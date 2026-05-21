México

Colectivos alertan aumento de 25% en desapariciones en Aguascalientes durante 2026: van 128 casos

La organización Caso Maverick alertó sobre un incremento en los reportes de desaparición en la entidad en lo que va del año y advirtió un deterioro en los procesos de localización de personas

Guardar
Google icon
De acuerdo con el colectivo Caso Maverick", la tendencia observada en 2026 evidencia un deterioro en los procesos(Imagen ilustrativa generada con IA| Infobae México)
De acuerdo con el colectivo Caso Maverick", la tendencia observada en 2026 evidencia un deterioro en los procesos(Imagen ilustrativa generada con IA| Infobae México)

La vocera del colectivo Caso Maverick, Guadalupe Carrillo, informó que en lo que va de 2026 se ha registrado un incremento en los reportes de personas desaparecidas en Aguascalientes, al señalar que la entidad enfrenta un repunte sostenido en este tipo de casos.

Carrillo explicó que el fenómeno no solo se refleja en nuevos reportes, sino también en la acumulación de expedientes sin resolver, lo que ha incrementado la carga de trabajo para las familias buscadoras y organizaciones civiles que acompañan los casos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la activista, la tendencia observada en 2026 evidencia un deterioro en los procesos de localización, con un número significativo de personas que permanecen sin ser ubicadas desde su reporte inicial.

Rezago en localización y comparación con años anteriores

La representante del colectivo señaló que la disminución en la tasa de localización desde 2024 ha generado un incremento progresivo de casos no resueltos, lo que ha impactado en la percepción de una crisis prolongada en la entidad.

PUBLICIDAD

Añadió que el comportamiento de los registros en 2025 y lo que va de 2026 muestra una continuidad en la tendencia al alza, con más expedientes activos y menos cierres efectivos de casos por localización.

En ese contexto, advirtió que la situación podría agravarse si no se fortalecen los mecanismos de búsqueda e investigación, así como la coordinación entre autoridades estatales y federales.

Llamado a autoridades por posible crisis

Carrillo hizo un llamado a la Comisión Local de Búsqueda y a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes para reforzar los protocolos de atención, investigación y localización de personas desaparecidas.

La vocera pidió que no se minimice el fenómeno y se implementen acciones inmediatas para evitar que la tendencia observada en 2026 se convierta en una crisis más profunda en la entidad.

También insistió en la necesidad de mejorar la coordinación institucional para reducir los tiempos de búsqueda y evitar la acumulación de casos sin resolver.

Contraste con cifras oficiales del RNPDNO

En contraste, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) presenta cifras que dependen del corte de consulta y de la actualización constante de los expedientes por parte de las fiscalías.

Las autoridades han señalado que los registros pueden variar conforme se incorporan nuevas denuncias, se localizan personas o se reclasifican los casos, lo que puede modificar la lectura de los periodos analizados.

Este contraste entre los datos oficiales y los reportes de colectivos mantiene abierto el debate sobre la magnitud del fenómeno en Aguascalientes y la necesidad de homologar criterios de registro y seguimiento de casos.

Temas Relacionados

DesaparecidosPersonas desaparecidasColectivos de búsquedaAguascalientesmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué dice la constante acidez estomacal de mi salud? Los signos de alarma que pueden salvar tu salud

Reconocer los síntomas de alerta y saber cuándo buscar atención médica es esencial para evitar complicaciones

¿Qué dice la constante acidez estomacal de mi salud? Los signos de alarma que pueden salvar tu salud

Señor es bautizado como ‘Lord Donas’ al reclamar a trabajador de tienda por no recibir su pedido a tiempo

Un adulto mayor protagonizó una discusión dentro de una sucursal en Querétaro y el video rápidamente se volvió viral

Señor es bautizado como ‘Lord Donas’ al reclamar a trabajador de tienda por no recibir su pedido a tiempo

Qué hacer si no conseguiste hotel en la CDMX para el Mundial 2026: estas son las opciones

Si todavía no encuentras dónde hospedarte y planeas venir a la ciudad, aquí te contamos algunas opciones

Qué hacer si no conseguiste hotel en la CDMX para el Mundial 2026: estas son las opciones

Localizan seis cuerpos desmembrados en Olinalá tras ataques de Los Ardillos en Guerrero

La región de la Montaña Baja denunció agresiones armadas para desplazarlos en días pasados, pero la violencia no cesa pese al ingreso de fuerzas federales

Localizan seis cuerpos desmembrados en Olinalá tras ataques de Los Ardillos en Guerrero

Onda tropical 1 llega con lluvias muy fuertes, tormentas, caída de granizo y hasta tornados: estos son los estados afectados

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la primera onda de la temporada avanzará sobre el sureste mexicano

Onda tropical 1 llega con lluvias muy fuertes, tormentas, caída de granizo y hasta tornados: estos son los estados afectados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan seis cuerpos desmembrados en Olinalá tras ataques de Los Ardillos en Guerrero

Localizan seis cuerpos desmembrados en Olinalá tras ataques de Los Ardillos en Guerrero

Gobierno de Nayarit refuerza seguridad tras ataque armado en la frontera con Sinaloa

Alcalde de Cuautla dijo estar dispuesto a aclarar reunión con “El Barbas” y la tachó de “información sin sustento”: hoy lo buscan

Hombre baleado en la Nápoles, en CDMX, era investigado por presuntos vínculos criminales

Mientras Morena enfrenta acusaciones de Estados Unidos, el PRI acumula 14 exgobernadores señalados por corrupción y crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

¿Fractura familiar? Nicky Chávez comparte áspero mensaje tras la detención de su hermano

¿Fractura familiar? Nicky Chávez comparte áspero mensaje tras la detención de su hermano

Gustavo Adolfo Infante denunciará por fraude procesal a Sergio Mayer tras ganarle juicio

“Jamás me arrepentiría de mi hija”: Beba Montes rompe el silencio y revela que quiere volver a ser mamá

Kunno revela que tiene cuarto en casa de Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Soy hijo adoptivo”

Wendy Guevara responde a los rumores: admite que se ha hecho “limpias”

DEPORTES

Qué hacer si no conseguiste hotel en la CDMX para el Mundial 2026: estas son las opciones

Qué hacer si no conseguiste hotel en la CDMX para el Mundial 2026: estas son las opciones

Toluca anuncia renovación total del Estadio Nemesio Diez previo a la final de la Concachampions

Quién es Denzell García, jugador que podría llegar a Chivas la siguiente temporada

Cinco actividades para disfrutar en la Ciudad de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estos son los jugadores de Pumas y Cruz Azul que todavía buscan un boleto al Mundial 2026