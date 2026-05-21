México

Alcalde de Cuautla dijo estar dispuesto a aclarar reunión con “El Barbas” y la tachó de “información sin sustento”: hoy lo buscan

Jesús Corona Damián se encuentra prófugo y es buscado por las autoridades tras reunirse con el líder regional del Cártel de Sinaloa

Guardar
Google icon
Jesús Corona alcalde de Cuautla
Foto: Facebook / Jesús Corona

Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla en Morelos, es buscado por las autoridades al ser señalado por presuntos nexos con líderes criminales del Cártel de Sinaloa al brindarle facilidades para la comisión de sus actividades delictivas en la región.

En febrero de 2025 se difundió en redes sociales un video en el que aparece el edil en una reunión con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado como líder regional del cártel.

PUBLICIDAD

Las imágenes también permitieron ubicar a Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, detenido este miércoles en un operativo que también culminó con la aprehensión con del exedil de Yecapixtla, Irving Sánchez, y otros funcionarios morelenses.

Tras la difusión del video, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya había iniciado una investigación contra los funcionarios implicados para determinar sus posibles nexos con criminales.

PUBLICIDAD

Jesús Corona calificó el video como “información sin sustento”; ahora es considerado prófugo

Se trataría de 'El Barbas', líder de una célula del Cártel de Sinaloa. | Crédito: X @ AndresLanderos

Tras la difusión del video, el alcalde de Cuautla aseguró que no tenía nada qué ocultar y se puso a disposición de las autoridades para aclarar la reunión con “El Barbas”.

“Siempre me he conducido con transparencia y honestidad, valores que han guiado mi vida personal y pública. No tengo nada qué ocultar ni nada qué temer. Por ello, si las autoridades estatales o federales lo requieren, estoy en total disposición para cualquier aclaración necesaria, con la certeza de que mi actuar ha sido siempre dentro del marco de la ley", dijo en un comunicado.

Corona Damián también calificó el video como “información sin sustento” al acusar que se trataba de una campaña para desacreditar su trabajo en el Ayuntamiento de Cuautla, luego de que fue reelegido por segunda ocasión para dirigir el gobierno municipal.

“Hago un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar por información sin sustento, cuyo único propósito es desacreditar el trabajo que hemos venido realizando en beneficio de Cuautla”, afirmó.

Buscan al Jesús Corona para detenerlo; Ayuntamiento dice que no tienen información de su paradero pero que continúa como alcalde

Alcalde de Cuautla - Jesús Corona Damián
Foto: Facebook / Jesús Corona

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este miércoles que se mantienen en la búsqueda de Jesús Corona Damián para cumplimentar la orden de aprehensión en su contra, luego de la detención de seis funcionarios de Morelos.

Al respecto, Rafael Moreno, secretario del Ayuntamiento de Cuautla, informó a medios de comunicación que Jesús Corona mantiene su cargo hasta el momento, por lo que esperan “los tiempos correspondientes” para que se determine si será otro funcionario quien asuma la presidencia municipal ante la próxima captura del edil.

Además, dijo que en el gobierno municipal desconocen el paradero del alcalde e intentó tranquilizar a la ciudadanía asegurando que todas las áreas continúan trabajando de manera normal.

Fotografía del alcalde cuando acudió ante la FGR para denunciar amenazas del CJNG en el mes de abril de 2026. (Facebook Jesús Corona Damián)
Fotografía del alcalde cuando acudió ante la FGR para denunciar amenazas del CJNG en el mes de abril de 2026. (Facebook Jesús Corona Damián)

Jesús Corona tuvo un primer periodo como alcalde de Cuautla de 2019 a 2021 luego de ganar de la mano de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social.

Para 2024, compitió por la alcaldía para un segundo periodo bajo la alianza del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social, la cual ganó con más de 28 mil votos.

