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AIFA continuará con sus operaciones de carga tras acuerdo aéreo entre México y Estados Unidos

Ambas partes sostendrán un diálogo continuo para dar seguimiento al progreso en el futuro del transporte aéreo entre el país y EU

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Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

Las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dieron a conocer que tras conversaciones con el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), se definieron nuevas acciones para fortalecer el acuerdo bilateral de transporte aéreo entre México y ese país.

Este avance busca consolidar un entorno competitivo para el sector, donde la movilidad de personas y mercancías se realice conforme a reglas claras y mejores estándares internacionales.

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Autoridades mexicanas reiteraron su apuesta por un mercado aviación robusto, resaltando la importancia de operar bajo lineamientos que garanticen transparencia y equidad, facilitando así la libre circulación y el intercambio comercial entre ambas naciones.

Impulso de las operaciones del AIFA

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el reconocimiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte esencial de la infraestructura aeroportuaria del Valle de México.

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El documento firmado por ambas partes subraya la integración de la terminal aérea en la oferta aeroportuaria de la zona metropolitana, así como la voluntad de incluir este aeropuerto en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015.

Se estableció mantener un canal de comunicación permanente sobre el desarrollo futuro de las operaciones aéreas entre el AIFA y Estados Unidos.

AIFA Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
AIFA (@AIFA_MEX/X)

Además, se acordó crear condiciones que faciliten el acceso justo y transparente a la infraestructura tanto del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) como del AIFA, especialmente en lo relativo al transporte de carga. Estas medidas buscan ampliar las alternativas operativas y fortalecer la conectividad logística binacional, beneficiando tanto a empresas como a usuarios de ambos aeropuertos.

Como parte de los compromisos, se conformará un grupo de trabajo bilateral integrado por representantes de la SICT y el DOT, encargado de supervisar la implementación de los acuerdos y analizar las regulaciones existentes en el país vecino. Este grupo podrá recibir propuestas de la industria, permitiendo que aerolíneas mexicanas y estadounidenses participen activamente en el fortalecimiento de sus operaciones de carga en el aeropuerto.

Con estas acciones, México refrenda su intención de potenciar su conectividad internacional y de consolidar infraestructura estratégica que impulse el progreso compartido.

Paralelamente, la SICT continúa implementando medidas que faciliten el incremento de operaciones en el AIFA, consolidando su papel en el sistema aeroportuario nacional.

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