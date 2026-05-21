“Jamás me arrepentiría de mi hija”: Beba Montes rompe el silencio y revela que quiere volver a ser mamá

Beba Montes responde a las declaraciones de su madre Crista Montes sobre el arrepentimiento de la maternidad. - (Instagram/@labebamontes)

Beba Montes volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de reaccionar a las recientes declaraciones de su madre Crista Montes, quien aseguró arrepentirse de haber tenido a sus hijas. En una conversación con medios la creadora de contenido calificó el comentario como “desafortunado” y dejó clara su postura sobre la maternidad.

“Yo la verdad jamás en la vida me arrepentiría de tener a mi hija”, expresó Beba durante el encuentro, donde también admitió sentirse lastimada por la situación. “Claro que me duele, me siento atacada, me siento traicionada”, confesó mientras hablaba del tema familiar.

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Pese al conflicto, la influencer aseguró que mantiene firme su amor por su hija y dejó ver que atraviesa una etapa enfocada en sanar emocionalmente. Incluso reveló que ya contempla nuevos planes personales y familiares para los próximos meses.

La influencer quiere agrandar la familia con Itzel Lechuga

La creadora de contenido Beba Montes se muestra afectada por los comentarios familiares, pero reitera su amor por su hija.

En medio de la polémica, Beba Montes sorprendió al revelar que desea volver a convertirse en mamá junto a su esposa, Itzel Lechuga. La creadora de contenido explicó que ambas ya analizan la posibilidad de iniciar el proceso mediante el método Ropa.

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“Estamos checando mi mujer y yo si podemos hacerlo para mediados del próximo año”, comentó emocionada.

La influencer también adelantó el lanzamiento de un podcast donde hablará sobre familias diversas, maternidad y experiencias personales. “Ahí sí nos vamos a abrir corazón”, aseguró, adelantando que tanto Itzel como su hija participarán en algunos episodios.

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Beba Montes aclara si está distanciada de su hermana Gala Montes

La influencer protege la privacidad de su hija y limita su exposición en redes sociales para cuidar su bienestar emocional.

Otro de los temas que enfrentó fue la supuesta distancia con su Gala Montes. Sin embargo, Beba negó cualquier problema y aseguró sentirse tranquila mientras su hija disfruta unas vacaciones familiares con su hermana.

“Yo en diez años no me había despegado de mi hija. Entonces, la verdad es que estoy supertranquila”, comentó mientras enseñaba fotografías y mensajes que recibe constantemente para mantenerse en contacto con ella.

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La influencer también explicó que protege a la menor de los comentarios negativos en redes sociales y evita exponerla por completo al ambiente digital. “No me parece lo ideal para una niña de ocho años”, señaló, reconociendo que el medio artístico puede resultar especialmente duro para los menores y para las mujeres en plataformas sociales.