Señor es bautizado como ‘Lord Donas’ al reclamar a trabajador de tienda por no recibir su pedido a tiempo

El adulto mayor discutió con un empleado y posteriormente insultó a una mujer que pidió respeto para el trabajador.

Un nuevo episodio viral relacionado con malos tratos hacia trabajadores de atención al cliente encendió la conversación en redes sociales después de que un adulto mayor protagonizara un altercado dentro de una sucursal de Krispy Kreme en Querétaro.

El video, difundido ampliamente en plataformas digitales, muestra el momento en que el hombre comienza a reclamar de forma agresiva a un empleado del establecimiento por la entrega de un pedido. Debido a la escena, usuarios en internet rápidamente lo bautizaron como “Lord Donas”.

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El empleado intentó mantener la calma

El video del altercado dentro de una tienda en Querétaro provocó miles de comentarios y opiniones encontradas en plataformas digitales.

En la grabación se observa al trabajador intentando explicar la situación mientras conserva la calma frente a los gritos del cliente. Sin embargo, el sujeto continuó elevando el tono de voz y exigiendo atención inmediata.

Ante la tensión del momento, una mujer que se encontraba dentro del local decidió intervenir para defender al empleado y pedir respeto durante la discusión.

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La clienta le señaló al hombre que no era necesario gritar y que “las cosas se piden bien”, comentario que provocó una nueva reacción del adulto mayor, quien respondió molesto y le pidió que no se involucrara en el problema.

Segundos después, el sujeto lanzó el insulto “¡pinch* vieja metiche!”, generando incomodidad entre las personas que presenciaban el altercado dentro de la tienda.

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El incidente ocurrió en una sucursal de Querétaro y provocó debate en redes sociales

Pese a las explicaciones y a la intervención de otras personas, la discusión continuó durante algunos momentos más. Incluso, algunas clientas solicitaron al trabajador que dejara de intentar dialogar con el hombre y simplemente se retirara del lugar para evitar que el conflicto siguiera creciendo.

Tras hacerse viral, el video generó miles de comentarios y opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales. Mientras muchos reprobaron la actitud del hombre y defendieron al empleado, otros consideraron que la clienta que intervino terminó empeorando la situación.

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Entre las reacciones destacaron mensajes como: “Se puso intenso #LordDonas”, “Ni el tata se atrevió a tanto” y “A los empleados no les pagan por aguantar eso”.

Otros usuarios, en cambio, criticaron la participación de la mujer en la discusión. “Me cayó más mal la vieja entrometida” y “La señora metiche en lugar de ayudar a solucionar el problema, se mete para ponerle más leña al fuego”, escribieron algunas personas.

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