Tecno

Qué tipo de arroz realmente absorbe mejor el agua de un celular mojado

El clásico truco del arroz sigue siendo uno de los métodos más usados para intentar salvar un celular mojado, pero no todos los tipos absorben la humedad de la misma manera

Guardar
Google icon
Un smartphone negro con gotas de agua sobre su superficie yace en un recipiente de vidrio lleno de arroz blanco de grano largo, sobre una mesa de madera.
Un smartphone mojado yace en un recipiente lleno de arroz blanco de grano largo sobre una mesa de cocina, representando el popular remedio casero para la humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un celular mojado sigue siendo una de las emergencias tecnológicas más comunes y, aunque muchos usuarios recurren al clásico truco del arroz, no todos los tipos funcionan igual ni el método garantiza salvar el dispositivo.

Expertos y fabricantes coinciden en que el arroz puede ayudar a absorber parte de la humedad externa, pero también advierten que usarlo de manera incorrecta puede empeorar los daños internos del teléfono.

PUBLICIDAD

La duda sobre qué arroz absorbe mejor el agua de un smartphone reaparece cada vez que un dispositivo cae al lavabo, la piscina o se moja bajo la lluvia. Y aunque el método tiene algo de base real, también está rodeado de mitos y riesgos poco conocidos.

El 44 % de las personas encuestadas indican que han intentado poner el celular en arroz para recuperar su dispositivo dañado por el agua. (MovilZona)
Usuarios intentan eliminar la humedad del celular usando arroz. (MovilZona)

Qué tipo de arroz absorbe mejor la humedad

No todos los arroces tienen la misma capacidad de absorción. Según técnicos especializados y recomendaciones recopiladas en el sector tecnológico, el arroz blanco de grano largo, como el basmati o el jazmín, suele ser el más efectivo para este uso doméstico.

PUBLICIDAD

La razón es simple: sus granos son más secos, menos compactos y tienen mayor capacidad para absorber humedad superficial. Además, al ser más grandes, reducen parcialmente el riesgo de que pequeñas partículas ingresen a los puertos del teléfono.

Otra alternativa relativamente útil es el arroz de grano medio utilizado para sushi. Aunque absorbe humedad, tiende a apelmazarse menos que otras variedades.

En cambio, el arroz instantáneo o precocido no es recomendable. Su tratamiento industrial modifica la textura y disminuye la porosidad natural del grano, reduciendo su capacidad de absorber agua.

Celular con pantalla agrietada y gotas de agua, junto a montones de arroz basmati, jazmín e instantáneo, con texto indicando su tasa de absorción de humedad.
Una infografía tecnológica compara la capacidad de absorción de humedad del arroz basmati, jazmín e instantáneo junto a un celular dañado por el agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz no “cura” un celular mojado

A pesar de la popularidad del método, los especialistas insisten en que el arroz no elimina el agua atrapada dentro del teléfono. Lo que realmente absorbe es la humedad externa o superficial.

Ese detalle es clave porque los mayores daños suelen producirse dentro del dispositivo, especialmente en la placa base, los conectores y los circuitos internos.

Cuando el agua permanece en el interior, puede generar corrosión progresiva incluso si el teléfono vuelve a encender aparentemente sin problemas. Por eso, muchos técnicos consideran que el arroz funciona más como una medida de emergencia temporal que como una solución definitiva.

Un técnico con gafas de aumento y guantes blancos repara un smartphone mojado, extrayendo granos de arroz de sus componentes internos.
Un técnico especializado, utilizando gafas de aumento, desmonta meticulosamente un smartphone mojado, extrayendo granos de arroz de sus puertos internos en un taller tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer inmediatamente cuando el celular cae al agua

Los primeros minutos son decisivos para intentar salvar el dispositivo. La recomendación principal es sacar el teléfono del agua lo más rápido posible y apagarlo inmediatamente si todavía sigue encendido.

Luego conviene retirar:

  • Carcasa.
  • Tarjeta SIM.
  • Tarjeta microSD.
  • Protector.
  • Batería extraíble, si el modelo lo permite.

Después se debe secar cuidadosamente el exterior con un paño de microfibra o una toalla suave.

Uno de los errores más frecuentes es intentar encender el teléfono para comprobar si todavía funciona. Eso puede provocar un cortocircuito interno irreversible.

Cómo usar correctamente el arroz

Si el usuario decide recurrir al método del arroz, lo recomendable es utilizar un recipiente hermético o una bolsa sellada en lugar de un recipiente abierto.

El procedimiento más utilizado consiste en:

  1. Colocar una capa de arroz en el fondo.
  2. Introducir el celular completamente apagado.
  3. Cubrirlo totalmente con arroz.
  4. Sellar el recipiente.
  5. Esperar entre 24 y 48 horas.

El tiempo excesivo tampoco es recomendable, porque el arroz puede liberar polvo de almidón y pequeñas partículas.

Un smartphone conceptual dividido en dos mitades sobre una superficie metálica; una parte está sobre arroz húmedo, la otra con sus circuitos expuestos y bolsas de gel de sílice.
Una imagen conceptual muestra un teléfono móvil partido por la mitad, una parte sumergida en arroz y la otra con gel de sílice, ilustrando métodos para secar dispositivos electrónicos dañados por el agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos ocultos del arroz

Aunque durante años el truco fue popularizado incluso por algunas marcas tecnológicas, muchos servicios técnicos advierten hoy sobre sus peligros.

