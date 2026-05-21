Diálogo con Segob fracasa, transportistas y campesinos advierten que no se irán de CDMX “sin respuesta”

CIUDAD DE MÉXICO, 20MAYO2026.- Integrantes de diversos frentes nacionales del campo se manifestaron marchando por Paseo de la Reforma para exigir autoridades del gobierno una mesa de diálogo para garantizar un precio digno y competitivo de su cosecha. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Tras casi una hora de conversaciones en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), transportistas y campesinos que convocaron a manifestarse este 20 de mayo en Ciudad de México, dieron a conocer que solo entablarán diálogo bajo la condición de tener la presencia de funcionarios con “capacidad de resolución”.

Manifestantes no se irán de CDMX sin respuesta

Tanto los transportistas de la Asociación Nacional Transportistas (ANTAC) e integrantes del Frente Nacional por el Rescate al Campo Mexicano (FNRCM) se han movilizado desde la mañana de este miércoles, pese a los enfrentamientos que tuvieron con policías. Por la tarde, arribaron a las instalaciones de Segob con quien también buscan diálogo, sin embargo, la comitiva salió sin respuesta concreta.

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Entre la multitud que se encuentra a las afueras de la secretaría encabezada por Rosa Icela Rodríguez, los manifestantes advirtieron “que no se moverán” de las calles de CDMX hasta obtener respuesta a sus demandas.

Infobae México

Uno de los integrantes de la comitiva que ingresó a Segob dio a conocer que ellos condicionaron el diálogo a la presencia de al menos cinco funcionarios que puedan tener la capacidad de resolver sus demandas en distintas áreas, por lo que enlistó a las dependencias:

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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Comisión Nacional del Agua (Conagua)

Secretaría de Economía

Secretaría del Bienestar

¿Cuál es la respuesta de Segob ante manifestantes?

A través de una tarjeta informativa emitida la mañana de este miércoles, la Segob reiteró su disposición al diálogo con las organizaciones campesinas y transportistas que se concentraron sobre Paseo de la Reforma, y les pidió acudir a las mesas institucionales para revisar sus planteamientos.

La dependencia reconoció el derecho a la libre manifestación, pero fijando como condición que las movilizaciones no afecten a terceros ni interrumpan el tránsito de trabajadores, estudiantes y vecinos de la Ciudad de México.

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El documento exhortó a los integrantes de ambas organizaciones a “privilegiar la vía del diálogo” y a construir acuerdos con las instancias correspondientes, en lugar de sostener bloqueos en la vía pública.

Campesinos y transportistas en manifestación por falta de cumplimiento de sus demandas. (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría advirtió que las expresiones de protesta deben realizarse “sin afectar a terceros” y sin interrumpir las actividades cotidianas de la capital. Cabe destacar que tras casi 10 horas de movilizaciones el gobierno continúa sin entablar diálogo con los manifestantes.

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