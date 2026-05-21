Colectivos alertan aumento de 25% en desapariciones en Aguascalientes durante 2026: van 128 casos

De acuerdo con el colectivo Caso Maverick", la tendencia observada en 2026 evidencia un deterioro en los procesos(Imagen ilustrativa generada con IA| Infobae México)

La vocera del colectivo Caso Maverick, Guadalupe Carrillo, informó que en lo que va de 2026 se ha registrado un incremento en los reportes de personas desaparecidas en Aguascalientes, al señalar que la entidad enfrenta un repunte sostenido en este tipo de casos.

Carrillo explicó que el fenómeno no solo se refleja en nuevos reportes, sino también en la acumulación de expedientes sin resolver, lo que ha incrementado la carga de trabajo para las familias buscadoras y organizaciones civiles que acompañan los casos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la activista, la tendencia observada en 2026 evidencia un deterioro en los procesos de localización, con un número significativo de personas que permanecen sin ser ubicadas desde su reporte inicial.

Rezago en localización y comparación con años anteriores

La representante del colectivo señaló que la disminución en la tasa de localización desde 2024 ha generado un incremento progresivo de casos no resueltos, lo que ha impactado en la percepción de una crisis prolongada en la entidad.

PUBLICIDAD

Añadió que el comportamiento de los registros en 2025 y lo que va de 2026 muestra una continuidad en la tendencia al alza, con más expedientes activos y menos cierres efectivos de casos por localización.

En ese contexto, advirtió que la situación podría agravarse si no se fortalecen los mecanismos de búsqueda e investigación, así como la coordinación entre autoridades estatales y federales.

PUBLICIDAD

Llamado a autoridades por posible crisis

Carrillo hizo un llamado a la Comisión Local de Búsqueda y a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes para reforzar los protocolos de atención, investigación y localización de personas desaparecidas.

La vocera pidió que no se minimice el fenómeno y se implementen acciones inmediatas para evitar que la tendencia observada en 2026 se convierta en una crisis más profunda en la entidad.

PUBLICIDAD

También insistió en la necesidad de mejorar la coordinación institucional para reducir los tiempos de búsqueda y evitar la acumulación de casos sin resolver.

Contraste con cifras oficiales del RNPDNO

En contraste, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) presenta cifras que dependen del corte de consulta y de la actualización constante de los expedientes por parte de las fiscalías.

PUBLICIDAD

Las autoridades han señalado que los registros pueden variar conforme se incorporan nuevas denuncias, se localizan personas o se reclasifican los casos, lo que puede modificar la lectura de los periodos analizados.

Este contraste entre los datos oficiales y los reportes de colectivos mantiene abierto el debate sobre la magnitud del fenómeno en Aguascalientes y la necesidad de homologar criterios de registro y seguimiento de casos.

PUBLICIDAD