México

¿Tu mascota tiene calor? Estos son algunos consejos para mantener frescos a los animales en esta época del año

En esta temporada, no solo los humanos deben cuidarse a ellos, sino también a sus mascotas para que no afecte su bienestar

Guardar
Google icon
Perro golden retriever tendido en el suelo con la lengua fuera, junto a un plato de agua, una botella fría y un ventilador, con una familia y otras mascotas detrás.
En esta temporada, no solo los humanos deben cuidarse a ellos, sino también a sus mascotas para que no afecte su bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor puede afectar de manera significativa la salud de las mascotas, quienes son más vulnerables a sufrir las consecuencias de las altas temperaturas si no se toman las precauciones necesarias.

Compartir la vida con animales de compañía significa asumir el compromiso de cuidar su bienestar en todo momento, especialmente en épocas del año como verano o invierno, donde el clima suele ser mucho más drástico.

PUBLICIDAD

Por esta razón, es fundamental reconocer los signos de malestar y adoptar hábitos que los ayuden a mantener frescos a nuestros animales durante la temporada de calor.

Recomendaciones para proteger a tus mascotas del calor

Imagen 64XJLAG3SVFRFPVMORZSZZQJTQ

La Dra. Claudia Edwards, directora de programas de Humane World for Animals México, comparte algunas medidas clave para cuidar a los animales de compañía durante la temporada de altas temperaturas:

PUBLICIDAD

  1. Agua fresca siempre disponible: Coloca varios recipientes con agua limpia y fresca en distintas áreas del hogar, de preferencia en zonas de sombra y cambia el agua con frecuencia para evitar que se caliente y considera agregar cubitos de hielo, que también funcionan como enriquecimiento para las mascotas.
  2. Evita las horas de mayor calor: Para los perros, realiza los paseos temprano por la mañana o al anochecer. Antes de salir, haz la prueba de los 5 segundos: si no puedes mantener el dorso de la mano sobre el pavimento por ese tiempo, el suelo está demasiado caliente y puede quemar las almohadillas de tu perro. Los gatos deben permanecer en lugares frescos y con sombra, lejos de la exposición directa al sol.
  3. No los dejes en espacios cerrados: Nunca dejes a perros o gatos dentro de vehículos, transportadoras, cuartos pequeños o lugares con poca ventilación, ya que la temperatura puede elevarse rápidamente y representar un riesgo grave para su vida.
  4. Mantén el hogar ventilado: Favorece la circulación del aire utilizando ventilación natural, ventiladores o aire acondicionado, siempre asegurándote de que las mascotas estén seguras y no haya corrientes directas que puedan afectarlas.
  5. Evita ropa y accesorios innecesarios: No vistas a tus mascotas durante el calor, ya que la ropa puede aumentar su temperatura corporal y facilitar problemas en la piel o la aparición de parásitos externos.

Seguir estas recomendaciones ayudará a mantener al animal fresco y evitar que sufra algún golpe de calor o deshidratación.

Signos de alerta ante un golpe de calor

Canino se refresca con aire de ventilador en día caluroso de verano, demostrando cómo las mascotas también sufren por el aumento de las temperaturas y la necesidad de cuidados especiales durante la alerta naranja en la ciudad. La foto enfatiza la responsabilidad de los propietarios en proveer un ambiente seguro y cómodo para sus animales. (Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

A continuación, te presentamos algunos síntomas que pueden alertarte si tu mascota está sufriendo algún golpe de calor:

  • Jadeo o respiración acelerada
  • Salivación excesiva
  • Debilidad, temblores o dificultad para caminar
  • Vómito o diarrea
  • Encías o lengua con coloración azulada
  • Temperatura corporal elevada
  • Convulsiones o desmayo

En caso de presentar estos signos, es importante acudir de inmediato con un médico para que le brinde la atención necesaria y en el trayecto ayuda a regular la temperatura con paños húmedos, evitando el usop de hielo o agua extremadamente fría.

Temas Relacionados

CalorAnimalesMascotasSaludmexico-deportesmexico-noiticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hombre baleado en la Nápoles, en CDMX, era investigado por presuntos vínculos criminales

Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos hombres en motocicleta dispararon contra un conductor en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México

Hombre baleado en la Nápoles, en CDMX, era investigado por presuntos vínculos criminales

Wendy Guevara responde a los rumores: admite que se ha hecho “limpias”

La influencer habló sobre las especulaciones que surgieron en redes sociales y explicó por qué decidió aclarar las versiones relacionadas con supuestas prácticas religiosas

Wendy Guevara responde a los rumores: admite que se ha hecho “limpias”

Actividad del Popocatépetl hoy: el volcán registró 34 emisiones este miércoles 20 de mayo

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Actividad del Popocatépetl hoy: el volcán registró 34 emisiones este miércoles 20 de mayo

Reportan el hallazgo sin vida de Blanca Adriana Vázquez, desaparecida tras acudir a clínica de belleza en Puebla

La víctima permanecía desaparecida desde el pasado 18 de mayo, cuando acudió junto con su esposo al consultorio denominado “Detox”

Reportan el hallazgo sin vida de Blanca Adriana Vázquez, desaparecida tras acudir a clínica de belleza en Puebla

Bienpesca 2026: último día para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar y asegurar el pago de 7 mil 500 pesos

Conapesca activó el segundo y último periodo de entrega de tarjetas para beneficiarios rezagados

Bienpesca 2026: último día para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar y asegurar el pago de 7 mil 500 pesos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hombre baleado en la Nápoles, en CDMX, era investigado por presuntos vínculos criminales

Hombre baleado en la Nápoles, en CDMX, era investigado por presuntos vínculos criminales

Mientras Morena enfrenta acusaciones de Estados Unidos, el PRI acumula 14 exgobernadores señalados por corrupción y crimen organizado

Liliana y Amalia, las únicas mujeres sancionadas por Estados Unidos en la red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Enfrentamiento armado en Escuinapa, Sinaloa, provoca alarma entre los habitantes: policías estatales fueron agredidos

Ataque armado en puesto de hamburguesas de Culiacán deja un elemento de la Guardia Nacional muerto y otro herido

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara responde a los rumores: admite que se ha hecho “limpias”

Wendy Guevara responde a los rumores: admite que se ha hecho “limpias”

¿Romance entre Xavi y Emily Cinnamon? El cantante revela esto sobre la hija del Canelo Álvarez

¡Ha, maniaco! Cibernético responde al reto de Poncho de Nigris para subirse al Ring Royale

Vicente Fernández Jr. revela por qué excluyó a Camila y Alex Fernández del tributo a Chente: “El lugar se gana”

Fátima Bosch convivió con Giovanni Laguna días antes de la brutal golpiza a Miss Venezuela

DEPORTES

Renata Zarazúa ya conoce a su rival para la primera ronda de Roland Garros 2026

Renata Zarazúa ya conoce a su rival para la primera ronda de Roland Garros 2026

¿Qué es el Umpire Robot?, regla que implementará la Liga Mexicana de Beisbol

Barcelona vs OL Lyonnes: cuándo y dónde ver EN VIVO la final de la Women´s Champions League desde México

América se enfrentará al Washington Spirit en la final de la CONCACAF W Champions Cup

Matías Almeyda firma como nuevo entrenador de Monterrey