Uno de los principales problemas es que pequeños fragmentos o polvo de arroz pueden ingresar en:

  • Puerto USB.
  • Altavoces.
  • Entrada de auriculares.
  • Micrófonos.

Esto puede generar obstrucciones o daños adicionales difíciles de reparar.

Además, si el celular cayó en líquidos distintos al agua —como café, gaseosas o agua salada— el arroz prácticamente pierde efectividad. Estos líquidos dejan residuos corrosivos, azúcares o sales que continúan dañando los componentes aunque el dispositivo parezca seco.

El agua salada es uno de los peores escenarios posibles porque acelera la oxidación interna de forma agresiva.

Una persona con un suéter desgastado seca un smartphone mojado con una toalla sobre una mesa de madera con gotas de agua; hay bolsas y un cuenco de arroz.
Una persona seca con prisa un teléfono móvil mojado con una toalla antes de introducirlo en una bolsa con arroz, en una escena de emergencia doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alternativa que recomiendan muchos técnicos

Actualmente, muchos especialistas consideran más efectivo utilizar bolsas de sílice, esas pequeñas bolsitas absorbentes que suelen venir dentro de cajas de zapatos, mochilas o productos electrónicos.

El sílice absorbe humedad de forma más eficiente y no libera residuos sólidos que puedan entrar al teléfono.

Sin embargo, incluso utilizando sílice, si el equipo estuvo mucho tiempo sumergido o presenta fallos posteriores, lo más recomendable sigue siendo acudir a un servicio técnico especializado para revisar posibles daños internos antes de volver a utilizarlo con normalidad.

Temas Relacionados

CelularArrozHumedadLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Autos autónomos: la revolución que desafía el transporte y el empleo

La llegada de vehículos sin conductor transforma la movilidad global, impulsa cambios en la logística y plantea un reto para millones de trabajadores que deberán adaptarse a nuevas demandas laborales

Autos autónomos: la revolución que desafía el transporte y el empleo

No ha llegado el iPhone 18 y ya se conoce la primera gran novedad que tendría el iPhone 19

La empresa también explora la integración de Face ID bajo pantalla, para dar una experiencia más inmersiva

No ha llegado el iPhone 18 y ya se conoce la primera gran novedad que tendría el iPhone 19

Red Dead Redemption 2 tiene un nuevo récord: es el tercer juego más vendido de la historia

Solo Minecraft y Grand Theft Auto V superan a este juego, lanzado en 2018

Red Dead Redemption 2 tiene un nuevo récord: es el tercer juego más vendido de la historia

Cuatro apps que ayudan a seguir el embarazo semana a semana desde el celular

Herramientas como calendarios, contadores de contracciones y modelos 3D convierten al smartphone en un aliado durante el embarazo

Cuatro apps que ayudan a seguir el embarazo semana a semana desde el celular

Las cinco funciones exclusivas de iPhone que Android no ha logrado copiar

Algunas funciones exclusivas del iPhone permiten controlar el dispositivo sin usar las manos, traducir conversaciones al instante y crear voces personalizadas

Las cinco funciones exclusivas de iPhone que Android no ha logrado copiar

DEPORTES

Antes de la clasificación para la Sprint, Franco Colapinto afrontará la única práctica del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1

Antes de la clasificación para la Sprint, Franco Colapinto afrontará la única práctica del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1

Cristiano Ronaldo se convierte en socio y accionista de una plataforma de streaming deportivo

Pep Guardiola deja el Manchester City tras 10 temporadas: el principal candidato a reemplazarlo

La postura de Newell’s luego de que Marcelo Bielsa anunciara que se irá de Uruguay tras el Mundial

“Siento que defraudé a mi país y a todo África”, la dura confesión del jugador de Ghana que erró el penal contra Uruguay en el Mundial 2010

TELESHOW

La salud de Christian Petersen: qué dice el primer parte médico oficial

La salud de Christian Petersen: qué dice el primer parte médico oficial

El hijo de Christian Petersen dio detalles de la internación de su padre: “No hay cuadro de estrés”

Mauro Icardi le cumplió el sueño a la China Suárez: el viaje tan ansiado a Japón y la polémica visita a un café

Charly García fue ovacionado en el musical de Elena Roger basado en su obra: “La inspiración de nuestra vida”

El trabajo desconocido que compartieron Damián Betular y Chano Moreno Charpentier: “Él era terrible”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 50 millones de personas viven bajo sequía extrema en Estados Unidos tras el periodo más cálido registrado

Más de 50 millones de personas viven bajo sequía extrema en Estados Unidos tras el periodo más cálido registrado

Crisis sanitaria en La Habana: la quema de basura se impone ante el colapso del servicio de recolección

La Universidad de El Salvador impulsa modelo dual de formación académica y práctica

Luego de tres años, Jesse & Joy regresan hoy para enamorar a los salvadoreños con «El Despecho Tour»

Imponen 11 años de prisión a menor de 16 años por robo y homicidio en Panamá