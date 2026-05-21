México

Vicente Fernández Jr. revela por qué excluyó a Camila y Alex Fernández del tributo a Chente: “El lugar se gana”

El hijo del ‘Charro de Huentitán’ ahondó en las razones por las que incluyó a Nodal y Ángela

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Vicente Fernández Jr, Camila Fernández y Alex Fernández -México- 21 mayo
(Instagram)

El anuncio de la lista de artistas invitados al disco tributo a Vicente Fernández provocó controversia por la ausencia de Alex Fernández y Camila Fernández.

Ante la ola de críticas que se sumó por la participación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, Vicente Fernández Jr explicó en La mesa caliente la razón detrás de su decisión.

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Vicente Fernández Jr justifica la ausencia de Alex y Camila

Durante la plática en el programa de revista, Vicente Fernández Jr. aclaró porque sus sobrinos no formaron parte del proyecto.

“El lugar se gana por la carrera musical y la historia que cada uno tiene. Se vería muy mal de mi parte tener un disco con Alejandro Fernández, Alex, Camila, América, Emiliano, Valentina, Ramón y yo, porque se podría tomar como nepotismo o abuso de poder”, dijo Vicente Fernández Jr en La mesa caliente.

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Vicente Fernández Jr. COVID 19
Vicente Fernández Jr. está contagiado de coronavirus (IG: vicentefdzjr9)

Agregó que Alex y Camila sí tienen invitación para un siguiente proyecto, pero por la aceptación del público, no por la relación familiar.

Críticas en redes sociales por selección de invitados

En redes sociales, usuarios cuestionaron la legitimidad de Vicente Fernández Jr para coordinar el tributo.

Algunos comentarios señalaron: “Por favor, tú solo tienes el apellido porque nada de carrera tienes”, “Nunca destacó en nada este señor, menos ahora con su tributo y sus invitados” y “¿Trayectoria de Ángela? ¿Cuál? Existen mejores y con una carrera real y no los incluyeron”.

Christian Nodal
La presencia de Christian Nodal y Ángela Aguilar en el tributo generó rechazo entre usuarios en redes sociales. (Facebook Christian Nodal)

La presencia de Ángela Aguilar y la omisión de Alex y Camila Fernández reavivaron el debate sobre el peso del apellido frente a la carrera musical.

La producción, presentada el 15 de mayo en el rancho Los Tres Potrillos, reúne duetos con figuras como Eden Muñoz, Banda El Recodo, Yuri, La Arrolladora Banda El Limón, La Adictiva, Jorge Medina, El Fantasma y Josy Quinn.

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