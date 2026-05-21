México

¿Romance entre Xavi y Emily Cinnamon? El cantante revela esto sobre la hija del Canelo Álvarez

El intérprete de corridos fue cuestionado respecto a un aparente coqueteo entre la joven y él

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Xavi y Emily Cinnamon -México- 21 mayo
(Instagram)

El fenómeno de los corridos tumbados suma un nuevo capítulo con el reciente encuentro entre Xavi, uno de los nombres más escuchados del género, y la prensa mexicana.

En un diálogo transmitido por el canal de YouTube de Eden Dorantes, el cantante opinó sobre los rumores quelo vinculan sentimentalmente con Emily Cinnamon, hija de Saúl El Canelo Álvarez.

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Xavi habla de música y vida personal en encuentro con los medios

Durante la conversación, reporteros intentaron abordar a Xavi con preguntas sobre su estado sentimental y su carrera.

El cantante, identificado por su sencillez, contestó: “Ahí le estamos haciendo la lucha y nos defendemos”, al referirse a su posición como exponente actual de la música regional.

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Emily Cinnamon -México- 18 febrero
(Instagram)

Sobre los rumores de coqueteo con Emily Cinnamon Álvarez, hija de Canelo Álvarez, en un concierto reciente, Xavi respondió:

“No, compadre, mis respetos para el compa Canelo, a la orden, machín. Que la comadre, estamos a la orden, machín, tranquilidad. Tú sabes, amor y paz”.

Consultado sobre su situación sentimental o si actualmente tiene pareja el intérprete declaró estar “Enamorado de la vida”, sin confirmar o negar vínculos con ninguna persona en particular.

Además, adelantó que el lanzamiento de su disco “Dosis” incluye diecinueve canciones disponibles desde este 21 de mayo.

ARCHIVO - El cantante estadounidense Xavi durante su presentación en el festival Arre en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 2024. (Foto AP/Ginnette Riquelme, archivo)
ARCHIVO - El cantante estadounidense Xavi durante su presentación en el festival Arre en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 2024. (Foto AP/Ginnette Riquelme, archivo)

Xavi también expresó entusiasmo por realizar colaboraciones con exponentes mexicanas:

“Me encantaría, yo jalo, machín, yo estoy puesto y estamos a la orden, machín”.

Entre los hombres, mencionó a Remmy Valenzuela como alguien con quien le gustaría trabajar: “El viejón anda al tirante y anda metiéndole con todo”.

Emily Cinnamon confirma ruptura y se enfoca en su desarrollo personal

El interés mediático en torno a Emily Cinnamon Álvarez aumentó en semanas recientes luego de que la hija de Canelo Álvarez confirmara el fin de su relación con el cantante Jaziel Avilez.

En una transmisión de Instagram, Emily señaló: “No tengo novio, estoy contenta, estoy feliz, estoy en mi proceso de vida, estoy siendo la mujer que quiero ser, haciendo mis proyectos, enfocándome en terminar mis estudios, sin saltarme ninguna etapa”.

El regalo de Emily está valuado en 150 mil pesos.
El regalo de Emily está valuado en 150 mil pesos. (@emilyc.alvarez, Instagram)

Emily, quien suma más de un millón de seguidores, enfatizó que la ruptura coincide con una etapa de crecimiento personal y profesional.

Su relación, iniciada públicamente en mayo de 2024, incluyó momentos destacados en la vida familiar y social, como el viaje a Arabia Saudita para acompañar a su padre durante una pelea. La joven se mantiene enfocada en sus estudios y proyectos individuales, mientras que Jaziel Avilez no ha hecho declaraciones públicas sobre la separación.

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