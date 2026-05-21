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¡Aguas con el calor! Mexicanos no toman suficiente agua y aumenta riesgo de deshidratación

Las altas temperaturas y la falta de hidratación adecuada pueden provocar fatiga, dolor de cabeza y hasta golpes de calor, alertan especialistas

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Las altas temperaturas y la falta de hidratación adecuada pueden provocar fatiga, dolor de cabeza y hasta golpes de calor, alertan especialistas
Las altas temperaturas y la falta de hidratación adecuada pueden provocar fatiga, dolor de cabeza y hasta golpes de calor, alertan especialistas

Las ondas de calor continúan afectando a gran parte de México y las altas temperaturas previstas para las próximas semanas mantienen encendidas las alertas sanitarias. En este contexto, especialistas advierten sobre un problema que afecta a millones de personas en el país: la falta de una hidratación adecuada.

De acuerdo con información del Centro de Alimentación y Desarrollo, una gran parte de la población mexicana no consume suficiente agua diariamente, situación que incrementa el riesgo de sufrir deshidratación y otras afectaciones relacionadas con el calor extremo.

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La problemática se vuelve más preocupante debido a que la deshidratación no siempre se detecta a tiempo. Aunque muchas personas creen que la sed es la principal señal de alerta, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que cuando aparece esta sensación, el cuerpo ya comenzó a perder una cantidad importante de líquidos.

La deshidratación puede afectar más allá del cansancio

Especialistas explican que la falta de agua en el organismo puede manifestarse de distintas maneras. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fatiga, el dolor de cabeza, la irritabilidad, la falta de concentración y la disminución del rendimiento físico y mental.

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En escenarios más severos, especialmente durante temperaturas extremas, la deshidratación puede derivar en golpes de calor, una condición que representa un riesgo importante para la salud.

Ilustración: Cuatro personas (anciano, mujer, niño, hombre con sombrero) estiran brazos hacia un vaso de agua. El suelo está seco y agrietado bajo un sol intenso, con edificios al fondo.
Una correcta hidratación durante las olas de calor ayuda a prevenir deshidratación, fatiga y golpes de calor, especialmente en temporadas de altas temperaturas en México

Las personas más vulnerables son niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades físicas intensas o permanecen largas horas bajo el sol.

Ante ello, expertos recomiendan mantener un consumo constante de agua durante todo el día y no esperar hasta sentir sed para hidratarse.

Crear hábitos diarios puede marcar la diferencia

La hidratación adecuada no depende únicamente de recordar tomar agua. Factores como jornadas laborales extensas, estrés, consumo frecuente de bebidas azucaradas y la falta de acceso inmediato a agua potable dificultan que muchas personas adopten hábitos saludables.

Por esta razón, especialistas sugieren incorporar pequeñas acciones cotidianas que ayuden a mantener una ingesta regular de líquidos. Algunas recomendaciones incluyen beber un vaso de agua al despertar, hidratarse antes de salir de casa y acompañar cada comida con agua natural.

También se aconseja llevar siempre una botella reutilizable o establecer recordatorios para tomar agua cada cierto tiempo, especialmente durante días con temperaturas elevadas.

El acceso al agua potable sigue siendo un reto

Otro de los factores que influye en la baja hidratación de la población es la dificultad para acceder a agua potable segura dentro del hogar.

En los últimos años han aumentado las alternativas tecnológicas enfocadas en la purificación de agua doméstica, lo que permite a muchas familias contar con agua disponible de manera constante.

Especialistas destacan que tener acceso continuo a agua limpia no solo mejora los hábitos de consumo, sino que también ayuda a prevenir problemas asociados con la deshidratación, principalmente en hogares donde viven niños, adultos mayores o personas físicamente activas.

Primer plano de mano de adulto llenando vaso con agua de garrafón; en el fondo, niños juegan en una calle de tierra con casas humildes bajo un cielo azul despejado.
Una correcta hidratación durante las olas de calor ayuda a prevenir deshidratación, fatiga y golpes de calor, especialmente en temporadas de altas temperaturas en México

Cada persona necesita distintos niveles de hidratación

Aunque la recomendación general para adultos es consumir al menos dos litros de agua al día, la cantidad ideal puede variar dependiendo de las actividades y el estilo de vida de cada persona.

Quienes practican ejercicio, trabajan al aire libre, consumen café regularmente o pasan mucho tiempo expuestos al sol suelen requerir una mayor ingesta de líquidos.

Por ello, especialistas recomiendan aumentar el consumo de agua antes de realizar actividades bajo altas temperaturas y mantener una hidratación constante a lo largo del día.

Con las ondas de calor previstas hasta finales de junio en diversas regiones del país, expertos insisten en que mantenerse hidratado debe considerarse una prioridad diaria.

Más allá de aliviar la sed, el agua se ha convertido en una de las principales herramientas para proteger la salud frente al calor extremo que atraviesa México.

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