Investigan si Osmar “N”, acusado del homicidio de maestras en Michoacán, habría tenido adiestramiento

El adolescente fue detenido y posteriormente vinculado a proceso (Anayeli Tapia/Infobae)

Las autoridades de Michoacán investigan si Osmar “N”, el joven acusado de asesinar a dos trabajadoras de la Preparatoria Antón Makárenko en Lázaro Cárdenas, habría recibido adiestramiento, lo anterior debido al manejo del arma que mostró en el ataque.

Durante una conferencia de prensa del 19 de mayo, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, destacó que es investigado el actuar violento de Osmar “N”.

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“Las víctimas solicitaron que se ampliara lo que son los peritajes, sobre todo de la necropsia, porque señalaban que dentro del actuar de este joven, pues existía mucha violencia, mucha alevosía y sobre todo que la maestra […] Esto va a llevar a un estudio más profundo del actuar del joven, que con facilidad manejaba el arma", comentó el fiscal.

Torres Piña señaló lo anterior tras ser cuestionado sobre el caso respecto a los reportes sobre la supuesta preparación que tenía el adolescente que ya fue vinculado a proceso.

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El adolescente fue puesto a disposición de las autoridades luego de que los estudiantes lo sometieron. Video: FGE

Mientras que en marzo pasado, la Fiscalía de Michoacán ya realizaba trabajos de investigación para identificar el sitio de fabricación y la forma en la que el detenido consiguió el arma usada en el ataque.

Reportes no conformados señalaban la posibilidad de que el arma fuera de un familiar del adolescente, supuestamente un elemento de la Secretaría de Marina (Semar).

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En la conferencia reciente, Torres Piña reconoce no han podido hallar el celular y agregó que hay una “tendencia cultural” del denominado fenómeno incel, esta tiene más peso en Estados Unidos. Los sujetos identificados como incels suelen organizarse en grupos.

“La familia no ha proporcionado más datos que esto nos llevaría a una investigación más amplia si en el caso de Lázaro hubiera algún grupo con estas características y con estas influencias culturales”, comentó el fiscal de Michoacán.

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Estudiantes desarmaron al adolescente

Por su parte, el 9 de abril pasado las autoridades de Michoacán compartieron un video en el que puede verse el momento en el que estudiantes logran desarmar a Osmar “N” tras la agresión armada registrada el pasado 24 de marzo.

Al sitio acudieron agentes de seguridad (FacebooK/Zihuaenfoque)

En su momento, el fiscal de Michoacán aseguró que fueron los alumnos los que reaccionaron.

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“Cuando llega la fiscalía al lugar de los hechos, el joven ya estaba detenido, atado con cables, con algunos elementos que agarraron los jóvenes, y es así como se lo entregan a la Policía Municipal de Lázaro Cárdenas”, comentó.

Arma escondida en una funda de guitarra

El día del ataque Osmar “N” ocultó el arma de fuego en una funda de guitarra. El adolescente aparece en las grabaciones mientras carga dicha funda, en la que había un rifle AR 15, arma con la que atacó a las maestras.

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