El jugador que México deberá vigilar en el Mundial 2026: Son Heung-Min, estrella y capitán de Corea del Sur

(REUTERS/Lisa Leutner)

A sus 33 años, el delantero surcoreano Son Heung-Min afrontará el que podría ser el último Mundial de su carrera como una de las principales figuras de Corea del Sur.

El atacante se ha consolidado como uno de los futbolistas más importantes en la historia del conjunto surcoreano y del futbol asiático, gracias a la trayectoria que construyó en Europa y al liderazgo que ha mantenido dentro de la selección nacional.

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Corea del Sur integrará el Grupo A del Mundial 2026 junto a México, Chequia y Sudáfrica, una fase en la que el combinado asiático buscará competir ante selecciones de alto nivel con Son como su principal referente ofensivo.

Son Heung-Min construyó su carrera entre Alemania e Inglaterra

(Joe Puetz-Imagn Images)

El futbolista surcoreano dejó su país desde temprana edad para incorporarse al futbol alemán, donde comenzó su desarrollo profesional con el Hamburger SV.

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Posteriormente tuvo un destacado paso por el Bayer 04 Leverkusen, equipo con el que llamó la atención por su velocidad y capacidad ofensiva, características que terminaron llevándolo a la Premier League.

En 2015 fichó con el Tottenham Hotspur, club donde se convirtió en una de las máximas figuras del equipo y formó una de las sociedades ofensivas más destacadas del futbol inglés junto a Harry Kane.

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Actualmente, Son continúa su carrera en el Los Angeles FC de la MLS.

El Mundial 2026 podría marcar la última gran cita de Son con Corea del Sur

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Además de su trayectoria dentro de las canchas, “Sonny” también se ha caracterizado por mantener un perfil reservado fuera del futbol, situación que lo ha convertido en una figura de referencia para jóvenes jugadores asiáticos que buscan abrirse camino en Europa.

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad importante para que el delantero surcoreano deje una última actuación destacada con su selección en el torneo más importante del futbol internacional.

Corea del Sur debutará el 12 de junio frente a Chequia y posteriormente enfrentará a la Selección Mexicana el 19 de junio en el Estadio Guadalajara. La fase de grupos para el conjunto asiático concluirá el 25 de junio ante Sudáfrica en Montreal.

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