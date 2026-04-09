México

Tarjeta de Movilidad CDMX para el Mundial 2026: dónde adquirirla y en qué transportes funcionará

Las autoridades capitalinas aseguraron que el diseño pendiente de aprobación del comité

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Las personas mayores de 60 años tendrán una tarjeta única para poder viajar en los diferentes medios de transporte públicos de la Ciudad de México.
Clara Brugada, anunció que creará una tarjeta de movilidad en la capital del país para que algunas personas viajen de manera gratuita en el transporte público local. Crédito: Cuartoscuro.

La llegada del Mundial 2026 a la Ciudad de México no solo ha traído obras de movilidad e infraestructura para la capital, sino que también promoverá una novedad clave para habitantes y visitantes nacionales y extranjeros, la emisión de una Tarjeta de Movilidad CDMX con diseño especial,

Esta tarjeta facilitará el acceso y pago en el transporte público de la capital durante el evento. Este pase, además de práctico, está concebido como un objeto coleccionable y símbolo de identidad urbana por el nuevo diseño que tendrá la tarjeta.

La edición especial de la Tarjeta de Movilidad Integrada representa una solución práctica ante el esperado aumento de usuarios durante el Mundial 2026. Su diseño incorpora colores brillantes y referencias al futbol, al mismo tiempo que rinde homenaje a la cultura chilanga, convirtiéndola en una pieza de colección asociada a un momento histórico para la ciudad.

¿Dónde comprar la Tarjeta de Movilidad CDMX del Mundial 2026?

Así será la nueva tarjeta de movilidad de la CDMX para el Mundial 2026 (Gobierno CDMX)
Así será la nueva tarjeta de movilidad de la CDMX para el Mundial 2026 (Gobierno CDMX)

Este miércoles 8 de abril, el Gobierno de la CDMX presentó en conferencia de prensa detalles del diseño de la tarjeta de movilidad. “El comité va a decidir si se queda así o hace cambios, pero pronto vamos a tener nueva Tarjeta de Movilidad”, expresó la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

La Tarjeta de Movilidad CDMX conmemorativa podrá adquirirse en puntos oficiales de venta cercanos a los estadios, zonas turísticas y módulos de transporte público. Permitirá ingresar y pagar viajes en el Metro de CDMX, Metrobús, Trolebús, RTP, Cablebús, Tren Ligero, Ecobici y el Tren Interurbano “El Insurgente”, simplificando la experiencia tanto para locales como para turistas durante el torneo mundialista.

El objetivo central de este pase es unificar y agilizar el pago en múltiples sistemas, minimizando filas y saturaciones. La facilidad de uso beneficiará tanto a habitantes como a visitantes nacionales y extranjeros interesados en moverse con mayor comodidad durante el evento.

Transportes donde sirve la Tarjeta de Movilidad CDMX

La Tarjeta de Movilidad CDMX funcionará en la mayoría de los sistemas públicos de la capital, permitiendo el acceso a los siguientes medios de transporte:

  • Metro de CDMX
  • Metrobús
  • Trolebús
  • RTP
  • Cablebús
  • Tren Ligero
  • Ecobici
  • Tren Interurbano “El Insurgente”

Con una sola tarjeta, los usuarios podrán viajar por la ciudad y desplazarse a los principales recintos deportivos, sitios turísticos y áreas de alojamiento sin la necesidad de boletos separados, facilitando la movilidad durante la competencia.

Gobierno CDMX presentó proyecto de movilidad (Jefatura Gobierno CDMX)
Gobierno CDMX presentó proyecto de movilidad (Jefatura Gobierno CDMX)

Recomendaciones para aprovechar la Tarjeta de Movilidad

Las autoridades de la Ciudad de México aconsejan obtener la tarjeta antes del inicio formal del Mundial, con el fin de evitar filas prolongadas. Resulta fundamental verificar el saldo antes de abordar y mantener la tarjeta en buen estado, ya que servirá como pase único durante todo el periodo del evento.

Se ha señalado que la edición conmemorativa está pensada como objeto de colección y se espera una alta demanda entre aficionados y visitantes. Aunque la imagen definitiva aún podría modificarse, se garantiza que la tarjeta especial esté lista y disponible durante el tiempo que dure el Mundial 2026.

Se estima que cientos de miles de visitantes emplearán la tarjeta conmemorativa, facilitando sus traslados y dejando un recuerdo emblemático de su estancia en la capital mexicana.

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