Qué tipo de arroz realmente absorbe mejor el agua de un celular mojado

Un smartphone mojado yace en un recipiente lleno de arroz blanco de grano largo sobre una mesa de cocina, representando el popular remedio casero para la humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un celular mojado sigue siendo una de las emergencias tecnológicas más comunes y, aunque muchos usuarios recurren al clásico truco del arroz, no todos los tipos funcionan igual ni el método garantiza salvar el dispositivo.

Expertos y fabricantes coinciden en que el arroz puede ayudar a absorber parte de la humedad externa, pero también advierten que usarlo de manera incorrecta puede empeorar los daños internos del teléfono.

PUBLICIDAD

La duda sobre qué arroz absorbe mejor el agua de un smartphone reaparece cada vez que un dispositivo cae al lavabo, la piscina o se moja bajo la lluvia. Y aunque el método tiene algo de base real, también está rodeado de mitos y riesgos poco conocidos.

Usuarios intentan eliminar la humedad del celular usando arroz. (MovilZona)

Qué tipo de arroz absorbe mejor la humedad

No todos los arroces tienen la misma capacidad de absorción. Según técnicos especializados y recomendaciones recopiladas en el sector tecnológico, el arroz blanco de grano largo, como el basmati o el jazmín, suele ser el más efectivo para este uso doméstico.

PUBLICIDAD

La razón es simple: sus granos son más secos, menos compactos y tienen mayor capacidad para absorber humedad superficial. Además, al ser más grandes, reducen parcialmente el riesgo de que pequeñas partículas ingresen a los puertos del teléfono.

Otra alternativa relativamente útil es el arroz de grano medio utilizado para sushi. Aunque absorbe humedad, tiende a apelmazarse menos que otras variedades.

PUBLICIDAD

En cambio, el arroz instantáneo o precocido no es recomendable. Su tratamiento industrial modifica la textura y disminuye la porosidad natural del grano, reduciendo su capacidad de absorber agua.

Una infografía tecnológica compara la capacidad de absorción de humedad del arroz basmati, jazmín e instantáneo junto a un celular dañado por el agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz no “cura” un celular mojado

A pesar de la popularidad del método, los especialistas insisten en que el arroz no elimina el agua atrapada dentro del teléfono. Lo que realmente absorbe es la humedad externa o superficial.

PUBLICIDAD

Ese detalle es clave porque los mayores daños suelen producirse dentro del dispositivo, especialmente en la placa base, los conectores y los circuitos internos.

Cuando el agua permanece en el interior, puede generar corrosión progresiva incluso si el teléfono vuelve a encender aparentemente sin problemas. Por eso, muchos técnicos consideran que el arroz funciona más como una medida de emergencia temporal que como una solución definitiva.

PUBLICIDAD

Un técnico especializado, utilizando gafas de aumento, desmonta meticulosamente un smartphone mojado, extrayendo granos de arroz de sus puertos internos en un taller tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer inmediatamente cuando el celular cae al agua

Los primeros minutos son decisivos para intentar salvar el dispositivo. La recomendación principal es sacar el teléfono del agua lo más rápido posible y apagarlo inmediatamente si todavía sigue encendido.

Luego conviene retirar:

PUBLICIDAD

Carcasa.

Tarjeta SIM.

Tarjeta microSD.

Protector.

Batería extraíble, si el modelo lo permite.

Después se debe secar cuidadosamente el exterior con un paño de microfibra o una toalla suave.

Uno de los errores más frecuentes es intentar encender el teléfono para comprobar si todavía funciona. Eso puede provocar un cortocircuito interno irreversible.

PUBLICIDAD

Cómo usar correctamente el arroz

Si el usuario decide recurrir al método del arroz, lo recomendable es utilizar un recipiente hermético o una bolsa sellada en lugar de un recipiente abierto.

El procedimiento más utilizado consiste en:

PUBLICIDAD

Colocar una capa de arroz en el fondo. Introducir el celular completamente apagado. Cubrirlo totalmente con arroz. Sellar el recipiente. Esperar entre 24 y 48 horas.

El tiempo excesivo tampoco es recomendable, porque el arroz puede liberar polvo de almidón y pequeñas partículas.

Una imagen conceptual muestra un teléfono móvil partido por la mitad, una parte sumergida en arroz y la otra con gel de sílice, ilustrando métodos para secar dispositivos electrónicos dañados por el agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos ocultos del arroz

Aunque durante años el truco fue popularizado incluso por algunas marcas tecnológicas, muchos servicios técnicos advierten hoy sobre sus peligros.

Uno de los principales problemas es que pequeños fragmentos o polvo de arroz pueden ingresar en:

Puerto USB.

Altavoces.

Entrada de auriculares.

Micrófonos.

Esto puede generar obstrucciones o daños adicionales difíciles de reparar.

Además, si el celular cayó en líquidos distintos al agua —como café, gaseosas o agua salada— el arroz prácticamente pierde efectividad. Estos líquidos dejan residuos corrosivos, azúcares o sales que continúan dañando los componentes aunque el dispositivo parezca seco.

El agua salada es uno de los peores escenarios posibles porque acelera la oxidación interna de forma agresiva.

Una persona seca con prisa un teléfono móvil mojado con una toalla antes de introducirlo en una bolsa con arroz, en una escena de emergencia doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alternativa que recomiendan muchos técnicos

Actualmente, muchos especialistas consideran más efectivo utilizar bolsas de sílice, esas pequeñas bolsitas absorbentes que suelen venir dentro de cajas de zapatos, mochilas o productos electrónicos.

El sílice absorbe humedad de forma más eficiente y no libera residuos sólidos que puedan entrar al teléfono.

Sin embargo, incluso utilizando sílice, si el equipo estuvo mucho tiempo sumergido o presenta fallos posteriores, lo más recomendable sigue siendo acudir a un servicio técnico especializado para revisar posibles daños internos antes de volver a utilizarlo con normalidad.