México reclama a Israel garantías de mexicanos detenidos en la Flotilla Global Sumud: activistas graban videos de emergencia

El equipo consular del país trabaja en coordinación con familiares y otros gobiernos, luego de que tres activistas nacionales enviaran videos solicitando apoyo tras la retención de embarcaciones frente a la costa de Chipre. (Infobae-Itzallana)

Ante la nueva intercepción de la Flotilla Global Sumud este lunes 18 de mayo, el canciller Roberto Velasco Álvarez emitió un posicionamiento público a través de redes sociales exigiendo al gobierno israelí el respeto a los derechos de los connacionales detenidos.

“Exigimos, particularmente a las autoridades israelíes, el pleno respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales detenidos en el marco de la Flotilla Global Sumud. Reafirmamos la necesidad de que se garantice su integridad física, trato digno y acceso consular inmediato, en cumplimiento del derecho internacional", escribió el titular de la SRE.

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Velasco aseguró que la Cancillería mantiene contacto con las familias, tiene equipos consulares activados y coordina acciones con otros países cuyos ciudadanos también participan en la flotilla. “No descansaremos hasta asegurar su protección y una solución pronta”, afirmó.

@r_velascoa

Tres mexicanos graban videos de emergencia desde el mar

Mientras la SRE reaccionaba diplomáticamente, la organización Global Movement to Gaza México difundió en redes sociales tres videos grabados por activistas mexicanos a bordo de las embarcaciones interceptadas.

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Paulina del Castillo Poblano, activista pro palestina, fue la primera en aparecer: “Mi nombre es Paulina del Castillo Poblano. Si estás viendo esto, las fuerzas de ocupación israelí me han secuestrado en aguas internacionales”. En su mensaje llamó directamente a presionar a la presidenta Claudia Sheinbaum para que “se posicione del lado de la justicia y de la humanidad” y garantice su regreso a casa.

Sol González Eguía y Violeta Núñez también grabaron mensajes de emergencia que fueron difundidos por la misma organización, sumándose a la denuncia pública de lo que calificaron como una detención ilegal en alta mar.

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La detención de activistas mexicanos en aguas internacionales por fuerzas israelíes plantea interrogantes sobre los límites del derecho internacional y la capacidad de respuesta de la diplomacia mexicana ante escenarios complejos

Una misión que lleva semanas enfrentando obstáculos

La flotilla zarpó el 15 de abril desde Barcelona con la misión de romper el bloqueo marítimo israelí y entregar ayuda humanitaria a los palestinos de Gaza. La noche del 29 al 30 de abril, militares israelíes ya habían interceptado sus embarcaciones cerca de la isla griega de Creta, averiado sus motores y sistemas de navegación, y sometido a sus integrantes a malos tratos, incluidas agresiones físicas y privación de alimentos y agua.

Tras esa primera intercepción, la fotógrafa mexicana Abril Rojas Ángel fue repatriada el 2 de mayo después de denunciar tratos crueles durante 36 horas bajo custodia israelí. La flotilla reagrupó fuerzas y zarpó nuevamente desde Turquía con 57 embarcaciones. Este lunes, lanchas rápidas de la Marina israelí volvieron a interceptarlas frente a las costas de Chipre, a 260 millas náuticas de territorio palestino.

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Activists from the Global Sumud Flotilla, aiming to reach Gaza and break Israel’s naval blockade, gather at a port before their departure in the southern Turkish resort of Marmaris, Turkey, May 14, 2026. REUTERS/Dilara Senkaya

Las familias ya habían pedido la intervención de Sheinbaum

La situación no tomó por sorpresa a las familias. El pasado 7 de mayo, familiares de los mexicanos a bordo enviaron una carta urgente a la presidenta Sheinbaum advirtiendo de una “amenaza inminente” a la integridad de los connacionales, solicitando su intervención directa y mecanismos claros de respuesta diplomática y consular ante posibles detenciones arbitrarias.

El 12 de mayo, el canciller Velasco había anunciado un plan de acción proactivo e hizo públicos los nombres de los siete mexicanos aún en la misión:

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Diego Vázquez Galindo

Sol González

Violeta Remedios Núñez Rodríguez

Ana Jimena Hernández Medrano

Paulina del Castillo Poblano

Wiriicaid Flores

Daniel Alfaro Valdés

Ahora, con tres de ellos enviando mensajes de emergencia desde el mar, la presión sobre el gobierno mexicano para pasar de las palabras a los hechos es mayor que nunca.