asegura su aspecto saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riego de la Sansevieria debe espaciarse según la estación: una vez al mes durante otoño e invierno y cada quince días en primavera.

La técnica recomienda verificar que los primeros centímetros del sustrato estén completamente secos antes de volver a hidratar la planta. Si se observan hojas amarillas, la primera acción debe ser disminuir la frecuencia de riego para evitar daños mayores.

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Temperatura: ámbito importante para el desarollo de la Sansevieria

La Sansevieria trifasciata agrupa entre 60 y 70 especies con raíces rizomatosas, que son tallos subterráneos que crecen horizontalmente.

Todas comparten la tolerancia a la sequía, pero presentan alta sensibilidad al exceso de humedad. Según Acosta, si las hojas se desinflan por falta de agua, pueden recuperarse fácilmente tras un riego adecuado.

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Sin embargo, si la planta recibe agua en cantidades grandes, se debilita y puede ser fatal. La temperatura óptima para la lengua de suegra se ubica entre 16 y 30 °C. Por debajo de 14 °C puede mostrar signos de daño, de acuerdo con los especialistas.

Colocar la maceta cerca de una ventana mejora la fotosíntesis, pero es importante evitar el sol directo para proteger las hojas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En exteriores, la recomendación es protegerla de bajas temperaturas y de lluvias prolongadas.

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En interiores, lo ideal es ubicar la maceta cerca de fuentes de luz, pero sin exposición directa al sol, para evitar quemaduras.

Si las hojas se arrugan, es señal de falta de agua; si se ablandan o muestran humedad excesiva, conviene espaciar los riegos y revisar el drenaje.

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El sustrato y la fertilización influyen en la salud de la planta

La especialista señala que la maceta no requiere gran tamaño, pero sí buen soporte y drenaje. Recomienda trasplantar la lengua de suegra una vez al año o renovar los primeros tres centímetros del sustrato con mezcla fresca y rica en nutrientes.

Para la Sansevieria trifasciata, el sustrato debe ser ligero y poroso. Acosta sugiere mezclar fibra de coco y humus de lombriz en partes iguales para mejorar la retención de agua y el drenaje.

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El riego abundante y frecuente puede asfixiar las raíces de la lengua de suegra, provocando la aparición de hongos y la descomposición de la planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada temporada cálida, se puede enriquecer con humus de lombriz o fertilizante orgánico, pero el exceso de abono debe evitarse para no dañar las raíces.

En años donde no se trasplanta la planta, la técnica recomienda sustituir la capa superficial de tierra para mantener los nutrientes activos. Para la fertilización, se recomienda utilizar productos específicos para plantas verdes o cactus, aplicados con moderación.

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Multiplicación y poda: pasos para una lengua de suegra sana

La lengua de suegra puede multiplicarse por diferentes métodos, aunque la especialista enfatiza la importancia de la poda para la salud de la planta.

Si una hoja cae, debe retirarse junto con parte de la tierra donde estaba anclada. No se recomienda intentar enderezar las hojas caídas; en su lugar, hay que sustituir la materia vegetal dañada por sustrato nuevo.

Durante el invierno, la lengua de suegra necesita menos agua; regar una vez al mes es suficiente para prevenir daños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las distintas variedades de la Sansevieria se clasifican según la forma de sus hojas, que pueden ser planas o gruesas. La lengua de suegra mantiene su reputación como planta de bajo mantenimiento, adaptable tanto a interiores como a exteriores.

El secreto para asegurar su longevidad y vigor está en evitar el exceso de humedad y temperaturas extremas, priorizando siempre el drenaje y la moderación en el riego, de acuerdo con la especialista.

La Sansevieria prefiere sustratos ligeros y porosos que permitan un drenaje eficiente, lo que reduce el riesgo de pudrición de raíces. (Imagen Ilustrativa Infobae)