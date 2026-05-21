Alcalde de Cuautla dijo estar dispuesto a aclarar reunión con “El Barbas” y la tachó de “información sin sustento”: hoy lo buscan

Foto: Facebook / Jesús Corona

Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla en Morelos, es buscado por las autoridades al ser señalado por presuntos nexos con líderes criminales del Cártel de Sinaloa al brindarle facilidades para la comisión de sus actividades delictivas en la región.

En febrero de 2025 se difundió en redes sociales un video en el que aparece el edil en una reunión con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado como líder regional del cártel.

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Las imágenes también permitieron ubicar a Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, detenido este miércoles en un operativo que también culminó con la aprehensión con del exedil de Yecapixtla, Irving Sánchez, y otros funcionarios morelenses.

Tras la difusión del video, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya había iniciado una investigación contra los funcionarios implicados para determinar sus posibles nexos con criminales.

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Jesús Corona calificó el video como “información sin sustento”; ahora es considerado prófugo

Se trataría de 'El Barbas', líder de una célula del Cártel de Sinaloa. | Crédito: X @ AndresLanderos

Tras la difusión del video, el alcalde de Cuautla aseguró que no tenía nada qué ocultar y se puso a disposición de las autoridades para aclarar la reunión con “El Barbas”.

“Siempre me he conducido con transparencia y honestidad, valores que han guiado mi vida personal y pública. No tengo nada qué ocultar ni nada qué temer. Por ello, si las autoridades estatales o federales lo requieren, estoy en total disposición para cualquier aclaración necesaria, con la certeza de que mi actuar ha sido siempre dentro del marco de la ley", dijo en un comunicado.

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Corona Damián también calificó el video como “información sin sustento” al acusar que se trataba de una campaña para desacreditar su trabajo en el Ayuntamiento de Cuautla, luego de que fue reelegido por segunda ocasión para dirigir el gobierno municipal.

“Hago un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar por información sin sustento, cuyo único propósito es desacreditar el trabajo que hemos venido realizando en beneficio de Cuautla”, afirmó.

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Buscan al Jesús Corona para detenerlo; Ayuntamiento dice que no tienen información de su paradero pero que continúa como alcalde

Foto: Facebook / Jesús Corona

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este miércoles que se mantienen en la búsqueda de Jesús Corona Damián para cumplimentar la orden de aprehensión en su contra, luego de la detención de seis funcionarios de Morelos.

Al respecto, Rafael Moreno, secretario del Ayuntamiento de Cuautla, informó a medios de comunicación que Jesús Corona mantiene su cargo hasta el momento, por lo que esperan “los tiempos correspondientes” para que se determine si será otro funcionario quien asuma la presidencia municipal ante la próxima captura del edil.

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Además, dijo que en el gobierno municipal desconocen el paradero del alcalde e intentó tranquilizar a la ciudadanía asegurando que todas las áreas continúan trabajando de manera normal.

Fotografía del alcalde cuando acudió ante la FGR para denunciar amenazas del CJNG en el mes de abril de 2026. (Facebook Jesús Corona Damián)

Jesús Corona tuvo un primer periodo como alcalde de Cuautla de 2019 a 2021 luego de ganar de la mano de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social.

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Para 2024, compitió por la alcaldía para un segundo periodo bajo la alianza del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social, la cual ganó con más de 28 mil votos.

Jesús Corona fue atacado a balazos el 25 de marzo de 2024 cuando era candidato a la alcaldía. La agresión ocurrió cuando fue interceptado por sujetos armados cuando circulaba en su camioneta; sin embargo resultó ileso.

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