Jesús Corona fue atacado a balazos el 25 de marzo de 2024 cuando era candidato a la alcaldía. La agresión ocurrió cuando fue interceptado por sujetos armados cuando circulaba en su camioneta; sin embargo resultó ileso.

Temas Relacionados

alcaldeCuautlaMorelosEl BarbasCártel de SinaloaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El CAPTCHA falso: cómo una pantalla de verificación puede vaciar tu dispositivo de información

El ataque puede derivar en el robo de contraseñas, datos personales o la pérdida total del control del equipo

El CAPTCHA falso: cómo una pantalla de verificación puede vaciar tu dispositivo de información

Centro Prodh critica nueva iniciativa de Reforma Judicial: advierte que mantiene riesgos para la independencia judicial

La organización señaló que la propuesta resulta insuficiente, pese a que previamente un grupo de legisladores presentó cambios para intentar subsanar algunos aspectos del modelo

Centro Prodh critica nueva iniciativa de Reforma Judicial: advierte que mantiene riesgos para la independencia judicial

Activista trans Natalia Lane denuncia sentencia mínima para su agresor: “Mi vida solo vale 50 mil pesos y 20 años de cárcel”

Fue víctima de tentativa de feminicidio en 2022 en CDMX

Activista trans Natalia Lane denuncia sentencia mínima para su agresor: “Mi vida solo vale 50 mil pesos y 20 años de cárcel”

Comitiva del secretario de Seguridad de EEUU se reune con Sheinbaum en Palacio Nacional

En la reunión se hablará sobre la coordinación entre ambos países en materia de seguridad

Comitiva del secretario de Seguridad de EEUU se reune con Sheinbaum en Palacio Nacional

Viajes baratos en el Tren Felipe Ángeles: ya puedes consultar las tarifas oficiales por tramo

Durante su primer mes de operación, existe un descuento que favorece tanto a viajeros frecuentes como a quienes usan el tren por primera vez

Viajes baratos en el Tren Felipe Ángeles: ya puedes consultar las tarifas oficiales por tramo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hombre baleado en la Nápoles, en CDMX, era investigado por presuntos vínculos criminales

Hombre baleado en la Nápoles, en CDMX, era investigado por presuntos vínculos criminales

Mientras Morena enfrenta acusaciones de Estados Unidos, el PRI acumula 14 exgobernadores señalados por corrupción y crimen organizado

Liliana y Amalia, las únicas mujeres sancionadas por Estados Unidos en la red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Enfrentamiento armado en Escuinapa, Sinaloa, provoca alarma entre los habitantes: policías estatales fueron agredidos

Ataque armado en puesto de hamburguesas de Culiacán deja un elemento de la Guardia Nacional muerto y otro herido

ENTRETENIMIENTO

Kunno revela que tiene cuarto en casa de Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Soy hijo adoptivo”

Kunno revela que tiene cuarto en casa de Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Soy hijo adoptivo”

Wendy Guevara responde a los rumores: admite que se ha hecho “limpias”

¿Romance entre Xavi y Emily Cinnamon? El cantante revela esto sobre la hija del Canelo Álvarez

¡Ha, maniaco! Cibernético responde al reto de Poncho de Nigris para subirse al Ring Royale

Vicente Fernández Jr. revela por qué excluyó a Camila y Alex Fernández del tributo a Chente: “El lugar se gana”

DEPORTES

El jugador que México deberá vigilar en el Mundial 2026: Son Heung-Min, estrella y capitán de Corea del Sur

El jugador que México deberá vigilar en el Mundial 2026: Son Heung-Min, estrella y capitán de Corea del Sur

Christian Mbilli asegura que llega en mejor momento que Canelo Álvarez para pelear: “Ya está muy grande”

¿Tu mascota tiene calor? Estos son algunos consejos para mantener frescos a los animales en esta época del año

Renata Zarazúa ya conoce a su rival para la primera ronda de Roland Garros 2026

¿Qué es el Umpire Robot?, regla que implementará la Liga Mexicana de Beisbol