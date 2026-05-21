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Christian Mbilli asegura que llega en mejor momento que Canelo Álvarez para pelear: “Ya está muy grande”

El francés defenderá su título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por primera vez ante el mexicano

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Christian Mbilli es uno de los posibles rivales de Canelo Álvarez (Instagram: Christian Mbilli)
Christian Mbilli se enfrentará a Canelo Álvarez el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de las 168 libras. (Instagram: Christian Mbilli)

Christian Mbilli se enfrentará a Canelo Álvarez el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de las 168 libras.

La pelea será una gran oportunidad para ambos pugilistas. Saúl Álvarez buscará regresar de la mejor forma tras haber perdido su campeonato indiscutido ante Terence Crawford y ser operado del codo. Por su parte, Mbilli tratará de defender el cinturón por primera vez luego de haber sido nombrado por el mismo organismo campeón mundial.

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Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Christian Mbilli (black trunks) vs. Lester Martinez box (yellow trunks) box during their bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images
Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Christian Mbilli (black trunks) vs. Lester Martinez box (yellow trunks) box during their bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images

Mbilli asegura que llega en mejor momento que Canelo para pelear

En entrevista con The Ring, Christian Mbilli aseguró que llegará en mejor momento que Canelo Álvarez, y destacó que el peleador mexicano ya está muy grande. Sin embargo, el pugilista de origen francés también señaló que el tapatío sigue siendo uno de los mejores rivales de la división de los supermedianos.

“Canelo ya está muy grande. No es el mismo Canelo de hace 10 años ni de hace cinco años. Es normal. Este tipo es profesional desde los 15 años. Ya no es el mismo Canelo, pero sigue siendo peligroso. Sigue siendo un gran peleador. Creo que está en el top tres o top dos de la división. Sigue siendo un muy buen boxeador”.

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Con 31 años de edad, Christian Mbilli mantiene un récord invicto de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía del nocaut, ninguna derrota y un solo empate.

¿Cómo llegarán al combate Álvarez y Mbilli?

Ambos boxeadores se enfrentaron el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Saúl Álvarez fue superado de forma clara y sorprendente por Bud Crawford, quien se impuso por decisión unánime con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113 a favor del estadounidense.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

Mientras tanto, Mbilli disputó una pelea ante Lester Martínez que fue reconocida como el combate del año y concluyó en empate dividido. Los jueces dictaminaron 97-93 para Martínez, 96-94 para Mbilli y 95-95, lo que permitió que ambos mantuvieran sus récords invictos.

Las peleas restantes del mexicano

Aunque Canelo Álvarez mantiene pendientes dos combates según el contrato suscrito con el jeque Turki Al-Alshikh, sus propias afirmaciones permiten anticipar el rumbo de su carrera profesional. El púgil oriundo de Guadalajara ha expresado en reiteradas ocasiones su intención de retirarse a los 37 años, edad que coincide con la conclusión de su acuerdo con el promotor árabe, artífice de enfrentamientos de alto perfil en la escena actual del boxeo.

Esa decisión marca el cronograma con el que el multicampeón planea cerrar su etapa en el ring, aunque persiste la incógnita sobre los oponentes que deberá enfrentar antes de despedirse de la disciplina.

Después de atravesar lesiones y derrotas, el cierre de la trayectoria del tapatío estará centrado en la selección de rivales y en cumplir su contrato, con un retiro ya previsto y anunciado.

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