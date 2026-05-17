México

Cierres en el Circuito Exterior Mexiquense por construcción del puente “La Mexiquense”

Esta obra busca ampliar la conectividad regional, facilitando los traslados rumbo al AIFA

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cierre vial CEM obras Puente (Gob. Edomex)
cierre vial CEM obras Puente (Gob. Edomex)

El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad, anunció cortes parciales nocturnos a la circulación en el Circuito Exterior Mexiquense debido a los trabajos de construcción del puente vehicular “La Mexiquense”.

Este puente busca fortalecer la conectividad entre municipios del Valle de México y mejorar el acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

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De acuerdo con la Dirección General de Vialidad (DGV), las restricciones viales se aplicarán a partir del lunes 18 de mayo y permanecerán hasta el martes 30 de junio de 2026, en un horario de 23:00 horas a las 05:00 horas del día siguiente.

Tramo cerrado

cierre vial Circuito Exterior Mexiquense Tultepec puente
cierre vial Circuito Exterior Mexiquense Tultepec puente (Gob. Edomex)

El tramo afectado comprende desde la Plaza de Cobro Tultepec T1 hasta el entronque con la autopista México-Pachuca, específicamente a la altura del kilómetro 31+320, en ambos sentidos del Circuito Exterior Mexiquense.

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Las autoridades estatales señalaron que los cierres serán parciales y se implementarán principalmente durante la noche con el objetivo de reducir las afectaciones al tránsito vehicular, ya que en ese horario se llevará a cabo el montaje de trabes y otras maniobras especializadas relacionadas con la construcción de la nueva infraestructura.

Juda Levi Apolinar Trujillo, titular de la Dirección General de Vialidad, explicó que estas labores forman parte de un proyecto estratégico para la movilidad de la zona metropolitana, particularmente para los municipios de Tecámac y Ecatepec.

“El objetivo es disminuir el impacto vial durante el día y avanzar de manera segura en la construcción del puente”, indicó el funcionario estatal.

Obra ampliará conectividad entre Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla

Puente La Mexiquense AIFA Edomex movilidad
Avanza la construcción del puente La Mexiquense, rumbo al AIFA (Gob. Edomex)

El puente “La Mexiquense” cruzará el Circuito Exterior Mexiquense y el Gran Canal a la altura de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Ecatepec, así como de la unidad habitacional Héroes de Tecámac.

Una vez concluida la obra, se prevé una mejora significativa en la conectividad regional, facilitando los traslados entre Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla, además de ofrecer una vía de acceso más eficiente hacia el AIFA, uno de los principales polos de desarrollo e infraestructura del centro del país.

La Secretaría de Movilidad detalló que el proyecto estará conformado por dos cuerpos paralelos con una longitud aproximada de 523 metros cada uno. En conjunto, esta infraestructura formará parte de los 14.5 kilómetros de la denominada Vialidad Mexiquense.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado, utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a los avisos viales emitidos por las dependencias estatales y concesionarias de la autopista para evitar contratiempos.

Asimismo, exhortaron a los conductores a respetar los límites de velocidad y la señalización preventiva instalada en la zona de obras, debido a la presencia de maquinaria pesada y personal trabajando durante las madrugadas.

El gobierno mexiquense reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral para modernizar la infraestructura vial y atender el crecimiento urbano y vehicular de la región nororiente de la entidad.

La construcción del puente “La Mexiquense” se suma a otros proyectos de movilidad impulsados en torno al AIFA, con el propósito de fortalecer la conectividad y detonar el desarrollo económico en municipios mexiquenses que han registrado un importante crecimiento poblacional en los últimos años.

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