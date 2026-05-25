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Martín Anselmi felicita a Cruz Azul tras vencer a Pumas y conseguir la décima estrella: “La merecían más que nadie”

El entrenador argentino tuvo un paso por la Máquina en el 2024

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Aug 9, 2024; Orlando, Florida, USA; Cruz Azul head coach Martin Anselmi celebrates the win over Orlando City at INTER&CO Stadium. Mandatory Credit: Morgan Tencza-USA TODAY Sports
Cruz Azul consiguió la décima estrella en su historia tras vencer a Pumas en la gran Final del Clausura 2026 de manera agónica en los últimos minutos del partido (Morgan Tencza-USA TODAY Sports vía Reuters)

Cruz Azul consiguió la décima estrella en su historia tras vencer a Pumas en la gran Final del Clausura 2026 de manera agónica en los últimos minutos del partido celebrado el día de ayer en el Estadio Olímpico Universitario.

La Máquina Celeste volvió a ganar un campeonato de la Liga MX luego de 5 años sin poder hacerlo, pero esta ocasión lo logró de la mano de Joel Huiqui y gracias a la anotación que hizo Rodolfo Rotondi en el tiempo de compensación.

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Tras conseguir el título número 10, los reconocimientos para el equipo cementero no tardaron en llegar y un viejo conocido se acordó, pues Martín Anselmi felicitó a su ex equipo.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi, Carlos Rodriguez and Erik Lira celebrate with the trophy after winning the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi, Carlos Rodriguez and Erik Lira celebrate with the trophy after winning the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

La felicitación de Martín Anselmi a Cruz Azul tras ganar la décima estrella

A través de Instagram, Martín Anselmi felicitó a Cruz Azul y destacó que el equipo celeste lo merecía más que nadie.

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“Así tenía que llegar, la merecen más que nadie. Felicidades campeones. Los quiero mucho”, escribió Anselmi.

Cabe recordar que el entrenador argentino tuvo un paso con Cruz Azul en 2024 cuando inició el proyecto deportivo comandado por Iván Alonso. Anselmi llegó como un desconocido para el futbol mexicano pero poco a poco le fue inyectando identidad y un estilo de juego al club.

Aunque no sumó campeonatos durante su estancia en Cruz Azul, el técnico devolvió al equipo una identidad que hacía tiempo había desaparecido. Finalmente, su ciclo concluyó de manera discreta tras decidir partir hacia el Porto de Portugal.

A través de Instagram, Martín Anselmi felicitó a Cruz Azul y destacó que el equipo celeste lo merecía más que nadie (captura de pantalla)
A través de Instagram, Martín Anselmi felicitó a Cruz Azul y destacó que el equipo celeste lo merecía más que nadie (captura de pantalla)

Números de la Anselmi con la Máquina

Durante su gestión, el entrenador argentino apostó por un juego vistoso que se reflejó tanto en resultados como en el desempeño colectivo. En el conteo global, la escuadra sumó 28 victorias, 10 empates y 12 derrotas en los 50 partidos oficiales disputados bajo el mando de Anselmi.

Bajo su dirección, Cruz Azul alcanzó 42 puntos en un torneo corto de 17 jornadas, imponiendo así una marca inédita en la historia de la institución. La propuesta de Anselmi no solo se tradujo en números. El equipo consiguió avanzar hasta una semifinal y una final de la Liga MX, confirmando el impacto de su método en las instancias decisivas del torneo nacional.

Joel Huiqui: el nuevo líder del cuadro cementero

La designación de Joel Huiqui al frente del conjunto celeste marca un nuevo ciclo para el equipo, luego de que su labor como técnico interino culminara con la obtención de un título y una racha invicta. La decisión fue confirmada por Víctor Velázquez, presidente del club, inmediatamente después del encuentro ante Pumas.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Kevin Mier celebrates after winning the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Kevin Mier celebrates after winning the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

Cabe recordar que el cambio en la dirección técnica se produjo en la jornada final del Clausura 2026, cuando la directiva resolvió la salida de Nicolás Larcamón. Huiqui, asumió el mando de manera provisional en circunstancias de alta presión y expectativas.

Durante su breve gestión, el entrenador mexicano no registró ninguna derrota, lo que impulsó al equipo a alzarse campeón. Esta actuación fue determinante para que las autoridades del club decidieran mantenerlo en el cargo para la próxima campaña.

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