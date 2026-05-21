Cinco actividades para disfrutar en la Ciudad de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Las actividades en la Ciudad de México durante el Mundial 2026 abarcan experiencias culturales, históricas y gastronómicas que fascinarán a visitantes y habitantes por igual. (Zurisaddai González/Infobae)

Las actividades en la Ciudad de México durante el Mundial 2026 abarcan experiencias culturales, históricas y gastronómicas que fascinarán a visitantes y habitantes por igual. Desde recorrer íconos urbanos hasta explorar parajes naturales y saborear la oferta culinaria, la capital de México invita a descubrir su riqueza y diversidad en cada esquina.

Para quienes desean conocer la Ciudad de México mientras disfrutan la Copa del Mundo, tienen opciones que combinan historia, arte, naturaleza y gastronomía, como visitas al Zócalo, paseos por Chapultepec, recorridos por museos reconocidos y la posibilidad de experimentar la vida bohemia en barrios tradicionales.

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Fotografía aérea que muestra el estadio Azteca 'Banorte' el 27 de marzo de 2026, en Ciudad de México (México). EFE/Tomas Pérez

Los cinco lugares para visitar en la CDMX durante el Mundial 2026

Resulta imprescindible conocer los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México para entender la magnitud de su patrimonio cultural. A continuación, una lista de actividades clave recomendadas para quienes desean explorar la capital durante la justa mundialista:

Recorrer el Centro Histórico y admirar la arquitectura colonial. Visitar el Bosque de Chapultepec, sus lagos y museos. Conocer museos reconocidos como el Museo Nacional de Antropología. Pasear por barrios tradicionales como Coyoacán y saborear su gastronomía. Descubrir nuevas expresiones artísticas y propuestas de vanguardia en zonas como la colonia Roma.

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Uno de los recorridos más recomendados inicia en el Zócalo, la principal plaza pública de la nación mexicana. En este punto se encuentran monumentos clave como la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, donde se puede apreciar la historia, la arquitectura y la relevancia política que han marcado a la ciudad.

A drone view shows jacaranda trees in the second section of Bosque de Chapultepec in Mexico City, Mexico, March 26, 2026. REUTERS/Luis Cortes

Los museos, en particular, reúnen invaluable acervo: el Museo Nacional de Antropología ofrece una mirada integral a las culturas originarias, mientras que museos como el Frida Kahlo reflejan el espíritu creativo que caracteriza a la ciudad.

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Coyoacán, con sus calles empedradas y su mercado, proporciona una experiencia auténtica donde se fusionan tradiciones y modernidad. Por otro lado, la colonia Roma se perfila como referente de tendencias artísticas, cafeterías y gastronomía innovadora.

La estatua de bronce de Frida Kahlo se alza majestuosamente (X/@Alcaldia_Coy)

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 habrá en la CDMX?

El Estadio Azteca, identificado como Estadio Banorte durante la competición, será el escenario de cinco encuentros memorables del Mundial 2026 en la Ciudad de México. Entre ellos figura el partido inaugural, dos compromisos de la Selección Mexicana, un enfrentamiento del Grupo K y un cotejo de eliminación directa.

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Para la fase de grupos, el jueves 11 de junio, México se medirá ante Sudáfrica en el partido inaugural programado para las 13:00 horas. El martes 17 de junio, Uzbekistán y Colombia disputarán su encuentro del Grupo K a las 20:00 horas. El miércoles 24 de junio, República Checa enfrentará a México dentro del Grupo A, con inicio a las 19:00 horas.

A drone view of Banorte Stadium, temporarily renamed Mexico City Stadium (Estadio Ciudad de Mexico), as renovation work continues ahead of the World Cup, which begins June 11, in Mexico City, Mexico, May 15, 2026. REUTERS/Henry Romero

En la etapa de eliminación directa, el martes 30 de junio se celebrará un duelo de dieciseisavos de final entre el ganador del Grupo A y el tercer lugar de otro grupo, a las 19:00 horas. El sábado 5 de julio está previsto un partido de octavos de final a las 13:00 horas.

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