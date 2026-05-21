México

Onda tropical 1 llega con lluvias muy fuertes, tormentas, caída de granizo y hasta tornados: estos son los estados afectados

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la primera onda de la temporada avanzará sobre el sureste mexicano

Guardar
Google icon
Pueblo costero bajo fuerte tormenta. Tromba marina en el mar, relámpagos, lluvia y granizo cubren la calle. Personas con impermeables observan.
Una dramática escena muestra un tornado marino frente a la costa de un poblado mexicano, acompañado de fuertes lluvias, granizo y múltiples relámpagos durante el paso de la Onda Tropical 1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de lluvias en México comienza a intensificarse con la llegada de la onda tropical número 1, un fenómeno que provocará tormentas eléctricas, lluvias muy fuertes, caída de granizo, fuertes rachas de viento e incluso posibles tornados en distintas regiones del país durante los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la primera onda tropical de la temporada avanzará sobre el sureste mexicano y, al interactuar con canales de baja presión, una línea seca y la corriente en chorro subtropical, generará condiciones de tiempo severo en al menos 20 estados.

PUBLICIDAD

¿Qué es una onda tropical y por qué provoca tantas lluvias?

Una onda tropical es una zona de baja presión que se desplaza de este a oeste sobre los trópicos. Su paso favorece la formación de nubosidad, tormentas eléctricas y precipitaciones intensas.

Según el SMN, este tipo de sistemas también puede provocar:

PUBLICIDAD

  • Granizadas
  • Actividad eléctrica
  • Rachas fuertes de viento
  • Inundaciones y encharcamientos
  • Deslaves
  • Crecida de ríos y arroyos

En esta ocasión, la onda tropical 1 coincidirá con otros sistemas atmosféricos que aumentarán el riesgo de tormentas severas en el norte, centro y sureste del país.

Estados con lluvias muy fuertes y tormentas este jueves 21 de mayo

El pronóstico indica que las lluvias más intensas se concentrarán en:

Lluvias muy fuertes

  • Chiapas
  • Oaxaca
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

Lluvias fuertes

  • Coahuila
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Veracruz
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Guerrero

Chubascos y tormentas

  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Morelos
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Zacatecas
  • Durango
  • Chihuahua

Además, se prevén lluvias aisladas en entidades como Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Alertan por caída de granizo y posibles tornados

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades meteorológicas es la posibilidad de fenómenos severos en el norte del país.

El SMN advirtió que la interacción de la onda tropical con una línea seca y la inestabilidad atmosférica podría favorecer:

  • Torbellinos
  • Posibles tornados
  • Vientos de hasta 70 km/h
  • Tolvaneras

Las zonas con mayor riesgo se ubican principalmente en:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

También se esperan tormentas acompañadas de granizo en regiones del centro y sur del país.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas el viernes 22 de mayo?

Para el viernes, el sistema continuará avanzando y podría dejar precipitaciones todavía más intensas en varias entidades.

Lluvias intensas

  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • San Luis Potosí

Lluvias muy fuertes

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Chiapas

Lluvias fuertes

  • Oaxaca
  • Tlaxcala
  • Durango
  • Sinaloa

Mientras tanto, el Valle de México seguirá con pronóstico de:

  • tormentas vespertinas,
  • actividad eléctrica,
  • posible caída de granizo,
  • y encharcamientos.

Onda de calor seguirá pese a las lluvias

Aunque habrá lluvias intensas en buena parte del país, la onda de calor continuará afectando a varios estados, con temperaturas superiores a los 40 y hasta 45 grados en algunas regiones.

El SMN indicó que persistirá el ambiente extremadamente caluroso en entidades del norte y occidente del país, por lo que México experimentará un fuerte contraste entre calor extremo y tormentas severas.

