Penta Zero Miedo revela por qué terminó su relación con “El Nenuco”, su famoso mascarero tras años de trabajo

El mexicano señaló que dentro de WWE existen lineamientos estrictos sobre licencias y derechos de imagen. (Ilustración: Jovani Pérez)

Después de varios meses rodeados de rumores y especulaciones, Penta Zero Miedo finalmente habló públicamente sobre las razones que provocaron el final de su histórica relación profesional con Roberto Rivero, conocido en la lucha libre como “El Nenuco”, artesano que confeccionó durante años sus máscaras y vestuarios más representativos.

El actual talento de WWE reveló que el distanciamiento se originó por diferencias relacionadas con la comercialización de productos asociados a su personaje, especialmente desde que comenzó su etapa dentro de la empresa estadounidense.

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Penta rompió el silencio en un podcast

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el podcast El Posscass de Compass, conducido por Cuauhtémoc Blanco, espacio donde el gladiador habló por primera vez sobre la situación.

De acuerdo con Penta, el problema comenzó cuando su entonces mascarero empezó a vender artículos vinculados con su personaje sin autorización oficial.

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(Ilustración: Jovani Pérez)

“Él ha sido mi mascarero toda mi carrera. Cuando yo llego a WWE, se le empezó a hacer fácil hacer negocio con lo que él estaba trabajando, cosa que no puede hacer porque es propiedad intelectual”, comentó el luchador.

El mexicano explicó que inicialmente intentó mantener la relación laboral bajo acuerdos claros para evitar conflictos mayores relacionados con licencias o derechos de imagen.

Penta Zero Miedo explica el motivo de su ruptura laboral con “El Nenuco”

“Yo le dije: ‘wey, tú hazme equipos, yo te los pago, yo ocupo verme bien y tener muchas máscaras para lo que se ocupa’, y pues desafortunadamente solo no quiso trabajar bien y preferimos cambiar de mascarero para no generar otro problema”, añadió.

WWE y el control de la propiedad intelectual

‘Nenuco’, el mascarero de confianza de Penta Zero Miedo, comenzó a coser desde niño en una fábrica familiar. (Captura de pantalla)

La situación tomó relevancia debido a las estrictas políticas de propiedad intelectual que maneja WWE con todos sus talentos y personajes comerciales.

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Con la llegada de Penta a la empresa, cualquier producto relacionado con máscaras, diseños o mercancía oficial debe cumplir lineamientos específicos y autorizaciones formales.

Las ventas independientes o no autorizadas podrían derivar en problemas contractuales o legales, especialmente considerando el crecimiento comercial que ha tenido el mexicano dentro de la compañía, donde ya figura entre los luchadores con mayores ventas de mercancía en su primer año.

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El legado de “El Nenuco” y la nueva etapa de Penta

El mascarero no podía crear que su trabajo llegó hasta WrestleMania 41 gracias a su amigo Penta. (Cortesía WWE / Tiktok @paulinarv5)

Roberto Rivero es originario de Ecatepec, Estado de México, y durante más de 20 años fue una pieza clave en la construcción de la imagen de Penta dentro de la lucha libre mexicana.

Su trabajo ganó notoriedad internacional durante WrestleMania 41, cuando se viralizó un video donde aparecía emocionado al ver al luchador debutar en el evento utilizando una de sus creaciones.

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Actualmente, Penta trabaja junto al mascarero Gonya Rodríguez, quien ha diseñado los equipos que el “Cero Miedo” ha utilizado en los últimos meses dentro de WWE.