Movimiento Global a Gaza México lanza carta urgente a la Cancillería por connacionales en la Flotilla Sumud

Un grupo de asociaciones civiles dirigió una misiva a la cancillería mexicana y diversas embajadas para solicitar intervención ante la retención de connacionales durante un operativo naval que interrumpió una labor humanitaria.

Más de 40 organizaciones y colectivos de México firmaron este martes una carta urgente dirigida al canciller Roberto Velasco Álvarez, a la Embajada de México en Israel y al Grupo de Amistad México-Estado de Palestina de la Cámara de Diputados. El documento, difundido por Movimiento Global a Gaza México en redes sociales, denuncia el ataque de la Armada israelí contra la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales y exige acción diplomática inmediata.

“Voluntarias y voluntarios de México han sido atacados en aguas internacionales”, señala el texto. “Llevan más de 48 horas sin que sepamos sobre su estado físico y de salud”.

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La detención de activistas mexicanos en aguas internacionales por fuerzas israelíes plantea interrogantes sobre los límites del derecho internacional y la capacidad de respuesta de la diplomacia mexicana ante escenarios complejos

Quiénes son los cinco mexicanos detenidos

Las tres activistas inicialmente identificadas son Violeta Núñez Rodríguez, profesora y activista en movimientos de solidaridad con Palestina; Sol González Eguía, defensora de derechos humanos con trabajo en organizaciones civiles enfocadas en migración y justicia social; y Paulina del Castillo Poblano, quien ha participado en movilizaciones internacionales en favor del pueblo palestino.

Las tres viajaban a bordo de la embarcación Venus. La embarcación fue interceptada el 18 de mayo por lanchas rápidas de la Marina israelí, a 260 millas náuticas de territorio palestino.

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Además de las tres mujeres, la carta también exige información sobre Al Muatasem Belah Alwiraikat Flores y Diego Vázquez Galindo, de quienes se cumplían más de 24 horas sin noticias al momento de la publicación del documento.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que las ciudadanas que integraban la flotilla humanitaria serán llevadas a Israel antes de ser conducidas a un centro en Ktziot, en el marco de medidas diplomáticas de seguimiento.

Lo que exigen las organizaciones firmantes

La carta plantea cinco demandas concretas a la Cancillería mexicana:

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Informe inmediato sobre el estado de salud de las y los connacionales detenidos

Garantía de retorno seguro e íntegro de los cinco delegados

Condena pública al gobierno israelí por interceptar una misión humanitaria en aguas internacionales

Rendición de cuentas a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, por los actos calificados en la carta como “piratería”

Procedimientos formales para la ruptura de relaciones con el Estado de Israel

El texto responsabiliza directamente al gobierno de México, a la Cancillería y a los consulados de cualquier violación a los derechos humanos que ocurra durante las horas que denominan “Punto Ciego”, es decir, el período sin comunicación con los detenidos.

Global Movement To Gaza

La respuesta oficial y el desenlace de este jueves

El canciller Roberto Velasco informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores activó una red de asistencia consular en la región y mantiene contacto permanente con familiares y representantes de los mexicanos involucrados, así como con embajadas y consulados en Medio Oriente y Europa.

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De acuerdo con Velasco, los mexicanos retenidos fueron trasladados a territorio israelí, donde serían conducidos a un centro de detención. “Tenemos la información de que están siendo trasladadas a Israel, de ahí serán llevadas a un centro de detención y de ahí buscaremos que haya una liberación inmediata y que puedan regresar a México”, señaló el funcionario.

Este jueves 21 de mayo se conoció el desenlace para la mayoría de los detenidos: alrededor de 430 activistas de la Flotilla Global Sumud abandonaron Israel en tres aviones fletados por Turquía desde el aeropuerto de Ramón, en el extremo sur del territorio israelí. El Ministerio de Exteriores israelí afirmó que los activistas no pasaron por prisión. Entre los deportados se encuentran los connacionales mexicanos.

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La pregunta que no desaparece

Para decenas de organizaciones firmantes —entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Comité Cerezo México, la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina y colectivos de al menos 10 estados del país— la gestión consular no es suficiente. La carta es explícita: mientras México mantenga relaciones diplomáticas con un Estado que intercepta misiones humanitarias civiles en aguas internacionales, la postura oficial enfrenta una contradicción difícil de sostener.