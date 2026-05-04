Cómo proteger a tu familia durante un sismo

El Plan Familiar de Protección Civil es una herramienta recomendada por las autoridades mexicanas desde hace más de dos décadas, especialmente tras los sismos de 1985 y 2017. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La elaboración de un Plan Familiar de Protección Civil permite reducir riesgos y salvar vidas en emergencias, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Estas instituciones federales recomiendan que las familias mexicanas cuenten con un plan adaptado a los distintos fenómenos naturales y emergencias, como sismos, incendios, inundaciones o ciclones tropicales, que pueden afectar a cualquier hogar en el país.

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El CENAPRED señala que la prevención y la organización dentro del hogar son mecanismos efectivos para minimizar los daños ocasionados por eventos naturales o actividades humanas.

Mantener la calma y seguir instrucciones de autoridades es fundamental para evitar accidentes adicionales durante una emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Los hogares que cuentan con planes previos y ensayan sus protocolos registran menores tasas de lesiones, pérdidas materiales y desinformación durante las emergencias, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil.

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La participación integral de la familia es esencial en la creación del Plan de Protección Civil

Un Plan Familiar de Protección Civil debe involucrar a todos los miembros de la familia.

El CENAPRED indica que la preparación conjunta mejora la capacidad de respuesta.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana advierte que la ausencia de planeación expone a mayores riesgos, ya que en situaciones críticas el desconocimiento y la improvisación pueden provocar accidentes graves o dificultar el rescate.

Las autoridades recomiendan que el plan se discuta y elabore en conjunto, para que cada integrante conozca sus responsabilidades y procedimientos.

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El croquis familiar debe actualizarse si hay cambios en la estructura de la vivienda o en el entorno inmediato, según el CENAPRED. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Se sugiere asignar tareas concretas: quién debe apagar el gas, quién revisa que todos salgan, quién porta el botiquín o resguarda los documentos importantes.

Este ejercicio colectivo fomenta la cooperación y fortalece la cultura de protección civil en el hogar.

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Cuatro pasos clave para crear el Plan Familiar según el CENAPRED

El procedimiento para elaborar el plan consta de cuatro pasos principales:

1. Identificar y reducir riesgos: Las autoridades recomiendan revisar la estructura de la vivienda, instalaciones de agua, gas y electricidad, y eliminar posibles fuentes de peligro.

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Deben considerarse también los riesgos del entorno, como casas en laderas, proximidad a ríos, transformadores o cables eléctricos expuestos.

El tipo y ubicación de la vivienda determinan el nivel de vulnerabilidad.

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2. Elaborar un croquis de la vivienda: El CENAPRED sugiere dibujar un plano sencillo del hogar y sus alrededores, marcar rutas de evacuación seguras y señalar los riesgos detectados.

La evacuación del hogar debe realizarse siguiendo rutas previamente definidas y despejadas, priorizando la salida ordenada y segura. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Es importante asegurar muebles, retirar obstáculos en pasillos y salidas, y utilizar colores para diferenciar zonas críticas y vías de escape.

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Las rutas deben ser conocidas por todos los integrantes y mantenerse siempre despejadas.

3. Definir criterios de acción: Las instituciones recomiendan analizar los peligros más probables en la zona y decidir, según el caso, si es más seguro evacuar o permanecer en casa.

Cada familia debe establecer sus propios criterios con base en la información oficial y las condiciones del momento.

Por ejemplo, ante un sismo se recomienda evacuar solo si la estructura presenta daños; en caso de incendio, salir de inmediato siguiendo las rutas preestablecidas.

Durante un incendio, el plan familiar debe establecer quién es responsable de desconectar la electricidad y el gas, si es seguro hacerlo, de acuerdo con las recomendaciones del CENAPRED.

4. Realizar simulacros periódicos: El CENAPRED aconseja ensayar el plan en familia varias veces al año.

Los simulacros permiten corregir errores, asignar responsabilidades, activar alarmas, desconectar aparatos eléctricos y verificar la presencia de todas las personas.

Las autoridades indican que practicar el plan en distintos horarios y situaciones refuerza la memoria operativa y la confianza entre los miembros de la familia.

El uso del teléfono durante una emergencia debe limitarse a situaciones realmente urgentes. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Materiales y recomendaciones para fortalecer la protección civil en casa

Las autoridades federales recomiendan conservar la calma en todo momento, preparar un directorio de números de emergencia, resguardar documentos importantes en lugares seguros e impermeables y contar con un botiquín de primeros auxilios y víveres básicos.

Es útil designar puntos de reunión fuera de casa, tener duplicado de llaves, registrar el tipo sanguíneo de cada persona y mantener equipos de emergencia en condiciones óptimas.

El uso del teléfono debe limitarse a situaciones urgentes para evitar saturar las líneas, especialmente durante emergencias masivas.

El plan familiar debe practicarse al menos tres veces al año, como recomendación de la institución, y actualizarse conforme cambien las condiciones del hogar, la zona o los integrantes.

Entre los riesgos más frecuentes en México se encuentran los sismos, inundaciones, ciclones tropicales, incendios y deslizamientos de tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae).