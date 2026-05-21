Qué hacer si no conseguiste hotel en la CDMX para el Mundial 2026: estas son las opciones

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La alta demanda de hospedaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comienza a reflejarse en la capital mexicana, especialmente en las zonas cercanas al Estadio Ciudad de México, inmueble donde se disputarán cinco partidos de la justa mundialista.

Ante la saturación de hoteles y el aumento en los precios, aficionados nacionales y extranjeros han comenzado a buscar alternativas de alojamiento fuera de lo tradicional.

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Si todavía no encuentras dónde hospedarte y planeas venir a la ciudad, aquí te contamos algunas opciones.

Departamentos y zonas con conectividad ganan terreno entre aficionados

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Una de las principales alternativas para quienes no encontraron hotel es la renta temporal de departamentos o casas mediante plataformas digitales de hospedaje.

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La recomendación para visitantes es priorizar zonas con acceso al Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús o al Tren Ligero, sistema que conecta directamente con el estadio mundialista ubicado al sur de la capital.

Entre las zonas con mayor conectividad destaca la alcaldía Benito Juárez, particularmente colonias como Nápoles y Del Valle, debido a su cercanía con vialidades principales y opciones de transporte hacia la zona de Coyoacán.

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También han comenzado a posicionarse espacios tipo apartotel y alojamientos temporales administrados por plataformas especializadas en estancias de corta duración durante eventos masivos.

Hostales y recomendaciones de seguridad para evitar fraudes

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Otra de las alternativas para aficionados que buscan reducir gastos son los hostales y albergues ubicados en zonas céntricas de la capital como el Centro Histórico, Roma y Condesa.

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Estos espacios suelen ofrecer costos más accesibles y conexión directa con distintas líneas de transporte público, lo que facilita los traslados durante el torneo.