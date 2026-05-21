Estos son los jugadores de Pumas y Cruz Azul que todavía buscan un boleto al Mundial 2026

: Varias figuras de Pumas y Cruz Azul todavía aspiran a formar parte de la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo. (Ilustración: Jovani Pérez)

Mientras la cuenta regresiva para del Mundial 2026 continúa avanzando, la Gran Final del Clausura 2026 entre Pumas UNAM y Cruz Azul no solo definirá al campeón del futbol mexicano, sino que también podría influir directamente en las últimas decisiones de Javier Aguirre para conformar la lista definitiva de la Selección Mexicana.

Aunque el entrenador nacional ya presentó una preconvocatoria con futbolistas de la Liga MX que trabajan en el Centro de Alto Rendimiento, todavía existen espacios disponibles para algunos jugadores que atraviesan un destacado momento futbolístico.

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Jordan Carrillo vive el mejor semestre de su carrera

El jugador de Pumas, Jordan Carrillo en conferencia de prensa por la Final del Clausura 2026 (especial)

Uno de los nombres que más ha llamado la atención durante la fase final del torneo es el de Jordan Carrillo, mediocampista ofensivo de Pumas que logró consolidarse como una de las principales figuras del conjunto universitario.

Tras su llegada desde Santos Laguna, el futbolista encontró continuidad y confianza bajo el mando de Efraín Juárez, situación que le permitió explotar futbolísticamente en el Clausura 2026.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 3, 2026 Pumas UNAM's Jordan Carrillo celebrates scoring their third goal REUTERS/Henry Romero

Carrillo cerró el torneo regular con seis anotaciones y tres asistencias en 20 partidos, además de convertirse en pieza determinante durante la Liguilla. El jugador auriazul marcó en tres de los cuatro encuentros de fase final y fue fundamental en las eliminaciones frente al América y Pachuca.

Si bien no ha sido habitual dentro del actual proceso de Javier Aguirre, el mediocampista cuenta con experiencia en selecciones juveniles y todavía mantiene posibilidades de entrar en la convocatoria final si logra destacar en la disputa por el campeonato.

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Charly Rodríguez quiere recuperar terreno en el Tricolor

Charly Rodríguez sonríe mientras sostiene un balón de fútbol durante el día de prensa previo al enfrentamiento contra Pumas, con un fondo de patrocinadores de la Liga BBVA MX. (Luz Coello/ Infobae México)

En el caso de Cruz Azul, Carlos Rodríguez también busca aprovechar la Final como una oportunidad para recuperar protagonismo dentro del entorno de la Selección Mexicana.

El mediocampista cementero tuvo un torneo sólido y constante, siendo uno de los jugadores más importantes de La Máquina.

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Mier y Charly Rodríguez celebran el pase a la Final tras vencer a Chivas. (Pavel Alcaraz / EMX ImageStudio Sport)

Rodríguez aportó tres goles en temporada regular y durante la Liguilla suma dos anotaciones y una asistencia, apareciendo en momentos importantes para que Cruz Azul alcanzara la Final.