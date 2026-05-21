Onda tropical 1 llega con lluvias muy fuertes, tormentas, caída de granizo y hasta tornados: estos son los estados afectados

La temporada de lluvias en México comienza a intensificarse con la llegada de la onda tropical número 1, un fenómeno que provocará tormentas eléctricas, lluvias muy fuertes, caída de granizo, fuertes rachas de viento e incluso posibles tornados en distintas regiones del país durante los próximos días.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la primera onda tropical de la temporada avanzará sobre el sureste mexicano y, al interactuar con canales de baja presión, una línea seca y la corriente en chorro subtropical, generará condiciones de tiempo severo en al menos 20 estados.
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¿Qué es una onda tropical y por qué provoca tantas lluvias?
Una onda tropical es una zona de baja presión que se desplaza de este a oeste sobre los trópicos. Su paso favorece la formación de nubosidad, tormentas eléctricas y precipitaciones intensas.
Según el SMN, este tipo de sistemas también puede provocar:
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- Granizadas
- Actividad eléctrica
- Rachas fuertes de viento
- Inundaciones y encharcamientos
- Deslaves
- Crecida de ríos y arroyos
En esta ocasión, la onda tropical 1 coincidirá con otros sistemas atmosféricos que aumentarán el riesgo de tormentas severas en el norte, centro y sureste del país.
Estados con lluvias muy fuertes y tormentas este jueves 21 de mayo
El pronóstico indica que las lluvias más intensas se concentrarán en:
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Lluvias muy fuertes
- Chiapas
- Oaxaca
- Nuevo León
- Tamaulipas
Lluvias fuertes
- Coahuila
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Veracruz
- Puebla
- Tlaxcala
- Guerrero
Chubascos y tormentas
- Ciudad de México
- Estado de México
- Morelos
- Michoacán
- Guanajuato
- Zacatecas
- Durango
- Chihuahua
Además, se prevén lluvias aisladas en entidades como Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
Alertan por caída de granizo y posibles tornados
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades meteorológicas es la posibilidad de fenómenos severos en el norte del país.
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El SMN advirtió que la interacción de la onda tropical con una línea seca y la inestabilidad atmosférica podría favorecer:
- Torbellinos
- Posibles tornados
- Vientos de hasta 70 km/h
- Tolvaneras
Las zonas con mayor riesgo se ubican principalmente en:
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- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
También se esperan tormentas acompañadas de granizo en regiones del centro y sur del país.
¿Qué estados tendrán lluvias intensas el viernes 22 de mayo?
Para el viernes, el sistema continuará avanzando y podría dejar precipitaciones todavía más intensas en varias entidades.
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Lluvias intensas
- Tamaulipas
- Veracruz
- San Luis Potosí
Lluvias muy fuertes
- Coahuila
- Nuevo León
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Chiapas
Lluvias fuertes
- Oaxaca
- Tlaxcala
- Durango
- Sinaloa
Mientras tanto, el Valle de México seguirá con pronóstico de:
- tormentas vespertinas,
- actividad eléctrica,
- posible caída de granizo,
- y encharcamientos.
Onda de calor seguirá pese a las lluvias
Aunque habrá lluvias intensas en buena parte del país, la onda de calor continuará afectando a varios estados, con temperaturas superiores a los 40 y hasta 45 grados en algunas regiones.
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El SMN indicó que persistirá el ambiente extremadamente caluroso en entidades del norte y occidente del país, por lo que México experimentará un fuerte contraste entre calor extremo y tormentas severas.
Recomendaciones ante las tormentas y lluvias fuertes
Protección Civil recomienda:
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- Evitar cruzar calles inundadas
- No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas
- Mantener limpias coladeras y desagües
- Estar atentos a alertas oficiales
- Extremar precauciones en zonas montañosas por posibles deslaves
Las autoridades también pidieron vigilar posibles aumentos en niveles de ríos y arroyos, especialmente en estados del sur y sureste.
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