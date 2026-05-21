¿Qué dice la constante acidez estomacal de mi salud? Los signos de alarma que pueden salvar tu salud

Un hombre se toca el pecho con expresión de malestar, sentado en su cocina con medicamentos y una bebida, ilustrando la preocupación por la acidez estomacal crónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acidez estomacal es una molestia frecuente, pero cuando se presenta de forma continua puede indicar problemas de salud más graves.

Reconocer los síntomas de alerta y saber cuándo buscar atención médica es esencial para evitar complicaciones. Fuentes consultadas: Secretaría de Salud (SSA) y Mayo Clinic.

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¿Qué es la acidez estomacal y por qué ocurre?

La acidez estomacal se manifiesta como una sensación de ardor en el pecho, generalmente después de comer, al recostarse o inclinarse hacia adelante. Según la SSA, este síntoma ocurre cuando el ácido gástrico asciende hacia el esófago por una relajación inapropiada del esfínter esofágico inferior. Esta reacción, conocida como reflujo ácido, puede deberse a:

Consumo excesivo de alimentos grasos, fritos o picantes.

Beber alcohol, café o bebidas carbonatadas.

Sobrepeso, embarazo o ropa muy ajustada.

Estrés y malos hábitos alimenticios.

De manera controlada, este remedio ayuda a neutralizar la acidez del estómago. Foto: (iStock)

¿Cuándo se vuelve preocupante la acidez estomacal?

La Mayo Clinic advierte que la acidez ocasional es normal, pero su presencia frecuente puede ser síntoma de enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). Los signos de alarma incluyen:

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Acidez estomacal dos o más veces por semana.

Dolor persistente o intenso en el pecho.

Dificultad para tragar o sensación de alimentos atorados.

Pérdida de peso sin causa aparente.

Náuseas o vómito persistentes.

Heces negras o vómito con sangre (podría indicar sangrado digestivo).

En estos casos, la consulta médica es prioritaria, ya que el reflujo crónico puede causar daño en el esófago, úlceras o incluso cambios precancerosos (esófago de Barrett).

Diferenciar entre acidez y problemas cardíacos

Un punto crítico es distinguir la acidez de un posible ataque al corazón. Tanto la SSA como Mayo Clinic coinciden en que el dolor de pecho, sobre todo si se acompaña de falta de aire, dolor en mandíbula o brazo, sudoración o mareo, requiere atención médica inmediata. Algunas veces, el dolor de un ataque cardíaco se confunde con acidez, por lo que ante la duda, lo mejor es acudir de urgencia.

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¿Cómo se diagnostica la causa de la acidez?

El diagnóstico puede incluir:

Historia clínica detallada y exploración física.

Estudios como endoscopía, rayos X con contraste, o pH-metría esofágica.

Pruebas de laboratorio si hay sospecha de infecciones u otras causas.

La SSA recomienda evitar la automedicación prolongada con antiácidos sin revisión médica, ya que puede enmascarar enfermedades más serias.

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Advertencia NHS sobre el omeprazol en personas con acidez estomacal (Pixabay)

Cambios en el estilo de vida que pueden ayudar

Para reducir la acidez y el riesgo de complicaciones, especialistas de la SSA y Mayo Clinic sugieren:

Evitar alimentos y bebidas desencadenantes (grasos, picantes, chocolate, cítricos, café, alcohol).

Comer porciones pequeñas y evitar acostarse al menos dos horas después de comer.

Mantener un peso saludable y no usar ropa ajustada.

No fumar ni consumir tabaco.

Elevar la cabecera de la cama para dormir.

Reducir el estrés con técnicas de relajación.

Tratamientos disponibles y advertencias

El tratamiento depende de la causa y gravedad. Puede incluir antiácidos de venta libre, bloqueadores H2 o inhibidores de la bomba de protones bajo supervisión médica. En casos severos, podría ser necesaria una intervención quirúrgica.

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Advertencia: No ignores síntomas persistentes ni te automediques por periodos prolongados. La acidez constante puede ser el primer signo de enfermedades graves como úlceras, esofagitis, hernia hiatal o cáncer esofágico.

¿Cuándo buscar ayuda médica de inmediato?

Dolor en el pecho intenso o acompañado de dificultad para respirar.

Vómito con sangre o material oscuro.

Heces negras o con sangre.

Dificultad súbita para tragar.

La atención oportuna puede evitar complicaciones mayores y salvar tu salud.

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