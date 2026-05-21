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Kunno revela que tiene cuarto en casa de Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Soy hijo adoptivo”

El influencer defendió una vez más a la hija de Pepe ante el hate que recibe en redes sociales

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(IG: @papikunno // @gordoelpugaguilar)
(IG: @papikunno // @gordoelpugaguilar)

Kunno vuelve a ser tendencia tras compartir detalles inéditos de su relación con Christian Nodal y Ángela Aguilar, durante un reciente encuentro con la prensa.

Sus declaraciones, entre bromas y confesiones, dieron pie a nuevas conversaciones sobre la cercanía del influencer con la pareja y su entorno, así como sobre su postura ante la polémica y el hate en redes sociales.

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¿Kunno tiene cuarto en la casa de Nodal y Ángela?

Entre risas, Kunno respondió a la viral pregunta sobre si tiene un cuarto propio en la casa de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

“O sea, no. Bueno, o sea, según yo sí. Ay, pero no, me han dicho: esta es tu habitación. O sea, tengo una casa, digo, tengo un cuarto”, bromeó durante el encuentro con la prensa.

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Ángela Aguilar
(Captura de pantalla @kunno / @angela_aguilar_)

Explicó que cuando visita Zacatecas, le asignan una habitación en la casa de la pareja, y agregó entre carcajadas: “En Houston, pues, o sea, la casa es mía”.

Esta revelación surgió luego de que usuarios en redes sociales especularan sobre la cercanía entre Kunno y la familia Nodal, alimentando rumores sobre su papel dentro del círculo íntimo de los cantantes.

El apoyo de Kunno y su relación con la pareja

Respecto a su relación con Nodal, Kunno no dudó en bromear sobre los rumores: “Ya saben que soy un alma libre, yo amo todo con todos”, dijo, refiriéndose a las especulaciones sobre besos entre ambos.

También defendió a sus amigos del hate: “El hate no es algo que nadie se merece... menos cuando ya está afectando la vida personal de alguien”.

Kunno reconoció que apoya a sus amigos ante los ataques en redes sociales y que, en lo que pueda, siempre los defenderá: “Muchas veces el que calla otorga y siento que, pues mi amiga en este caso ha otorgado a que la gente suponga cosas y crea mentiras que hay en redes sociales que no son verdad”.

Sobre los rumores de boda y acuerdos entre Nodal y Cazzu, Kunno prefirió mantenerse al margen: “Yo qué tengo que ver ahí. Son mis amigos, pero yo tengo mis problemas personales. Ellos me aconsejan a mí para no estar con mi ex”.

Finalmente, Kunno se declaró “hijo adoptivo” de la familia Nodal y bromeó sobre los apellidos: “Pepe ya me dijo que… Bueno, Pepe me dice que soy su hijo adoptivo y luego me dice que diga que es mi sugar. Yo arraso con todo. Con lo que puedo”.

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