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Global Sumud Flotilla: al menos 3 mexicanas interceptadas por Israel; Cancillería revela su destino

Pedro Velasco confirmó en mañanera que las mexicanas interceptadas serán trasladadas a Israel y luego al centro de detención de Ktzi’ot; México exige su liberación

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La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que las ciudadanas que integraban la flotilla humanitaria serán llevadas a Israel antes de ser conducidas a un centro en Ktziot, en el marco de medidas diplomáticas de seguimiento.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que las ciudadanas que integraban la flotilla humanitaria serán llevadas a Israel antes de ser conducidas a un centro en Ktziot, en el marco de medidas diplomáticas de seguimiento.

El gobierno de México tiene información precisa sobre el destino de las tres ciudadanas mexicanas interceptadas por fuerzas israelíes en aguas internacionales: serán trasladadas a Israel y posteriormente conducidas a un centro ubicado en Ktziot. Así lo confirmó este martes el canciller Roberto Velasco durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde además detalló las medidas diplomáticas que México ha activado para exigir su liberación inmediata.

Las connacionales detenidas son Violeta Núñez Rodríguez, profesora y periodista; Sol González Eguía, psicóloga social; y Paulina del Castillo Poblano. Las tres viajaban a bordo de la embarcación Venus, parte de la Global Sumud Flotilla, que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza cuando fue interceptada el pasado 18 de mayo por lanchas rápidas de la Marina israelí, a 260 millas náuticas de territorio palestino.

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Las medidas que activó la Cancillería

Velasco explicó que México implementó una red de respuesta consular en toda la región para rastrear el paradero de sus ciudadanos en caso de interceptación. Entre las acciones concretas que detalló en mañanera:

  • Contacto diario con las familias y representantes de quienes integran la flotilla
  • Reuniones personales del propio canciller con familiares
  • Coordinación con embajadores mexicanos en Israel, Grecia y Turquía
  • Peticiones formales al gobierno israelí, tanto en público como en privado, para que respete los derechos humanos y el derecho internacional
  • Mecanismos de reacción coordinados con consulados en la zona para localizar a las personas interceptadas

“Estas personas están en una zona de mar internacional y tienen derecho a la libre navegación”, afirmó Velasco, quien agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores no dejará de actuar “hasta que estén aquí en casa”.

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Un operativo marítimo frente a las costas de Chipre detuvo la embarcación donde viajaba Paulina del Castillo Poblano junto a otros activistas mexicanos, quienes intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza y enviaron mensajes de auxilio. (Infobae-Itzallana)
Un operativo marítimo frente a las costas de Chipre detuvo la embarcación donde viajaba Paulina del Castillo Poblano junto a otros activistas mexicanos, quienes intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza y enviaron mensajes de auxilio. (Infobae-Itzallana)

El panorama completo de la flotilla

Más allá de las tres mexicanas ya identificadas, el canciller reveló que la situación de la flotilla es más amplia y sigue en movimiento:

  • 3 embarcaciones interceptadas, con las activistas mexicanas a bordo
  • 2 embarcaciones aún en puertos
  • 2 embarcaciones en ruta
  • Una embarcación adicional, en la que viajan Matuasem Bela y Uricait Flores, estaba siendo interceptada en el momento de la conferencia

La flotilla había zarpado por tercera vez desde el sur de Turquía el jueves pasado, luego de que intentos previos de entregar ayuda a Gaza fueran bloqueados por Israel en aguas internacionales. A bordo viajan activistas de diversas nacionalidades, entre ellas ciudadanos de Irlanda, cuyo caso también fue señalado por Velasco como relevante en la coordinación diplomática multilateral.

La administración de Claudia Sheinbaum sostiene gestiones ante autoridades de Israel, Grecia y Turquía, solicitando trato conforme al derecho internacional para las personas retenidas durante la misión humanitaria hacia Gaza. REUTERS/Claudio Pramana
La administración de Claudia Sheinbaum sostiene gestiones ante autoridades de Israel, Grecia y Turquía, solicitando trato conforme al derecho internacional para las personas retenidas durante la misión humanitaria hacia Gaza. REUTERS/Claudio Pramana

La exigencia de México

La postura del gobierno mexicano es firme: exige a Israel trato digno, respeto a los derechos humanos, acceso consular inmediato y liberación a la brevedad de todas las personas detenidas. Desde la víspera, Velasco ya había alzado la voz públicamente a través de redes sociales, donde exigió garantías para las connacionales y aseguró que la SRE no descansará hasta lograr “su protección y una solución pronta”.

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