México

¡Ha, maniaco! Cibernético responde al reto de Poncho de Nigris para subirse al Ring Royale

El histórico pleito entre el exluchador y el conductor volvió a encender las redes sociales tras un video cargado de insultos, retos y viejas cuentas pendientes

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El reto entre Cibernético y Poncho de Nigris genera gran expectativa para un posible combate en Ring Royale en 2026. - (Infobae)
El reto entre Cibernético y Poncho de Nigris genera gran expectativa para un posible combate en Ring Royale en 2026. - (Infobae)

La tensión entre el Cibernético y Poncho de Nigris volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que el exluchador respondiera públicamente al conductor y aceptara el reto para enfrentarse en Ring Royale. El intercambio se difundió mediante un video en redes sociales que rápidamente desató reacciones entre seguidores de ambos personajes.

En el audio compartido se escucha a Poncho recordar un episodio ocurrido hace más de dos décadas. “Cibernético, me azorrillaste cuando tenía veintiocho años”, comenta el conductor mientras revive la vieja rivalidad que mantuvieron durante programas televisivos de espectáculos.

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La respuesta del luchador no tardó en subir de tono. “La única diferencia entre tú y yo es que tú sigues siendo el mismo de siempre. Y yo sigo siendo la ver**, cabr**”, lanzó el Cibernético, dejando claro que el conflicto está lejos de terminar.

Del escándalo televisivo al posible combate estelar

Poncho de Nigris, un hombre con barba y gafas de sol, viste un saco rosa, camisa blanca y cadena dorada, sentado frente a una silla con el logo "King Royale"
El intercambio de declaraciones entre Cibernético y Poncho de Nigris revivió su histórica rivalidad surgida en programas de espectáculos de principios de los 2000. - (RS: @ponchodenigris)

La historia entre ambos comenzó a principios de los años 2000, cuando Poncho de Nigris cuestionaba públicamente la autenticidad de las luchas y se burlaba del físico del Cibernético. El entonces gladiador respondía con insultos y descalificaciones que alimentaron una enemistad mediática que nunca llegó al ring.

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Con el auge de eventos de combate entre celebridades, la posibilidad de un enfrentamiento real tomó fuerza en 2026.

Sin embargo, el exluchador dejó abierta la puerta para el choque definitivo. “Nos vamos a ver en el pinc** Ring Royal, a ver si sí es cierto, cabr**”, sentenció en el video que se volvió viral en cuestión de horas.

Redes sociales enloquecen con el reto más polémico

Aún sin fecha confirmada, la posible pelea de Ring Royale se posiciona como uno de los temas más comentados, superando la barrera del entretenimiento tradicional. - (Ilustración: Jesús Aviles)
Aún sin fecha confirmada, la posible pelea de Ring Royale se posiciona como uno de los temas más comentados, superando la barrera del entretenimiento tradicional. - (Ilustración: Jesús Aviles)

El cruce de declaraciones provocó una ola de comentarios en plataformas digitales, donde usuarios comenzaron a debatir quién tendría ventaja en un eventual combate. Mientras algunos apoyan la experiencia física del Cibernético, otros creen que Poncho de Nigris podría sorprender en el espectáculo.

La polémica también revivió momentos televisivos que durante años quedaron como parte de la cultura pop mexicana.

Hasta ahora no existe una fecha oficial para el combate, pero el intercambio ya logró convertir la posible pelea en uno de los temas más comentados en redes. La expectativa sigue creciendo y Ring Royale podría capitalizar una rivalidad que lleva más de veinte años esperando explotar sobre un cuadrilátero.

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