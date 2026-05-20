UAM, Situam y ANUIES exigen liberación de Violeta Núñez, académica detenida en la Flotilla Global Sumud

Las tres instituciones pidieron al gobierno fortalecer acciones con la Secretaría de Relaciones Exteriores para lograr el retorno seguro de la investigadora, apoyar a las demás mexicanas y velar por el respeto de sus derechos humanos.

La detención de la doctora Violeta Remedios Núñez Rodríguez, profesora-investigadora de la UAM Xochimilco, a manos de fuerzas israelíes en aguas internacionales, desató este lunes una ola de repudio institucional sin precedentes en el ámbito académico mexicano. La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (Situam) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) alzaron la voz con un mensaje común: lo ocurrido no puede quedar impune.

La académica formaba parte de la Global Sumud Flotilla, misión humanitaria internacional integrada por 426 personas de 39 países en 54 embarcaciones, interceptada el 18 de mayo aproximadamente a 250 millas náuticas de Gaza —463 kilómetros— en plenas aguas internacionales. Junto a Núñez Rodríguez también fueron detenidas las connacionales Sol González Eguía y Paulina del Castillo Poblano.

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La Dra. Violeta Núñez Rodríguez se presenta sosteniendo un pasaporte mexicano al aire libre, con un cuerpo de agua y una estructura portuaria de fondo. Se observan elementos gráficos identificando el 'Global Movement to Gaza'. La Dra. Núñez es una profesora-investigadora de la UAM-X y miembro del Consejo Editorial de RompevientoTV. Según el contexto, ella ha sido secuestrada por el gobierno del Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El video documenta su presencia como parte de una misión civil no violenta navegando. Este material es de naturaleza testimonial.

“Detención arbitraria”: las instituciones académicas toman postura

La UAM fue la primera institución académica mexicana en pronunciarse públicamente. En su comunicado, expresó “profunda consternación” por los hechos y confirmó que sus autoridades establecieron comunicación al más alto nivel con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a fin de garantizar:

Acompañamiento consular inmediato y efectivo a la investigadora y demás connacionales

Protección ante cualquier amenaza a su integridad física

Gestiones diplomáticas para lograr su pronto retorno a México

La ANUIES, por su parte, solicitó al gobierno federal mantener comunicación constante con los familiares de las detenidas y desplegar todos los mecanismos disponibles para asegurar su regreso.

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(Facebook-ANUIES de la RM)

Situam: “Vulneración inadmisible al derecho internacional”

La respuesta más contundente llegó del Situam, que calificó la intercepción como “un acto grave de agresión, intimidación y vulneración al derecho internacional”, y una violación flagrante a los derechos humanos de personas que participan en una acción civil, solidaria y pacífica.

El sindicato fue directo en su exigencia a la cancillería: no basta con pronunciamientos formales. Demandó que la SRE despliegue de forma urgente todos los mecanismos diplomáticos, consulares y jurídicos necesarios para garantizar:

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La vida e integridad física y psicológica de Núñez Rodríguez

Un trato digno durante su detención

Comunicación inmediata con sus familiares

Su retorno seguro a México

Para el Situam, la detención de la investigadora no solo agravia a la comunidad universitaria: representa un ataque contra quienes, desde la academia, el periodismo y la solidaridad internacional, alzan la voz frente a la violencia, el despojo y la crisis humanitaria que vive el pueblo palestino.

Comité Ejecutivo Situam 24-26

Voces que exigen ir más lejos: ruptura diplomática con Israel

Más allá de los pronunciamientos institucionales, en redes sociales y foros universitarios se multiplican las exigencias de que el gobierno mexicano rompa relaciones diplomáticas con Israel, en el marco de lo que organismos internacionales, académicos y activistas han calificado como un genocidio en curso contra la población palestina de Gaza.

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Sectores de la comunidad académica señalan que la detención de Violeta Núñez es un síntoma de una política de bloqueo sistemático de la ayuda humanitaria, y que la respuesta del Estado mexicano debe estar a la altura de sus compromisos históricos con el derecho internacional humanitario y la defensa de los derechos humanos.

La pregunta que circula en pasillos universitarios y plazas públicas es cada vez más urgente: ¿Hasta cuándo el gobierno mexicano limitará su respuesta a exigencias formales?

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