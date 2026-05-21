México

Activista trans Natalia Lane denuncia sentencia mínima para su agresor: “Mi vida solo vale 50 mil pesos y 20 años de cárcel”

Fue víctima de tentativa de feminicidio en 2022 en CDMX

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La activista trans y trabajadora sexual, Natalia Lane, dio a conocer que su agresor Alejandro “N” recibió una sentencia de 20 años de prisión y una compensación económica de 50 mil pesos por intentar asesinarla en 2022. Lane consideró ofensiva esa resolución y anunció que buscará apelar al considerar que merece la sentencia máxima.

“México, el país que ocupa el segundo lugar en registrar la mayor cantidad de transfeminicidios en el mundo. Y aún así, el juez decidió que no era suficiente” denunció Natalia Lane sobre la resolución del juez Agustín Moreno Gaspar, quien impuso la sentencia.

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“Para el sistema de justicia de México, eso vale la vida de una mujer trans: 50 mil pesos. Eso es lo que vale la vida de una puta. Ni siquiera es lo que ellos ganan mensualmente”, aseveró la activista desde las puertas del Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

Lane subrayó que, a pesar de que el delito fue tipificado como feminicidio en grado de tentativa, y que ella es una sobreviviente de transfeminicidio, el fallo judicial ignoró los agravantes relacionados con su identidad de género y su trabajo. Además, denunció que la sentencia contempla descontar los años que el agresor lleva en prisión, por lo que podría pasar aproximadamente 17 o 18 años en prisión con esta nueva sentencia, lo que consideró injusto y ofensivo.

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La activista expresó que la resolución envía un mensaje de desvalorización a la vida de las mujeres trans en México, al equiparar el daño sufrido con una suma económica mínima y una condena que considera insuficiente. Lane subrayó que, a pesar de este revés, seguirá luchando por la justicia, memoria y verdad para las personas trans y trabajadoras sexuales, tanto en los tribunales como en el trabajo comunitario y el acompañamiento colectivo.

Reiteró que el movimiento trans y las disidencias no se darán por vencidas, y llamó a la organización social para exigir justicia y reconocer la dignidad de todas las mujeres trans en México.

“Para el sistema de justicia de México, eso vale la vida de una mujer trans: 50 mil pesos. Eso es lo que vale la vida de una puta. Ni siquiera es lo que ellos ganan mensualmente”, aseveró
“Para el sistema de justicia de México, eso vale la vida de una mujer trans: 50 mil pesos. Eso es lo que vale la vida de una puta. Ni siquiera es lo que ellos ganan mensualmente”, aseveró (Jesús Avilés / Infobae México)

Natalia Lane es la primera mujer trans víctima de intento de transfeminicidio cuyo agresor recibió sentencia

El caso de tentativa de transfeminicidio de Natalia Lane es un referente en la lucha por los derechos de las mujeres trans en México y ha marcado varios hitos legales y sociales.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 16 de enero de 2022, cuando Natalia Lane fue atacada con una navaja por un hombre identificado como Alejandro “N” en un hotel de la colonia Portales, Ciudad de México. La agresión fue denunciada por Lane a través de un video en sus redes sociales, mostrando sus graves heridas en la nuca y el rostro mientras solicitaba ayuda.

Cinco días después del ataque, Alejandro “N” fue detenido por los delitos de tentativa de feminicidio y homicidio, ya que también lesionó a empleados del hotel. El caso fue el primero en la Ciudad de México en ser judicializado con perspectiva de género para una mujer trans, visibilizando la violencia sistemática que enfrenta la comunidad.

El 13 de abril de 2026, tras más de cuatro años de lucha, se dictó sentencia condenatoria contra el agresor de Natalia Lane, convirtiéndose en un caso histórico: es el primero en el que una mujer trans sobrevive a un intento de transfeminicidio y logra que el delito sea reconocido jurídicamente con enfoque de género.

Además, el Congreso de la CDMX entregó a Natalia la “Medalla al Mérito por la Diversidad Sexual y de Género” por su resiliencia y defensa de los derechos humanos de las poblaciones históricamente vulneradas.

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