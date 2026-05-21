Onda tropical 1 llega con lluvias muy fuertes, tormentas, caída de granizo y hasta tornados: estos son los estados afectados

Una dramática escena muestra un tornado marino frente a la costa de un poblado mexicano, acompañado de fuertes lluvias, granizo y múltiples relámpagos durante el paso de la Onda Tropical 1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de lluvias en México comienza a intensificarse con la llegada de la onda tropical número 1, un fenómeno que provocará tormentas eléctricas, lluvias muy fuertes, caída de granizo, fuertes rachas de viento e incluso posibles tornados en distintas regiones del país durante los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la primera onda tropical de la temporada avanzará sobre el sureste mexicano y, al interactuar con canales de baja presión, una línea seca y la corriente en chorro subtropical, generará condiciones de tiempo severo en al menos 20 estados.

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¿Qué es una onda tropical y por qué provoca tantas lluvias?

Una onda tropical es una zona de baja presión que se desplaza de este a oeste sobre los trópicos. Su paso favorece la formación de nubosidad, tormentas eléctricas y precipitaciones intensas.

Según el SMN, este tipo de sistemas también puede provocar:

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Granizadas

Actividad eléctrica

Rachas fuertes de viento

Inundaciones y encharcamientos

Deslaves

Crecida de ríos y arroyos

En esta ocasión, la onda tropical 1 coincidirá con otros sistemas atmosféricos que aumentarán el riesgo de tormentas severas en el norte, centro y sureste del país.

Estados con lluvias muy fuertes y tormentas este jueves 21 de mayo

El pronóstico indica que las lluvias más intensas se concentrarán en:

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Lluvias muy fuertes

Chiapas

Oaxaca

Nuevo León

Tamaulipas

Lluvias fuertes

Coahuila

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Puebla

Tlaxcala

Guerrero

Chubascos y tormentas

Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Michoacán

Guanajuato

Zacatecas

Durango

Chihuahua

Además, se prevén lluvias aisladas en entidades como Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Alertan por caída de granizo y posibles tornados

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades meteorológicas es la posibilidad de fenómenos severos en el norte del país.

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El SMN advirtió que la interacción de la onda tropical con una línea seca y la inestabilidad atmosférica podría favorecer:

Torbellinos

Posibles tornados

Vientos de hasta 70 km/h

Tolvaneras

Las zonas con mayor riesgo se ubican principalmente en:

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Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

También se esperan tormentas acompañadas de granizo en regiones del centro y sur del país.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas el viernes 22 de mayo?

Para el viernes, el sistema continuará avanzando y podría dejar precipitaciones todavía más intensas en varias entidades.

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Lluvias intensas

Tamaulipas

Veracruz

San Luis Potosí

Lluvias muy fuertes

Coahuila

Nuevo León

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Chiapas

Lluvias fuertes

Oaxaca

Tlaxcala

Durango

Sinaloa

Mientras tanto, el Valle de México seguirá con pronóstico de:

tormentas vespertinas,

actividad eléctrica,

posible caída de granizo,

y encharcamientos.

Onda de calor seguirá pese a las lluvias

Aunque habrá lluvias intensas en buena parte del país, la onda de calor continuará afectando a varios estados, con temperaturas superiores a los 40 y hasta 45 grados en algunas regiones.

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El SMN indicó que persistirá el ambiente extremadamente caluroso en entidades del norte y occidente del país, por lo que México experimentará un fuerte contraste entre calor extremo y tormentas severas.

Recomendaciones ante las tormentas y lluvias fuertes

Protección Civil recomienda:

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Evitar cruzar calles inundadas

No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas

Mantener limpias coladeras y desagües

Estar atentos a alertas oficiales

Extremar precauciones en zonas montañosas por posibles deslaves

Las autoridades también pidieron vigilar posibles aumentos en niveles de ríos y arroyos, especialmente en estados del sur y sureste.