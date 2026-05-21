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Enfrentamiento armado en Escuinapa, Sinaloa, provoca alarma entre los habitantes: policías estatales fueron agredidos

Las autoridades reportaron que ningún elemento de seguridad o civiles resultaron lesionados

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Habitantes del municipio de Escuinapa reportaron un enfrentamiento armado desde las primeras horas de este jueves. Video: Redes sociales

La mañana de este jueves se reportó un enfrentamiento armado en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, que alertó a los habitantes luego de meses de presentarse hechos violentos en la región.

A través de redes sociales comenzaron a circular un par de videos en los que se captó un intercambio de balas constante en lo que sería un ataque armado entre sicarios de la delincuencia organizada en la colonia El Roblito.

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De acuerdo con reportes, el enfrentamiento provocó que comerciantes cerraran sus establecimientos y que los habitantes buscaran refugio para evitar ser lesionados.

Luego de los reportes de una agresión armada, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado informó que elementos de la Policía Estatal fueron atacados a balazos cuando circulaban en la carretera Mazatlán-Tepic, a la altura del kilómetro 181, en las inmediaciones de Escuinapa.

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En el sitio fue desplegado un operativo de seguridad por parte de elementos de los tres órdenes de gobierno para localizar a los agresores. Por este hecho no se reportaron personas lesionadas o fallecidas.

Las autoridades detallaron que el enfrentamiento provocó que se detuviera de manera momentánea la circulación vehicular, pero la zona ya fue reabierta. En tanto, elementos de seguridad se mantienen en la cabecera municipal para evitar hechos violentos.

Calle de Culiacán con patrullas de la Guardia Nacional y soldados armados en posición de resguardo. Se ven luces intermitentes y señales viales que indican 'Culiacán'.
El municipio de Escuinapa también ha registrado hechos violentos en los últimos meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

*Información en desarrollo...

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