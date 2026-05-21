Gustavo Adolfo Infante denunciará por fraude procesal a Sergio Mayer tras ganarle juicio

Pierde Sergio Mayer ante Gustavo Adolfo Infante: cuántos millones “perdió” el político tras resolución (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Gustavo Adolfo Infante anuncia que presentará una denuncia por fraude procesal contra Sergio Mayer, tras la derrota judicial del exdiputado en las tres instancias del proceso por daño moral.

El comunicador sostiene, en su canal de YouTube, que la acusación busca sancionar el presunto engaño de Mayer a la autoridad judicial, luego de que la sentencia definitiva cerrara cualquier recurso legal en su contra.

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De acuerdo con la abogada Mariana Gutiérrez, la denuncia se fundamenta en el uso de documentos “apócrifos o totalmente falsos” para obtener un beneficio económico.

“Ya está firme la sentencia”: la abogada de Gustavo Adolfo detalla la nueva denuncia contra Mayer

En entrevista en el canal de Gustavo Adolfo Infante este 21 de mayo, la defensora legal explicó:

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“Ya se da el delito de fraude procesal, que tú lo vas a denunciar como tal, porque él, por medio del engaño a las autoridades… que supuestamente una carta, que un contrato, de cual todo eso no fue cierto”.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México falló a favor del periodista en un caso donde el diputado federal exigía una indemnización de 2.5 millones de dólares. (imagentvmx, sergiomayerb, Instagram)

Gutiérrez añadió que el abogado penalista Alonso Beceiro afina los detalles para la presentación formal de la denuncia ante la fiscalía, luego de que el juicio por daño moral concluyera en todas sus etapas y Mayer agotara sin éxito el recurso de amparo.

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Mariana Gutiérrez señaló en la transmisión de este jueves que esta nueva acción no pudo presentarse antes porque era necesario que el caso alcanzara estado firme:

“Teníamos que esperar a que terminaran las tres instancias”, precisó.

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La litigante insistió en que la acusación se basa en pruebas de falsedad documental y en el intento de Mayer por modificar el monto de la sentencia, situación que calificó como “ciertos movimientos donde la sentencia quedara en dos punto cinco millones de pesos”.

Gustavo Adolfo Infante vs Sergio Mayer (Sale el sol)

Gutiérrez también informó que se preparan medidas de restricción contra Mayer y otras personas involucradas en publicaciones y videos despectivos hacia el equipo legal de Infante.

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“Ya deben de estarlos por notificar”, adelantó en el programa.

En la emisión, la abogada acusó que Mayer buscó “tráfico de influencias” ostentando su cargo y que esto formará parte de la denuncia ante el Ministerio Público: “Están las pruebas que… en parte de la denuncia que van a hacer, pues van a exhibir ante el Ministerio Público”.

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¿Qué pasó con el otro juicio?

La demanda de daño moral contra Infante terminó con una resolución unánime de tres magistrados federales en favor del comunicador, según relató la defensa en el programa.