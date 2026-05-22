El desarrollo de nuevos tallos y la ausencia de manchas oscuras son claves a la hora de buscar una transición exitosa al sustrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trasladar una planta de agua a tierra puede ser un paso clave para su desarrollo, pero no todas las plantas están listas para este cambio en cualquier momento.

Observar el estado de las raíces y el crecimiento general es fundamental para saber cuándo realizar el trasplante sin afectar la salud de la planta.

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Identificar las señales correctas ayuda a que la adaptación al sustrato sea exitosa y la planta continúe creciendo fuerte en su nuevo entorno.

El éxito en la propagación depende de especies como el poto o el filodendro, que suelen adaptarse con mayor rapidez a su nuevo ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si tu planta de agua está lista para plantarse

Puedes saber si tu planta de agua está lista para plantarse en tierra observando principalmente el desarrollo de sus raíces y el estado general de la planta.

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Las siguientes son algunas de las señales clave:

Raíces largas y abundantes: Las raíces deben tener al menos 5 centímetros de largo y verse blancas o traslúcidas. Si hay varias raíces bien formadas y algunas ramificadas, la planta tiene más probabilidades de adaptarse al sustrato.

Raíces sanas: Deben ser firmes, sin partes blandas, manchas oscuras ni mal olor. Las raíces podridas o dañadas pueden dificultar el trasplante.

Brotes o crecimiento nuevo: Si la planta ha generado hojas o tallos nuevos mientras estaba en agua, indica que está en buen estado y lista para la transición.

Tallo fuerte: El tallo debe estar firme y no estar blando ni mostrar signos de pudrición.

Si tu planta cumple con estas características, es buen momento para plantarla en tierra.

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Después del trasplante, mantén el sustrato húmedo y evita el sol directo durante los primeros días para facilitar su adaptación.

Las raíces blancas y de más de 5 centímetros señalan que la planta está lista para trasplantarse de agua a tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mejores plantas para reproducir sus hojas en agua

Si bien no todas las plantas pueden reproducirse por hoja en agua, este método funciona muy bien en especies de interior y algunas ornamentales.

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Entre las plantas más recomendadas para reproducirse por hoja en agua, por su facilidad y alta tasa de éxito se encuentran las siguientes:

Poto (Epipremnum aureum): Crece rápido y desarrolla raíces fácilmente solo con colocar un esqueje de tallo con hojas en agua. Hiedra inglesa (Hedera helix): Sus tallos y hojas enraízan bien en agua, ideales para principiantes. Tradescantia (Tradescantia zebrina y variedades): Esta planta es muy resistente y enraíza rápido en agua, tanto por tallos como por hojas. Monstera deliciosa (costilla de Adán): Los esquejes con hoja y nodo desarrollan raíces en agua antes de pasar a maceta. Filodendro (Philodendron spp.): Esquejes de tallo con hoja se adaptan bien al enraizamiento en agua. Planta del dinero (Plectranthus verticillatus): Muy fácil de propagar por esquejes en agua, ramas y hojas echan raíces rápidamente. Suculetas como la hoja de Echeveria: Aunque el enraizamiento es más lento, muchas suculentas permiten reproducirse por hoja en agua, siempre que se deje cicatrizar el corte antes.