México

El misterio de la muerte de mujer rusa en NL: vivía con su novio, días sin ser vista y una desaparición en 2022

Oksana Gracheva, de 32 años, mantenía una situació económicamente precaria y las autoridades ya investigan el caso

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La ciudadana rusa, Oksana Gracheva, fue encontrada muerta en Apodaca, Nuevo León, tendría un mes en el domicilio actual que compartía con su pareja
La ciudadana rusa, Oksana Gracheva, fue encontrada muerta en Apodaca, Nuevo León, tendría un mes en el domicilio actual que compartía con su pareja

La investigación en torno a la muerte de Oksana Gracheva Olegovna, una ciudadana rusa de aproximadamente 32 años que fue localizada sin vida el pasado 19 de mayo en una vivienda de la colonia Villa Luz, en Apodaca, Nuevo León, mantiene a las autoridades estatales a la espera de los resultados de la autopsia para confirmar si se trató de una muerte violenta y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

La Fiscalía de Nuevo León analiza si se trata de un homicidio

El hallazgo del cuerpo, reportado por vecinos luego de percibir olores fétidos que emanaban del domicilio, movilizó a agentes ministeriales y a personal especializado en feminicidios que acordonaron el inmueble la mañana del miércoles 20 de mayo para realizar un cateo. Durante el ingreso a la vivienda, personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca localizó el cadáver en avanzado estado de descomposición. De acuerdo con la evaluación preliminar, paramédicos estimaron que la víctima llevaba entre ocho y 11 días de fallecida.

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El operativo de inspección y recolección de pruebas estuvo a cargo de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales. Elementos de policía científica recabaron objetos punzocortantes, manchas de sangre, huellas dactilares, pisadas, identificaciones, documentos y dispositivos electrónicos. Cada uno de estos indicios será clave para la integración de la carpeta de investigación y la determinación de si hubo participación de terceros.

La mujer vivía con su pareja en este domicilio desde aproximadamente un mes Foto: Maps
La mujer vivía con su pareja en este domicilio desde aproximadamente un mes Foto: Maps

El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, explicó que, hasta tener los resultados de la autopsia de ley realizada por el Servicio Médico Forense, no puede confirmarse si la causa del deceso fue natural o resultado de alguna acción violenta. Flores Saldívar declaró que “la situación actual es que se está en la labor de autopsia para el efecto de determinar las causas de la muerte. Va a ser materia de la autopsia, precisamente, encontrar la data de la muerte, pero sí se encontraba en un estado avanzado de putrefacción”.

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La víctima llevaba un mes viviendo en Apodaca y fue reportada como desaparecida en 2022

Flores Saldívar detalló que Oksana Gracheva tenía aproximadamente un mes habitando en el domicilio de la colonia Villa Luz, junto a una pareja sentimental que actualmente es parte de las personas a quienes se les investiga. El fiscal señaló que dentro de las actuaciones se incluye la toma de testimonios a amigos de la víctima, así como a la persona que localizó el cuerpo.

No es la primera vez que hay registros de la desaparición de la mujer en México. El fiscal estatal confirmó que en 2022 Gracheva fue reportada como desaparecida, aunque fue localizada con vida ocho días después en otro estado de la República. Flores Saldívar añadió que desconocen los motivos que llevaron a la ciudadana rusa a residir en Nuevo León, pero mantenía comunicación frecuente con sus familiares.

Respecto a la investigación en torno a la pareja sentimental con la que convivía la víctima, el fiscal subrayó que aún no se cuentan con elementos suficientes para establecer responsabilidades.

La investigación continúa centrada en determinar exactamente cómo se produjo la muerte y si existen elementos que apunten a homicidio. Flores Saldívar puntualizó: “Se está en la investigación, pero la prioridad es resolver la causa de la muerte, si es una muerte natural o si es una muerte provocada”.

Vecinos alertaron a autoridades tras notar ausencia y olores fétidos

Vecinos de la zona describieron a Gracheva como una persona reservada y de poco contacto social. Días antes del hallazgo, su ausencia se volvió notoria y los olores provenientes de la vivienda incrementaron la inquietud en la colonia, lo que derivó en el reporte a las autoridades municipales.

El cateo y la recolección de pruebas se realizó en el domicilio de la calle Josefa Madrigal número 435. Además de recabar indicios físicos, los peritos también obtuvieron dispositivos de almacenamiento y celulares en busca de información digital relevante para la investigación.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene acordonada la vivienda como parte de las diligencias y no descarta ninguna línea de investigación hasta contar con los resultados finales de la autopsia y el análisis pericial de los objetos asegurados.

Los vecinos también refirieron que Oksana se encontraría en una situación económica vulnerable ya que la veían juntar cartón y botellas de reciclaje para sobrevivir.

  • Oksana Gracheva Olegovna, mujer rusa de 32 años, fue localizada sin vida tras más de una semana de fallecida en una casa de Apodaca, Nuevo León.
  • Las autoridades recabaron evidencias y esperan los resultados de la autopsia para determinar si se trató de una muerte violenta.
  • La víctima había sido reportada como desaparecida en 2022 y tenía alrededor de un mes viviendo en Nuevo León junto a una pareja, quien es investigada.

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