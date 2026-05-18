Activista mexicana denuncia secuestro en aguas internacionales y pide a Sheinbaum “posicionarse del lado de la justicia”

Un operativo marítimo frente a las costas de Chipre detuvo la embarcación donde viajaba Paulina del Castillo Poblano junto a otros activistas mexicanos, quienes intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza y enviaron mensajes de auxilio. (Infobae-Itzallana)

Un video difundido este lunes por la organización Global Movement to Gaza México en redes sociales muestra a Paulina del Castillo Poblano, activista afropalestina mexicana, grabando un mensaje de emergencia desde una embarcación de la Flotilla Global Sumud.

“Mi nombre es Paulina del Castillo Poblano. Soy activista afropalestina de México. Si estás viendo esto, las fuerzas de ocupación israelí me han secuestrado en aguas internacionales”, afirma en el clip. En el mensaje, la connacional llama a presionar a la presidenta Claudia Sheinbaum para que “se posicione del lado de la justicia y de la humanidad” y garantice su regreso a casa.

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La organización acompañó la publicación con un comunicado urgente: “El abordaje en aguas internacionales es una violación flagrante del derecho marítimo y de los derechos humanos”, y responsabilizó directamente al gobierno de Israel por la integridad física y la vida de Del Castillo Poblano.

La detención de activistas mexicanos en aguas internacionales por fuerzas israelíes plantea interrogantes sobre los límites del derecho internacional y la capacidad de respuesta de la diplomacia mexicana ante escenarios complejos

Segunda intercepción en menos de un mes

La flotilla zarpó el 15 de abril desde Barcelona, España, con la misión de romper el bloqueo marítimo israelí y entregar ayuda humanitaria a los palestinos de Gaza. A bordo viajaron varias personas mexicanas comprometidas con causas de derechos humanos, entre ellas Paulina, el coreógrafo Diego Vázquez, la activista Sol González Eguía, Al Muatasem Flores y Violeta Núñez.

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Esta no es la primera vez que la flotilla es detenida. La noche del 29 al 30 de abril, los activistas alertaron que militares israelíes habían interceptado sus embarcaciones cerca de la isla griega de Creta, averiado sus motores y sistemas de navegación, y sometido a sus integrantes a malos tratos, incluidas agresiones físicas y privación de alimentos y agua.

Ahora, este 18 de mayo, la historia se repite. Lanchas rápidas de la Marina israelí comenzaron con el abordaje en aguas internacionales frente a las costas de Chipre, cuando la flotilla se encontraba a 260 millas náuticas de las costas palestinas. Varias embarcaciones lanzaron mensajes de socorro.

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El antecedente: México ya había protestado formalmente

Tras la primera intercepción de abril, la SRE condenó el hecho como una “flagrante violación de los principios fundamentales del derecho internacional” y repatrió a la connacional Abril Rojas Ángel, quien denunció haber sufrido tratos crueles e inhumanos durante las 36 horas que estuvo bajo custodia israelí.

El 12 de mayo, el canciller Roberto Velasco anunció en la mañanera un plan de acción proactivo y reveló públicamente los nombres de los siete mexicanos que permanecían en la misión: Diego Vázquez Galindo, Sol González, Violeta Remedios Núñez Rodríguez, Ana Jimena Hernández Medrano, Paulina del Castillo Poblano, Wiriicaid Flores y Daniel Alfaro Valdés. Velasco afirmó que México seguiría exigiendo el respeto a sus derechos humanos tanto en privado como en público, a través de notas diplomáticas y contacto directo con el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.

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Crédito: Global Sumud Flotilla/vía REUTERS. Prohibida su reventa y archivo.

Israel justifica el bloqueo; la flotilla lo rechaza

El gobierno israelí advirtió a las 57 embarcaciones que formaban esta nueva flotilla que dieran vuelta de inmediato, acusándolas de “servir a Hamás” y calificando la misión de “provocación”. Exteriores israelí aseguró además que “la Franja de Gaza está inundada de ayuda” y cifró en más de mil 58 millones de toneladas el suministro humanitario ingresado desde octubre de 2025.

La Flotilla Global Sumud y organizaciones civiles internacionales rechazan esa versión y señalan que el bloqueo naval constituye una violación al derecho internacional.

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Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido una declaración oficial sobre esta segunda intercepción. Las familias y la sociedad civil aguardan una respuesta.