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Cruz Azul campeón y México en semifinales: una olvidada predicción en un video de Franco Escamilla se viraliza

En redes sociales comenzó a viralizarse nuevamente un fragmento de uno de los programas de Escamilla

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En una sesión de hipnosis hecha en 2020, Paquito Maya predijo que Cruz Azul sería campeón de la Liga MX en 2026 y que México sería semifinalista.

El campeonato de Cruz Azul en el Clausura 2026 no solo desató festejos entre su afición; también provocó que resurgiera un viejo video del standupero Franco Escamilla en el que aparentemente se anticipó el título celeste y una histórica actuación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

Resurge antigua predicción de Paquito Maya

En redes sociales comenzó a viralizarse nuevamente un fragmento de uno de los programas de Escamilla, donde durante una dinámica de hipnosis, el comediante Paquito Maya lanzó comentarios que hoy han sido interpretados por usuarios como una “predicción” del futuro futbolístico de México.

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En el clip, el hipnotizador John Milton pregunta: “¿México llega a alguna copa mundial?”. A lo que Paquito Maya responde: “No. Llegó a semifinales”.

La conversación continúa cuando le cuestionan en qué año ocurre ese supuesto logro. “No sé, es que a mí me dejó de gustar el fútbol porque a partir de ahí me hice comediante”, responde entre risas.

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Minutos después, el tema gira hacia Cruz Azul. “Oye, ¿Cruz Azul fue campeón alguna vez?”, le pregunta Maya, quien responde: “Sí”. “¿Qué año fue?”, cuestiona. La respuesta que se escucha en el video es: “2026. Más o menos 2026, no me acuerdo bien”.

La escena cerró con otra frase que ahora circula ampliamente en TikTok, X y Facebook: “De hecho fue cuando México en el 2026 fue cuando llegó a las semifinales”.

Captura de pantalla de Instagram con video que muestra a Paquito Maya y dos hombres sentados, con el logo de Cruz Azul y texto "¿CRUZ AZUL CAMPEÓN?"
Paquito Maya, en una captura de pantalla de un video, reacciona a su predicción de 2020 sobre el campeonato de Cruz Azul, confirmando su acierto. (Paquito Maya)

Cruz Azul rompe la sequía en el Clausura 2026

La viralización del video coincidió con la reciente coronación de Cruz Azul en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, luego de vencer a Pumas UNAM en la final disputada en el Estadio Olímpico Universitario.

La Máquina consiguió una remontada gracias a un autogol de Rubén Duarte y una anotación de Rodolfo Rotondi, resultado con el que alcanzó su décimo título de liga y volvió a colocarse entre los equipos más ganadores del futbol mexicano.

El resurgimiento del video también impulsó decenas de reacciones entre usuarios, quienes bromearon sobre la posibilidad de que la Selección Mexicana alcance las semifinales del Mundial 2026.

“Ya que empiece el perro mundial”, escribió un usuario. Otros tomaron el tema con escepticismo y recordaron que en la Liga MX suele haber pocos campeones recurrentes: “Solo salen cinco equipos campeones en México, 20% de acertación no es nada”.

Por su parte, Paquito Maya tomó con humor el resurgimiento de su predicción. En sus cuentas oficiales compartió imágenes hechas con IA que lo mostraban como una especie de santo patrono de la afición celeste.

Franco Escamilla, un aficionado recalcitrante de Cruz Azul, se mantuvo al margen del furor que generó su dinámica de hipnosis con Maya, aunque sí reaccionó al campeonato obtenido por el equipo dirigido por Joel Huiqui. “Huiquilopoxtli, yo nunca creí en ti, gracias por callarme el hocico!”, escribió en X.

Cruz Azul
CIUDAD DE MÉXICO, 24MAYO2026.- Cientos de aficionados del Cruz Azul se congregan en el Ángel de la Independencia para celebrar el décimo campeonato de "La Máquina", con banderas, espuma y bengalas festejan el triunfo al derrotar a los "Pumas" de la UNAM 2 goles a 1. FOTO: ALBERTO ROA/CUARTOSCURO.COM

¿Quién es Paquito Maya?

Paquito Maya, cuyo nombre real es Juan Francisco Maya Juárez, es un standupero originario de la Ciudad de México que desarrolló gran parte de su carrera en Monterrey.

El comediante ganó popularidad gracias a sus rutinas basadas en experiencias personales, historias familiares y episodios de su vida antes de dedicarse al entretenimiento. También participó en producciones de Comedy Central y realiza giras en distintos escenarios del país.

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