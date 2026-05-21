¿Tu mascota tiene calor? Estos son algunos consejos para mantener frescos a los animales en esta época del año

En esta temporada, no solo los humanos deben cuidarse a ellos, sino también a sus mascotas para que no afecte su bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor puede afectar de manera significativa la salud de las mascotas, quienes son más vulnerables a sufrir las consecuencias de las altas temperaturas si no se toman las precauciones necesarias.

Compartir la vida con animales de compañía significa asumir el compromiso de cuidar su bienestar en todo momento, especialmente en épocas del año como verano o invierno, donde el clima suele ser mucho más drástico.

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Por esta razón, es fundamental reconocer los signos de malestar y adoptar hábitos que los ayuden a mantener frescos a nuestros animales durante la temporada de calor.

Recomendaciones para proteger a tus mascotas del calor

La Dra. Claudia Edwards, directora de programas de Humane World for Animals México, comparte algunas medidas clave para cuidar a los animales de compañía durante la temporada de altas temperaturas:

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Agua fresca siempre disponible: Coloca varios recipientes con agua limpia y fresca en distintas áreas del hogar, de preferencia en zonas de sombra y cambia el agua con frecuencia para evitar que se caliente y considera agregar cubitos de hielo, que también funcionan como enriquecimiento para las mascotas. Evita las horas de mayor calor: Para los perros, realiza los paseos temprano por la mañana o al anochecer. Antes de salir, haz la prueba de los 5 segundos: si no puedes mantener el dorso de la mano sobre el pavimento por ese tiempo, el suelo está demasiado caliente y puede quemar las almohadillas de tu perro. Los gatos deben permanecer en lugares frescos y con sombra, lejos de la exposición directa al sol. No los dejes en espacios cerrados: Nunca dejes a perros o gatos dentro de vehículos, transportadoras, cuartos pequeños o lugares con poca ventilación, ya que la temperatura puede elevarse rápidamente y representar un riesgo grave para su vida. Mantén el hogar ventilado: Favorece la circulación del aire utilizando ventilación natural, ventiladores o aire acondicionado, siempre asegurándote de que las mascotas estén seguras y no haya corrientes directas que puedan afectarlas. Evita ropa y accesorios innecesarios: No vistas a tus mascotas durante el calor, ya que la ropa puede aumentar su temperatura corporal y facilitar problemas en la piel o la aparición de parásitos externos.

Seguir estas recomendaciones ayudará a mantener al animal fresco y evitar que sufra algún golpe de calor o deshidratación.

Signos de alerta ante un golpe de calor

(Imagen ilustrativa Infobae)

A continuación, te presentamos algunos síntomas que pueden alertarte si tu mascota está sufriendo algún golpe de calor:

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Jadeo o respiración acelerada

Salivación excesiva

Debilidad, temblores o dificultad para caminar

Vómito o diarrea

Encías o lengua con coloración azulada

Temperatura corporal elevada

Convulsiones o desmayo

En caso de presentar estos signos, es importante acudir de inmediato con un médico para que le brinde la atención necesaria y en el trayecto ayuda a regular la temperatura con paños húmedos, evitando el usop de hielo o agua extremadamente fría.