Recomendaciones ante las tormentas y lluvias fuertes

Protección Civil recomienda:

  • Evitar cruzar calles inundadas
  • No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas
  • Mantener limpias coladeras y desagües
  • Estar atentos a alertas oficiales
  • Extremar precauciones en zonas montañosas por posibles deslaves

Las autoridades también pidieron vigilar posibles aumentos en niveles de ríos y arroyos, especialmente en estados del sur y sureste.

Temas Relacionados

Onda tropicalLluviasMéxicoClimaMeteorologíaConaguamexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué dice la constante acidez estomacal de mi salud? Los signos de alarma que pueden salvar tu salud

Reconocer los síntomas de alerta y saber cuándo buscar atención médica es esencial para evitar complicaciones

¿Qué dice la constante acidez estomacal de mi salud? Los signos de alarma que pueden salvar tu salud

Señor es bautizado como ‘Lord Donas’ al reclamar a trabajador de tienda por no recibir su pedido a tiempo

Un adulto mayor protagonizó una discusión dentro de una sucursal en Querétaro y el video rápidamente se volvió viral

Señor es bautizado como ‘Lord Donas’ al reclamar a trabajador de tienda por no recibir su pedido a tiempo

Colectivos alertan aumento de 25% en desapariciones en Aguascalientes durante 2026: van 128 casos

La organización Caso Maverick alertó sobre un incremento en los reportes de desaparición en la entidad en lo que va del año y advirtió un deterioro en los procesos de localización de personas

Colectivos alertan aumento de 25% en desapariciones en Aguascalientes durante 2026: van 128 casos

Qué hacer si no conseguiste hotel en la CDMX para el Mundial 2026: estas son las opciones

Si todavía no encuentras dónde hospedarte y planeas venir a la ciudad, aquí te contamos algunas opciones

Qué hacer si no conseguiste hotel en la CDMX para el Mundial 2026: estas son las opciones

Localizan seis cuerpos desmembrados en Olinalá tras ataques de Los Ardillos en Guerrero

La región de la Montaña Baja denunció agresiones armadas para desplazarlos en días pasados, pero la violencia no cesa pese al ingreso de fuerzas federales

Localizan seis cuerpos desmembrados en Olinalá tras ataques de Los Ardillos en Guerrero
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan seis cuerpos desmembrados en Olinalá tras ataques de Los Ardillos en Guerrero

Localizan seis cuerpos desmembrados en Olinalá tras ataques de Los Ardillos en Guerrero

Gobierno de Nayarit refuerza seguridad tras ataque armado en la frontera con Sinaloa

Alcalde de Cuautla dijo estar dispuesto a aclarar reunión con “El Barbas” y la tachó de “información sin sustento”: hoy lo buscan

Hombre baleado en la Nápoles, en CDMX, era investigado por presuntos vínculos criminales

Mientras Morena enfrenta acusaciones de Estados Unidos, el PRI acumula 14 exgobernadores señalados por corrupción y crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

¿Fractura familiar? Nicky Chávez comparte áspero mensaje tras la detención de su hermano

¿Fractura familiar? Nicky Chávez comparte áspero mensaje tras la detención de su hermano

Gustavo Adolfo Infante denunciará por fraude procesal a Sergio Mayer tras ganarle juicio

“Jamás me arrepentiría de mi hija”: Beba Montes rompe el silencio y revela que quiere volver a ser mamá

Kunno revela que tiene cuarto en casa de Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Soy hijo adoptivo”

Wendy Guevara responde a los rumores: admite que se ha hecho “limpias”

DEPORTES

Cruz Azul vs Pumas: estos son los jugadores más caros de la Gran Final del Clausura 2026

Cruz Azul vs Pumas: estos son los jugadores más caros de la Gran Final del Clausura 2026

Fan Zones del Mundial 2026 en México: dónde ver los partidos gratis en CDMX, Monterrey y Guadalajara

Qué hacer si no conseguiste hotel en la CDMX para el Mundial 2026: estas son las opciones

Toluca anuncia renovación total del Estadio Nemesio Diez previo a la final de la Concachampions

Quién es Denzell García, jugador que podría llegar a Chivas la siguiente temporada