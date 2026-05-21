México

Centro Prodh critica nueva iniciativa de Reforma Judicial: advierte que mantiene riesgos para la independencia judicial

La organización señaló que la propuesta resulta insuficiente, pese a que previamente un grupo de legisladores presentó cambios para intentar subsanar algunos aspectos del modelo

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Estatua de la Dama de la Justicia con los ojos vendados, sosteniendo una balanza y una espada, junto a un tuit del Centro Prodh, todo sobre un fondo cálido anaranjado.
Centro Prodh destaca que la propuesta de Reforma Judicial del Ejecutivo federal es insuficiente para abordar los riesgos y deficiencias en la elección y autonomía de los jueces, sin garantía para el proceso más allá de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) criticó la nueva iniciativa presentada por el Ejecutivo federal sobre la Reforma Judicial, al considerar que no corrige las principales deficiencias y riesgos detectados en la Elección Judicial.

En un comunicado difundido este jueves, la organización señaló que la propuesta resulta insuficiente, pese a que previamente un grupo de legisladores del oficialismo había presentado cambios para intentar subsanar algunos de los aspectos más graves del modelo.

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Alertan “falta de garantías” de independencia judicial

El Centro Prodh expresó preocupación por la falta de una revisión profunda a los requisitos y mecanismos que deberían garantizar la idoneidad e independencia de las personas juzgadoras.

De acuerdo con la organización, la iniciativa tampoco establece una modificación permanente para evitar la concurrencia entre los procesos electorales políticos y judiciales, más allá de la elección prevista para 2027.

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“El control político sobre el Poder Judicial sigue siendo un riesgo importante”, advirtió el organismo defensor de derechos humanos.

Riesgos de politización en la Elección Judicial

El Centro Prodh señaló que realizar en una misma jornada electoral las elecciones ordinarias, las elecciones judiciales y ejercicios como la revocación de mandato podría profundizar la politización del sistema de justicia.

La organización advirtió que la propuesta no contempla mecanismos claros para impedir la intervención de representantes de partidos políticos dentro de las casillas electorales, lo que pondría en riesgo la imparcialidad del proceso.

Para el organismo, garantizar la justicia en México requiere fortalecer la independencia del Poder Judicial y reducir el control político sobre las personas juzgadoras.

Acusan reforma apresurada y superficial

En su posicionamiento, el Centro Prodh lamentó que la nueva propuesta del Ejecutivo sea “insuficiente y apresurada”, ya que, a su consideración, no reconoce las principales falencias ni las posibles consecuencias del modelo de Elección Judicial.

Asimismo, acusó que la iniciativa únicamente plantea ajustes superficiales enfocados en cambios menores y en atender los retos de financiamiento del proceso electoral.

La organización insistió en que las modificaciones presentadas no atienden de fondo los riesgos que distintas voces nacionales e internacionales han señalado respecto a la Reforma Judicial y su impacto en la autonomía de la judicatura.

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