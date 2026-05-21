Reforma contra candidatos ligados al narco requiere vigilancia a funcionarios, advierten expertos

Una postulante a las elecciones del INE se posiciona en un podio mientras la amenaza del crimen organizado se cierne ominosamente detrás, simbolizando los desafíos de la democracia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta presentada por Claudia Sheinbaum para impedir que personas vinculadas al crimen organizado accedan a candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE) representa un avance en materia de seguridad y democracia, de acuerdo con la Dra. Carolina Jasso González, consultora del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.

A pesar de esto, la académica aseguró que el desafío de la filtración criminal en la política mexicana va mucho más allá de los procesos electorales.

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Los grupos delictivos no solo buscan influir durante las campañas, sino que continúan su estrategia a través de la captura institucional una vez que autoridades asumen funciones. Esta dinámica aprovecha debilidades en el control interno y capacidades administrativas, especialmente a nivel municipal, donde la vigilancia suele ser limitada.

Debido a lo anterior, los filtros para aspirantes a cargos públicos son necesarios, pero no eliminan el riesgo de que funcionarios ya electos puedan establecer alianzas con el narcotráfico.

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Las presiones, amenazas y redes de corrupción pueden consolidarse después de la elección, lo que requiere de mecanismos permanentes de supervisión y rendición de cuentas.

“El riesgo no desaparece tras superar los controles previos; las amenazas pueden surgir y consolidarse desde el propio poder público”, señaló la experta.

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CIUDAD DE MÉXICO, 21MAYO2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia matutina en Palacio Nacional. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La vulnerabilidad de los gobiernos locales ante el crimen organizado

En los últimos procesos electorales, la violencia política ha tenido un impacto directo sobre candidatos y autoridades municipales, lo que demuestra la importancia estratégica que los gobiernos locales representan para las organizaciones criminales.

Actualmente, policías municipales operan con salarios bajos, escaso control y capacidades institucionales limitadas, mientras los ayuntamientos enfrentan recursos financieros reducidos y periodos administrativos breves. Esta precariedad facilita la captura institucional y el control territorial por parte del crimen organizado.

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La especialista Jasso González señaló, tras un análisis de la Operación Enjambre en Morelos, que este tipo de operativos reflejan una mayor disposición del Estado para intervenir en gobiernos locales y que existe un diagnóstico detallado sobre las debilidades de estas administraciones.

“La detención de funcionarios individuales no desarticula la economía política que sostiene los mercados de extorsión y los pactos informales de gobernanza criminal”, expresó la académica de la IBERO al referirse a la Operación Enjambre.

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Ariadna Montiel a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

Ariadna Montiel respalda reforma electoral para detectar candidatos vinculados al narco

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel informó a través de su cuenta oficial de X que respalda la propuesta presentada por la jefa de Estado, asegurando que de ser aprobada todos los postulantes por parte de Morena serán evaluados por esta comisión.

“En @PartidoMorenaMx respaldamos la reforma presentada por el @GobiernoMX a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que el #INE cree la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.

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De aprobarse esta reforma, solicitaremos que todas y todos los candidatos postulados por #Morena sean evaluados por dicha comisión, siempre con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso", escribió la funcionaria.