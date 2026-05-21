Cuáles son los mejores peces para tener en casa: se destacan por su resistencia, adaptabilidad y fácil mantenimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener un acuario en casa es una opción popular para quienes buscan una mascota de bajo mantenimiento y un ambiente relajante. Sin embargo, la elección adecuada de los peces es clave para asegurar su bienestar y evitar problemas de salud.

Las organizaciones de protección animal, como la Asociación Mexicana de Acuaristas y la World Animal Protection, recomiendan especies de agua dulce por su adaptabilidad y resistencia, así como por la facilidad de su cuidado en ambientes domésticos.

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Especies ideales para principiantes

Entre las especies más recomendadas para quienes inician en la acuariofilia destacan aquellas que requieren cuidados sencillos, toleran cambios moderados en el ambiente y presentan baja agresividad.

Pez Betta

El Pez Betta es conocido por sus aletas largas y colores vibrantes. Es una especie territorial, por lo que se aconseja mantener solo un ejemplar por acuario para evitar peleas. Su resistencia a condiciones variables y baja exigencia en mantenimiento lo convierten en una opción ideal para espacios pequeños.

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Guppy

El Guppy destaca por su diversidad de colores y su capacidad de adaptación. Son peces sociables, ideales para acuarios comunitarios y para quienes buscan observar la reproducción, ya que se multiplican fácilmente. Requieren agua limpia y una dieta variada, pero no exigen cuidados complejos.

Tetra Neón

Los Tetra Neón son famosos por sus colores brillantes y su comportamiento en cardumen. Es fundamental mantenerlos en grupos de al menos 8 a 10 individuos para evitarles estrés. Su tamaño pequeño permite tener varios en un mismo acuario sin problemas de espacio.

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Organizaciones de protección animal recomiendan las especies de agua dulce por su adaptabilidad, resistencia y facilidad de cuidado en ambientes domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pez Cebra (Danio rerio)

El Pez Cebra es reconocido por su resistencia a enfermedades y su capacidad de adaptarse a diferentes condiciones. Son peces activos, ideales para quienes buscan un acuario en constante movimiento. Además, toleran bien la convivencia con otras especies pacíficas.

Pez Platys

Los Platys son peces pacíficos, sociables y de fácil mantenimiento. Son aptos para acuarios comunitarios y conviven bien con otras especies pequeñas. Su gama de colores y patrones los hace atractivos para cualquier acuario doméstico.

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Corydoras

Las Corydoras son peces de fondo que ayudan a mantener el acuario limpio al consumir restos de comida y algas. Son muy resistentes y su comportamiento amigable permite tenerlas junto con otras especies sin inconvenientes.

Consejos clave antes de elegir peces para tu acuario

Tamaño del acuario: Aunque los peces pequeños pueden vivir en acuarios chicos, lo ideal es contar con tanques de al menos 40 a 60 litros para garantizar la estabilidad del agua y reducir el estrés de los peces.

Compatibilidad: Investiga las características de cada especie antes de mezclarlas. Por ejemplo, los Bettas no deben convivir con otros machos ni con especies de aletas largas.

Agua dulce vs. agua salada: Los peces de agua dulce requieren menos equipamiento y atención que los de agua salada, por lo que son la mejor opción para principiantes y hogares.

Recomendaciones legales y de bienestar animal

La Profepa y la SEMARNAT regulan en México la venta y posesión de especies acuáticas. Adquirir peces en tiendas certificadas garantiza que provienen de criaderos legales y no de capturas ilegales. Además, la World Animal Protection recomienda informarse sobre los requerimientos específicos de cada especie antes de la compra y evitar adquirir especies en peligro de extinción o con necesidades complejas.

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Una sala de estar moderna y lujosa en una mansión estadounidense exhibe un enorme acuario de agua salada personalizado, destacando peces tropicales, corales vibrantes y un pequeño tiburón, complementada por muebles elegantes y grandes ventanales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantenimiento responsable

El bienestar de los peces depende de la calidad del agua, la alimentación balanceada y la higiene regular del acuario. Realiza cambios parciales de agua cada semana, monitorea la temperatura y evita la sobrepoblación. Consultar fuentes especializadas, como la Asociación Mexicana de Acuaristas, ayuda a mantener a las especies saludables y a prevenir enfermedades.

Elegir especies resistentes y de fácil manejo garantiza que la experiencia de tener peces en casa sea positiva tanto para los dueños como para los animales. Un acuario bien cuidado puede convertirse en un espacio de aprendizaje y relajación, siempre bajo un enfoque de respeto y legalidad hacia la fauna acuática.

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