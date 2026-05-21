México

Viajes baratos en el Tren Felipe Ángeles: ya puedes consultar las tarifas oficiales por tramo

Durante su primer mes de operación, existe un descuento que favorece tanto a viajeros frecuentes como a quienes usan el tren por primera vez

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Tren de pasajeros moderno blanco y gris en movimiento sobre vías elevadas, con un paisaje urbano y semi-rural de las afueras de la Ciudad de México bajo un cielo azul claro.
Cada unidad del tren tiene capacidad para 719 pasajeros por viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tren Felipe Ángeles — oficialmente Tren Buenavista – Ramal Lechería – AIFA — inició operaciones el 26 de abril de 2026 como una alternativa de transporte público entre la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El proyecto, impulsado durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y operado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), cubre 43 kilómetros y opera con siete estaciones, cuatro trenes en servicio y capacidad para 720 personas por unidad.

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El acceso requiere la Tarjeta de Movilidad Integrada, con registro tanto en la estación de origen como en la de destino. Los horarios se sincronizan con los del Metro de la Ciudad de México: de lunes a viernes, de 05:00 a 00:00 horas; sábados, de 06:00 a 00:00 horas; domingos y días festivos, de 07:00 a 00:00 horas.

El servicio pasa cada 30 minutos aproximadamente y opera en siete estaciones a lo largo de 43 kilómetros. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)
El servicio pasa cada 30 minutos aproximadamente y opera en siete estaciones a lo largo de 43 kilómetros. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

Tren Felipe Ángeles: cuánto cuesta cada ruta y hasta cuándo aplica la tarifa especial

De acuerdo con el Reglamento para el Funcionamiento y Uso del Tren Buenavista – Ramal Lechería – AIFA, en vigor desde el 17 de abril de 2026, establece cuatro tramos tarifarios según la distancia recorrida:

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  • Viaje corto (0 a 12.89 km): 11.50 pesos mexicanos
  • Viaje medio (12.9 km a 25.59 km): 26.50 pesos mexicanos
  • Viaje largo (25.60 km a 37.6 km): 40.00 pesos mexicanos
  • Viaje AIFA (0 km a 41.2 km): 110.00 pesos mexicanos

Sin embargo, al arrancar operaciones el 26 de abril, el gobierno de México informó en su página oficial que durante el primer mes el tren cobraría tarifas promocionales: 45 pesos mexicanos para cualquier viaje con origen o destino en el AIFA, y 11.50 pesos mexicanos para desplazamientos entre estaciones intermedias.

Se prevé que estas tarifas especiales dejen de aplicarse tras el primer mes de operación, que se cumple el día 26 de mayo de 2026.

El tramo entre Lechería y el AIFA suma 23 kilómetros de vía nueva. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)
El tramo entre Lechería y el AIFA suma 23 kilómetros de vía nueva. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

De acuerdo con los datos del Reglamento de Operación, todos los menores de edad que midan menos de 115 cm no pagan pasaje, incluso cuando termine la tarifa especial.

¿Cuánto te cobrará el Felipe Ángeles por llevarte al AIFA?

Durante la tarifa promocional vigente, el viaje desde cualquier estación de la red hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cuesta 45 pesos mexicanos. Una vez concluido el periodo promocional, el pasaje al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) será de 110 pesos mexicanos.

Infografía detallando el costo y tiempo del viaje en tren al AIFA. Muestra un tren, el aeropuerto, tarifas de 45 y 110 pesos, y datos de duración y distancia.
El tren que conecta la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ofrece una tarifa promocional de 45 pesos mexicanos y un recorrido de menos de 60 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trayecto completo desde Buenavista cubre 43 kilómetros — 19.5 km de vía compartida entre Buenavista y Lechería, más 23 km de infraestructura nueva entre Lechería y el aeropuerto — y toma menos de 60 minutos, frente a traslados de hasta dos horas y media en otros medios de transporte reportados según Banobras, institución financiera y operadora del proyecto.

Qué debes saber antes de abordar el Tren Felipe Ángeles

El reglamento de operaciones precisa que si el saldo de la tarjeta no es suficiente al validar la salida, el usuario deberá recargar antes de abandonar la estación.

En caso de extravío durante el trayecto, se deberá adquirir una nueva tarjeta de Movilidad Integrada, que tiene un costo de adquisición de 15 pesos mexicanos y un saldo máximo de 500 pesos mexicanos, y cubrir la tarifa completa al AIFA para poder salir.

Infografía que muestra un tren, el aeropuerto AIFA, y varias ilustraciones detallando las reglas de uso, costo de tarjeta y recarga para el Tren Felipe Ángeles.
La infografía ilustra las reglas de uso, costos de la tarjeta de Movilidad Integrada y procedimientos en caso de extravío para viajar en el Tren Felipe Ángeles al AIFA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Banobras contempla incorporar hasta 10 trenes en la ruta, incrementar la velocidad máxima a 130 km/h y elevar la velocidad promedio de 40 a 60 km/h conforme avance la operación, pero aún no se tienen fechas exactas para estos aumentos.

Los trenes tienen espacios para personas en silla de ruedas, embarazadas, adultos mayores y personal de seguridad a bordo.

Según los datos del proyecto, las estaciones disponen de videovigilancia y voceo, pero se realizaron pruebas de protección civil sin pasajeros únicamente por un periodo corto.

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